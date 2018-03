»Ardiente Paciencia – Mit brennender Geduld« (BRD, Portugal 1983) von Antonio Skármeta ist ein bemerkenswert poetischer Film. Es wird viel über und in Metaphern gesprochen, was nicht verwundert: Einer der Protagonisten ist Pablo Neruda. Er ist einer der bekanntesten Dichter Chiles, der 1973 nach dem Pinochet-Putsch im Alter von 69 Jahren in einem Krankenhaus starb, höchstwahrscheinlich wurde er vergiftet. Neruda war bekennender Kommunist.

Noch heute wird in dem Fischerdorf Isla Negra jedes Jahr sein Geburtstag gefeiert. Hier hatte Neruda ein kleines Landhäuschen, in dem er über Jahrzehnte seine Sommerferien verbrachte. Der Film spielt genau an diesem Ort. Wellenschlagen, Möwenschreie und Windheulen bilden die Geräuschkulisse.

Wenn es ruhiger ist, unterhält sich der Dichter (gespielt von Roberto Parada), ein Mann im besten Alter, mit dem Postboten Mario (Óscar Castro), der ihm täglich Briefe aus aller Welt bringt. Es entwickelt sich eine Freundschaft. Mario ist in die schöne Beatriz González (Marcela Osorio) verliebt, traut sich aber nicht, sie anzusprechen. Neruda soll ihm ein paar seiner Gedichte »leihen«, um das Mädchen adäquat anzubeten. Und tatsächlich schafft die Lyrik mit den klingenden Worten und den kühnen Metaphern das, wovon Mario träumt: Beatriz verliebt sich in ihn. Bemerkenswert ist die Szene, in der Beatriz ein gepelltes Ei über ihren Körper hin und hergleiten lässt und damit das Liebesspiel einleitet. Das Ei als Aphrodisiakum, passend zum bevorstehenden Osterfest, liebe Leser!

Einmal spielt Neruda Mario seine »Hymne« vor – es ist »Mr. Postman« von den Beatles – und tanzt dazu. Tolle Szene! In einer anderen soll Mario die Geräusche des Ortes auf einen Kassettenrekorder aufnehmen und Neruda schicken, der in Paris weilt und Sehnsucht nach der Heimat verspürt. Eine schöne Idee.

Chilenischer Meeraal aus dem Ofen mit Kartoffeln und Mais: Ein Kilo Meeraal (küchenfertig) waschen, trockentupfen, in ca. drei Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Mit Salz und Pfeffer einreiben, nebeneinander in eine Schale legen, mit dem Saft einer Limette beträufeln, 15 Minuten ziehen lassen. Zwei Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen schälen, in kleine Würfel schneiden. Vier gekochte Kartoffeln schälen, würfeln. Vier Tomaten häuten, vierteln, entkernen, hacken. Zwei EL Olivenöl in einer tiefen Pfanne erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin anschwitzen. Kartoffeln zufügen, kurz anrösten. 200 g Mais (Dose) und die Tomaten untermischen, mit einem TL getrockneten Thymian, Salz, Pfeffer würzen, zwei Lorbeerblätter einlegen, ein Viertelliter Fischfond angießen. Fünf Minuten köcheln lassen. Backofen auf 175 Grad erhitzen. In einer zweiten Pfanne zwei EL Olivenöl erhitzen. Fischstücke in Mehl wenden, im heißen Öl auf beiden Seiten goldbraun anbraten. Die Hälfte der Gemüsemischung in eine feuerfeste Form füllen. Fisch drauflegen, mit der restlichen Gemüsemischung samt Garflüssigkeit bedecken. Im heißen Ofen 20 Minuten garen.