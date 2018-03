Neue deutsche Astrologie

Dem US-Komiker Woody Allen wird der Satz zugeschrieben: »Die Tatsache, dass ich ein Paranoiker bin, bedeutet nicht, dass sie nicht trotzdem hinter mir her sind.« Das beschreibt die Gemütsverfassung westlicher Politiker und ihres medialen Trosses im Jahr 2018 ziemlich exakt: Putin ist immer und überall hinter ihnen her und im übrigen Hitler. Den Verlautbarungen der Expandierer und Dauerkrieger aus NATO und EU nach ist es allein der Russe, der »droht« und »aufrüstet«. Oder mit den Worten des neuen deutschen Außenministers Heiko Maas: »Wenn Russland sich immer mehr in Abgrenzung, ja Gegnerschaft zu uns im Westen definiert, verändert das die Realität unserer Außenpolitik.« Maas’ Realitätsbezug erinnert an den österreichischen Rechtsaußen Norbert Hofer, der 2016 fast Bundespräsident seines Landes geworden wäre. Der nunmehrige Infrastrukturminister dozierte 2013 als FPÖ-Abgeordneter in einer parlamentarischen Anfrage über sogenannte Chemtrails und formulierte neue Grundlagen der Meteorologie: Die Giftwolken bildeten ein »elektrisches Feld«. In der Bundesrepublik waren Kondensstreifen ein Spezialgebiet von NPD-Landtagsabgeordneten. Wetter und Psycho gehen immer.

Russen auch. Maas sagt nicht, dass sie ihn verfolgen, nur, dass sie ihn nicht mögen. Sollen die Abgrenzer und Gegnerschaftsdefinitionisten ständig Verhandlungsangebote machen, einen Außenminister, der mal nicht aus Gerhard Schröders niedersächsischem, von Gasprom finanzierten SPD-Stall kommt, können die nicht täuschen.

Das Maas-Problem ruft nach Diagnose. In der FAZ vom Freitag stellt sie deren Redakteur Majid Sattar: »Ein besorgniserregendes An­zeichen dafür, dass die ohnehin schon unübersichtliche Welt zuletzt noch unübersichtlicher ge­worden ist, stellt die Renaissance einer außenpolitischen Fachdisziplin dar«, nämlich die »Zunft der Kreml-Astrologen«. Die habe sich »vor Jahrzehnten im Viereck aus Wissenschaft, Diplo­matie, Geheimdiensten und Publizistik« herausgebildet. Als Kopfseuche, lässt sich hinzufügen, breitete sie sich unter weißen westeuropäischen und nordamerikanischen Männern in höheren Stellungen aus und stand der wahren Sterndeuterei stets nahe. Der Zeitungsverleger Axel Cäsar Springer führte einst sogar beides zusammen: Er wollte 1958 direkt mit dem Ersten Sekretär des ZK der KPdSU, Nikita Chruschtschow, über die »Wiedervereinigung« reden, ließ sich den günstigsten Termin von seiner persönlichen Astrologin »errechnen« (Wikipedia), wurde aber nach 14 Tagen Warterei in Moskau von Chruschtschow kurz abgefertigt. Seitdem war Springers Verhältnis zur Sowjetunion schlecht: Die Missachtung der Rechenkunst seiner Wahrsagerin hat der Erfinder von Bild und Welt offenbar nie verwunden, deren Redakteure bis heute nicht.

Laut Sattar ging das »Viereck aus Wissenschaft« und anderem Fragen der Grundlagenfolklore nach wie: »Wer stand bei der Mai-Parade dichter am Generalsekretär der KPdSU als im Vorjahr? Ließ dies Vorhersagen über politische Richtungsentscheidungen oder gar über Nachfolgeregelungen zu?« Besonders die Westdeutschen hätten damit den US-Amerikanern als »exzellente ›Russland-Versteher‹« gegolten. Der Begriff habe »freilich eine zweifelhafte Bedeutung« erhalten, und nun bestehe sogar neuer Bedarf. Als Variante der alten Kreml-Astrologie etabliere sich eine neue »Fachdisziplin«: »die Trump-Psychologie«.

Das besagt: Auch wenn Minister wie Maas, Journalisten wie Sattar und andere Größen des gesellschaftlichen Lebens Paranoiker sein sollten, schließt das nicht aus, dass schon zwei – einer aus Moskau, einer aus Washington – hinter ihnen her sind. Die neue deutsche Astrologie wird’s wieder genau errechnen.