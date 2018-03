Hoffen auf das Netz

In der Zeitung schmökern im Park – eine Gepflogenheit, die bald seltener zu beobachten sein könnte Foto: Paul Zinken/dpa

Das Publikum staunte: »Die Verlage sind selbstbewusst und optimistisch in das neue Jahr gestartet und sehen klare Perspektiven für ihre Unternehmen.« Diese Botschaft verkündete am 1. Februar 2018 Dietmar Wolff, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). Wichtigste Gründe: Der Gesamtumsatz der Branche sei im vergangenen Jahr nur um 0,8 Prozent gesunken, und die Werbeeinnahmen aus dem Onlinegeschäft hätten um 6,5 Prozent zugelegt.

Dieser Optimismus, der sich auf die Ergebnisse einer Befragung unter Verlagsmanagern stützt, erstaunt insofern, als sich an den wirtschaftlichen Problemen der Zeitungsverlage auch 2017 nichts geändert hat: Die Auflagen und die Anzeigenerlöse der gedruckten Blätter schrumpfen, die Zahl der selbständigen Verlage nimmt ab. Drei Wochen vor dem Auftritt von Dietmar Wolff war bekanntgeworden, dass die Frankfurter Rundschau (FR) wieder einmal verkauft worden ist.

Kaum eine andere Zeitung steht symbolisch so für die Zeitungskrise wie die FR. Sie galt einst als »das« Blatt der fortschrittlichen politischen Strömungen in Westdeutschland. Im Rhein-Main-Gebiet war sie der unangefochtene Platzhirsch, im Rest der Republik kam kaum jemand an ihr vorbei, der mitreden und nicht als Reaktionär gelten wollte. Zwar bröckelte die Auflage seit Beginn der neunziger Jahre, aber das wurde durch sprudelnde Anzeigenumsätze wettgemacht.

Dann platzte 2000 die Dotcom-Finanzblase, und die Werbeerlöse brachen ein. Die Rundschau geriet ins Trudeln, wurde von der CDU-Landesregierung per Bürgschaft vor der Pleite gerettet, dann von der SPD-Medienholding Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft (DDVG) gekauft, die 2006 dem Kölner Zeitungskonzern DuMont die Mehrheit abtrat. Da waren von den einst 1.650 Arbeitsplätzen nur mehr 750 übrig geblieben. Trotzdem gelang es nicht, die wirtschaftliche Talfahrt zu beenden, und so folgte 2012 dann doch die Pleite. Um den Zugriff der Süddeutschen Zeitung auf den Frankfurter Markt zu verhindern, kaufte die Fazit-Stiftung, die eine Mehrheitsbeteiligung an der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH hält, das marode Blatt, und nun gelang tatsächlich die Sanierung der Rundschau. Doch es gab gerade mal dreieinhalb Jahre relativer Ruhe: Im Februar 2018 kaufte die Münchener Verlagsgruppe Ippen die FR samt ihrem Schwesterblatt Frankfurter Neue Presse. Der Konzern ist damit zum mächtigsten Presseverlag in Hessen geworden und druckt knapp die Hälfte der dortigen Zeitungsauflage.

Der Niedergang der FR ragt insofern heraus, als mit ihr erstmals ein traditioneller und überregional bedeutsamer Zeitungstitel zu verschwinden drohte. (Vergleichbar ist noch der Tod der Financial Times Deutschland 2012, aber sie brachte es nur auf zwölf Jahre und hatte einen thematisch abgegrenzten Markt bedient.) Ansonsten lässt sich das Schrumpfen des Zeitungsangebots an dürren Zahlen zeigen: Seit 2002 sind mehr als 20 Titel vom Markt verschwunden, 49 vorher unabhängige Zeitungen sowie zwei Konzerne mit zusammen acht Titeln sind aufgekauft worden, 32 Zeitungen sowie zwei Konzerne mit zusammen neun Titeln wurden an einen anderen Konzern verschoben, manche auch mehrfach.

Diese Zahlen bilden die Oberfläche eines Prozesses ab, der schon seit 25 Jahren anhält und gegen den die Verlage offensichtlich kein Rezept finden: Die wirtschaftliche Grundlage des Mediums bröckelt. Zwischen 1991 und 2017 ging die verkaufte Gesamtauflage der Tageszeitungen von 27,3 auf 14,7 Millionen – d. h. um fast die Hälfte – zurück. Das hat technische, soziale und ökonomische Gründe: Neue Informationsmedien (erst Privatfernsehen, dann Internet), langfristige gesellschaftliche Veränderungen (Flexibilität, weniger lokale Bindungen, Migration), geringeres politisches Interesse, sinkende Einkommen und andere Faktoren spielen zusammen. Das Internet hat diese Prozesse nicht verursacht, aber beschleunigt.

Hinzu kommt seit der Jahrtausendwende ein schrumpfendes Anzeigengeschäft. Konnten sich die Abonnementzeitungen 2000 noch zu 54 Prozent aus Reklame finanzieren, so 2017 nur noch zu 34 Prozent. Die Nettowerbeerlöse der Zeitungsverlage sind im gleichen Zeitraum von 6,6 auf 2,5 Milliarden Euro gesunken. Ein großer Teil der Rubrikenanzeigen, insbesondere Wohnungs-, Kfz- und Stellenannoncen, ist dauerhaft ins Internet abgewandert, Discounter lassen Werbebeilagen in Anzeigenblättern verteilen, anstatt, wie früher, ganzseitige Zeitungsanzeigen zu schalten.

Vertane Chancen

Ihre stärkste Dynamik erhält die Zeitungskrise durch Digitalisierung und Internet (nur beide zusammen entfalten ihre Wucht). Hätte es für die Verlage eine Chance gegeben, damit erfolgreicher umzugehen, die Prozesse womöglich sogar zum eigenen Vorteil zu nutzen? Dafür wäre es notwendig gewesen, die Entwicklung frühzeitig zu erkennen, die Einzelinteressen hintanzustellen und branchenweite Lösungen zu finden. Das fällt privatkapitalistischen Unternehmen grundsätzlich sehr schwer, es ist aber möglich, wie Beispiele aus anderen Branchen (z. B. den Wissenschaftsverlagen) zeigen. Hinterher ist man zwar immer schlauer, aber festzustellen bleibt, dass die Zeitungsverlage hierzu nicht in der Lage waren.

So hätten sie vermutlich gute Chancen gehabt, den sich entwickelnden Markt für sogenannte Rubrikenportale selbst in die Hand zu bekommen. 2001 war es fast soweit gewesen: Eine Onlinejobbörse namens Versum.de AG, die von den größten Presseverlagen gemeinsam gegründet worden war und anderen offenstand, legte einen glänzenden Start hin und ließ die Konkurrenz weit hinter sich. Aber wegen des Rückgangs der Werbung nach 2000 war den einzelnen Verlagshäusern das Hemd plötzlich näher als der Rock. Schon 2002 stiegen sie wieder aus und ließen den Versuch sterben. Plötzlich sahen sie in den Rubrikenportalen nur noch eine unerwünschte Konkurrenz für das eigene Anzeigengeschäft.

So kamen Akteure von außen zum Zuge. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre waren die ersten Plattformen gegründet worden – meist von Privatpersonen, die sich allerdings rasch an (branchenfremde) Großkonzerne anlehnen mussten. Die neuen Internetportale waren informativer, aktueller und übersichtlicher als die Anzeigenteile der Zeitungen. Nach dem Scheitern von Versum gingen einzelne Verlage (z. B. Springer) dazu über, bestehende Rubrikenplattformen aufzukaufen. Sie betreiben das Geschäft jetzt aber nicht mehr unter dem Dach ihrer Zeitungen, sondern neben und in interner Konkurrenz zu ihnen.

Etwa zeitgleich – seit Mitte der 1990er Jahre – entstanden die ersten Nachrichtenportale (z. B. Spiegel online 1994). Sie machten den Zeitungen das Monopol auf tagesaktuelle Lektüre streitig. Auch diese Entwicklung hätten die Verlage vermutlich steuern können. Sie besaßen die besten Voraussetzungen, nämlich funktionierende Redaktionen und ein Publikum, das ihnen vertraute. Aber sie reagierten wieder nur defensiv: Sie stellten die Inhalte gratis ins Netz in der Erwartung, so die Reichweite ihrer Zeitungen zu vergrößern und gleichzeitig die fremde Konkurrenz klein zu halten. So erzeugten sie jene »Gratismentalität«, die sie heute beklagen.

Für die Verleger waren die Presseableger im Internet nur ein lästiger Kostenfaktor. Erst in jüngerer Zeit nutzen viele von ihnen die Möglichkeiten des Netzes (Hintergrundmaterial, Verlinkungen, multimediale Aufbereitung, laufende Aktualisierung) und betreiben attraktive und konkurrenzfähige Seiten. Allerdings steigen dadurch die Kosten, womit sich die Finanzierungsfrage mit neuer Schärfe stellt. Seit kurzem versuchen die Verlage verstärkt, Gebühren für die Nutzung (»Paid Content«) durchzusetzen.

Allerdings: Je erfolgreicher die Webseite, desto stärker profiliert sie sich als Alternative zum gedruckten Blatt, besonders beim jüngeren Publikum. Von den zehn stärksten deutschen Nachrichtenseiten werden sechs durch Zeitungsverlage und drei durch Zeitschriftenverlage produziert; der Springer-Konzern ist mit Bild.de und Welt.de ganz vorne dabei.¹ Die Nachrichtenportale melden steigende Zugriffszahlen, während die Auflagen der Zeitungen sinken.

Hinzu kommt die schon erwähnte Gratismentalität. Während bei anderen Medien (Filme, Musik, Bücher) die Nutzer meistens bereit sind, für den digitalen Konsum zu bezahlen, ist das bei journalistischen Webseiten deutlich seltener der Fall. Die Gründe sind nachvollziehbar: Es gibt starke Nachrichtenseiten, die komplett umsonst zu haben sind (Focus online, Huffington Post, T-online u. a.). Und auch auf den meisten bezahlpflichtigen Angeboten finden sich viele Texte, die ohne Gebühr zu lesen sind.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Zeitungsmarkt deutlich verändert. Bis vor zehn Jahren schienen die Strukturen fest zementiert zu sein: Spitzenreiter war Axel Springer, danach kamen mit gehörigem Abstand fünf bis sechs weitere Verlagskonzerne mit überregionalem Profil, gefolgt von einer Vielzahl mittlerer und kleinerer Verlage, die häufig eine regionale bzw. lokale Monopolstellung einnahmen. Seither haben zwei Konzerne, die vor zehn Jahren noch zu den fünf größten gehörten, den Markt komplett (Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck) oder bei den Regionalzeitungen (Springer) verlassen. Mit Gruner und Jahr (Bertelsmann) und Burda, sind zwei weitere große Medienkonzerne ausgestiegen.

Verkauft haben sie ihre Zeitungen an Regionalverlage, die sich dadurch zu überregionalen Konzernen aufschwingen konnten. Das gilt für die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) in Stuttgart, die WAZ-Gruppe (heute Funke-Gruppe) in Essen, die DuMont-Mediengruppe in Köln, die Verlagsgesellschaft Madsack in Hannover, die Ippen-Gruppe in München, Pressedruck in Augsburg, die Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft in Düsseldorf und die NOZ-Gruppe in Osnabrück. Eine Sonderrolle spielt die DDVG in Berlin und Hamburg, die Medienholding der SPD. Sie besitzt eine Zeitung vollständig, zahlreiche andere teilweise und hält 23 Prozent an der VG Madsack.

Reaktionen auf die Krise

Die Zeitungsbranche sieht sich seit mehr als 20 Jahren mit den Folgen von Digitalisierung und Internet konfrontiert. In dieser Zeit ist es den Verlegern nicht gelungen, die Entwicklung nachhaltig zu ihrem Vorteil zu beeinflussen. Allerdings: Meist konnten sie durch Personal- und Sozialabbau sowie Preiserhöhungen die Rentabilität trotzdem sichern. Diese Politik kommt im Rahmen der bestehenden Strukturen jedoch an ihre Grenzen. Es gibt zwei Strategien, wie große Verlage auf die Herausforderung reagieren.

Die VG Madsack hat für sämtliche ihrer 18 Zeitungen in ganz Deutschland (einschließlich Onlineauftritte) eine zentrale Mantelredaktion geschaffen. Die Restredaktionen sind nur noch für Regionales und Lokales zuständig. Die Funke-Gruppe geht noch weiter: Sie praktiziert seit Februar 2013 bei der Westfälischen Rundschau in Dortmund das Konzept einer Zeitung ohne eigene Redaktion. Die Beschäftigten wurden entlassen, das Blatt wird mit Material aus der Konzernzentrale und von konkurrierenden Regionalverlagen gefüllt. Seit 2015 betreibt der Konzern außerdem eine Zentralredaktion in Berlin für perspektivisch alle zwölf Regionalzeitungen. Die anderen Verlagskonzerne werden die Beispiele Madsack und Funke aufmerksam beobachten und vermutlich ähnliche Pläne in der Schublade haben.

Das Gegenmodell hierzu ist beim Springer-Konzern Praxis. Zwischen 2009 und 2013 hat er seine einst zahlreichen Regionalzeitungen verkauft und betreibt nur noch die überregionalen Bild und Welt sowie deren Sonntagsausgaben. Für sie wurden zwei Großredaktionen geschaffen, in denen sämtliche Texte für die Internetauftritte Bild.de und Welt. de verfasst und dort in regelmäßigen Abständen eingestellt werden. Der 2013 gekaufte Fernsehsender N 24 (seit Januar 2018 unter dem Namen Welt) ist als »Bewegtbildlieferant« integriert worden. Die gedruckte Zeitung wird von einem separaten Redaktionsteam aus dem vorhandenen Material erstellt. Sie ist nur noch ein Nebenprodukt des umfassenden redaktionellen Prozesses. Ziel ist es, die Marken »Bild« und »Welt« als stabile Größen auf dem »Inhalte-Markt« zu etablieren.

Der Redaktionsprozess bei Bild und Welt ist so angelegt, dass er auch ohne gedruckte Zeitung funktionieren würde. Das hat durch die jüngste Entwicklung an Bedeutung gewonnen. Ende 2017 gab das Springer-Management bekannt, dass die nächste Umstrukturierung ansteht. Das Besondere: Sie erfolgt entgegengesetzt zu dem, was andere Verlage tun und was auch bei Springer vor vier Jahren als unabweisbar galt. Damals waren die Geschäftsbereiche Zeitungen Inland, Zeitschriften Inland und Print Ausland zugunsten eines Bereichs »Bezahlangebote« (heute »News Media«) aufgelöst worden. Die Online- und Printmedien samt Vertrieb wurden unter den jeweiligen Marken zusammengefasst.

Jetzt gilt das Gegenteil: Es werden wieder getrennte Verlagsbereiche für Gedrucktes und Digitales geschaffen. Zu Print werden die Zeitungsmarken Bild und Welt sowie die wenigen verbliebenen Zeitschriften gehören, deren jeweilige Digitalplattformen werden abgetrennt. Auch die Vermarktung erfolgt dann wieder separat. Die gemeinsamen Redaktionen sollen allerdings bestehen bleiben. Damit wolle man den Printbereich stabilisieren und stärken, ließ Vorstandschef Mathias Döpfner wissen – wie, sagte er nicht.

Statt dessen verfestigt sich eine Befürchtung: Die Aufspaltung könnte dazu dienen, einen Verkauf der restlichen Printmedien zu erleichtern. Dass Döpfner in dieser Hinsicht keinerlei Skrupel kennt, hat er 2013 bewiesen, als er die Traditionsblätter Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Hörzu und andere an die Funke-Gruppe abstieß. Ob es zum analogen Ausverkauf wirklich kommt, ist offen. Ein solcher Schritt würde aber zum Ziel Döpfners passen, den Springer-Konzern zu einem digitalen Verlag umzubauen. Auf dem Weg dorthin ist er schon weit gekommen: Im vergangenen Jahr sind 71,5 Prozent des Konzernumsatzes mit sogenannten digitalen Medien erzielt worden.

Selbst wenn solche Pläne nicht aktuell sein sollten, so ist doch eines gewiss: Für Springer gelten die gedruckten Medien als Auslaufmodell, von dem man sich rechtzeitig verabschieden sollte. Hat das Management damit recht? Sind die gedruckten Zeitungen ein Auslaufmodell? Wie passt das mit den optimistischen Erwartungen der Branche, die eingangs zitiert wurden, zusammen?

Onlinejournalismus als Ausweg?

Die Zeitungsverlage hoffen auf den Onlinejournalismus. Hier bieten sie zwei verschiedene Produkte an: die E-Papers als elektronische Ausgabe der gedruckten Zeitung und die Webseiten. Beide erfreuen sich wachsender Beliebtheit beim Publikum. Die Größenordnung bleibt einstweilen aber bescheiden.

Die E-Paper-Gesamtauflage der Tageszeitungen ist in den vergangenen zwei Jahren von 850.000 auf 1,22 Millionen, d. h. um 44 Prozent, gestiegen (jeweils viertes Quartal). Die Tendenz zeigt weiter nach oben, auch die Zahl der reinen Digitalabos (ohne Print) steigt. Der Anteil an der gesamten verkauften Auflage betrug Ende 2017 allerdings nur 7,5 Prozent. Digitalabos sind deutlich billiger als die der gedruckten Zeitung, verursachen allerdings auch geringere Kosten.

Neben den E-Papers bieten die Verlage für rund 700 Zeitungsausgaben (das ist fast die Hälfte aller Lokalausgaben) Onlineportale mit lokalen, regionalen und überregionalen Beiträgen an. Bei 205 Titeln (Vorjahr 123) müssen die Nutzer in der einen oder anderen Form Geld bezahlen, wenn sie die Inhalte lesen möchten. Unter den Webseiten mit Bezahlmodell sind immerhin 19, die für jeden Zugriff kassieren, die anderen machen nur einen Teil der Beiträge kostenpflichtig, zwei setzen auf freiwillige Zahlung.

Die Reichweiten, d. h. die Nutzerzahlen (»Unique Users«), sind beachtlich: Im Juli 2017 fand nach Angaben des BDZV das Gesamtangebot aller Regionalzeitungswebseiten 31 Millionen Interessenten, die der überregionalen Titel 26 Millionen und der Kaufzeitungen (im wesentlichen Bild) 23 Millionen. Aber schlägt sich die Reichweite auch in Einnahmen nieder, und können diese die Kosten decken? Informationen zu ihren Erlösen aus Digitalabos und Nutzergebühren, erst recht zur Rentabilität, halten die Verlage zurück. Eine Untersuchung des Branchendienstes »PV Digest« nennt für 2017 Gesamterlöse von rund 250 Millionen Euro – doppelt soviel wie vor fünf Jahren. Auf Digitalabos der Regionalzeitungen sind demnach 29 Millionen Euro entfallen, auf Zahlungen für regionale Zeitungswebseiten 120 Millionen, für überregionale 74 Millionen und für Bild.de allein 29 Millionen Euro. Was auf den ersten Blick respektabel daherkommt, macht aber gerade mal 3,3 Prozent des Umsatzes der Zeitungsbranche insgesamt aus. Vorläufig kann noch keine Rede davon sein, dass Journalismus durch die Verlagerung ins Netz gesichert werden kann. Die gedruckte Zeitung bleibt einstweilen das wirtschaftliche Rückgrat der Verlage.

Daran werden auch die Digitalkioske wenig ändern. Seit etwa drei Jahren sind Portale (»Blendle«, »Pocketstory«, »Readly« u. a.) auf dem Markt, bei denen Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften unterschiedlicher Verlage einzeln gegen Bezahlung abgerufen werden können. Über Auswahl und Präsentation der Beiträge entscheiden die Kioske (bzw. deren Algorithmen). In eine ähnliche Richtung geht es, wenn einzelne Beiträge in die sogenannten sozialen Netzwerke direkt eingebettet werden (z. B. Facebooks »Instant Articles«). Sie sind dann für die Nutzer schneller greifbar, aber die Quelle tritt in den Hintergrund. Auch hier entscheidet über das Ob und Wie der Präsentation der Algorithmus. Die Verlage geben die Hoheit über ihre Inhalte ab und mutieren tendentiell zu Textlieferanten.

Über die Zukunft der Zeitung gibt es viele Spekulationen. Sicher scheint zu sein, dass die Zahl der kleineren selbständigen Verlage (derzeit circa 35) weiter schrumpfen wird. Dabei spielt es auch eine Rolle, dass Großverlage mehr Geld in ihre Onlineauftritte investieren können. Der Zentralisationsprozess des Zeitungskapitals ist seitens der Politik durch zwei Novellen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 2013 und 2017 erleichtert worden.

Immerhin haben etliche Verlage wohl erkannt, dass es nicht sinnvoll ist, weiter an der Qualität der Zeitungen zu sparen. Es gibt sogar Aussagen, dass man wieder in Journalismus investieren wolle. Um trotzdem Kosten senken zu können, dürfte sich die Zahl der Gemeinschaftsredaktionen für mehrere Titel erhöhen. Auch scheint es in Mode zu kommen, Inhalte von fremden Verlagen zu kaufen und damit die eigenen Blätter zu füllen.

Die Folge wird sein, dass die redaktionelle Vielfalt weiter schrumpft. Und so erscheint die Aussicht nicht absurd, dass eine Handvoll Großredaktionen, betrieben von den marktführenden Konzernen, sämtliche regionale Zeitungen in Deutschland mit Texten und Bildern zu nationalen und internationalen Themen beliefert. Das gleiche wäre auf der Ebene der Länder bzw. Regionen vorstellbar. (Schon jetzt wird z. B. in Thüringen fast das gesamte Zeitungsangebot von der Funke-Gruppe gestellt. Nur ganz im Süden des Landes gibt es noch eine kleine Konkurrenz.) Den Lesern dürfte das im Normalfall gar nicht auffallen. Aber der gesellschaftliche Stellenwert des Mediums Zeitung würde untergraben, die Formierung der Berichterstattung entlang der Kapitalinteressen wäre perfekt.

Ob die gedruckte Zeitung mittelfristig durch Onlinenachrichtenportale ersetzt wird, ob es noch einen wirtschaftlich tragfähigen Bedarf an höherwertigem Journalismus geben wird oder ob nur noch Aggregatoren irgendwelche Meldungen aufsaugen und präsentieren – und ob sich Zeitungen im klassischen Sinn daneben halten können, das alles muss die Zukunft zeigen. Dass der Verdrängungsprozess weitergehen wird, liegt aber auf der Hand.

Anmerkung

1 Seit kurzem steht »upday« an der Spitze der Ranglisten – ein Angebot, das von Springer und Samsung gemeinsam betrieben wird und auf allen Samsung-Handys vorinstalliert ist. Dabei handelt es sich nicht um eine journalistische Plattform, sondern um einen sogenannten Nachrichtenaggregator.