Hilferuf aus Wien

In Feierlaune: Die Redaktion des Wiener Magazins an.schläge im Februar Foto: an.schläge

Die an.schläge feiern sich selbst für 35 Jahre unabhängigen, linksfeministischen Journalismus, der bereits mit etlichen Medienpreisen belohnt worden ist. Immer wieder hat die in Wien ansässige Redaktion es vermocht, Schwerpunkte und Themen zu setzen – gerade was die Debatte um Sexismus und Gewalt gegen Frauen betrifft. Das Interesse an dem achtmal pro Jahr erscheinenden Magazin ist nicht nur in Österreich groß, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum – nicht zuletzt, weil die Themenschwerpunkte und ihre Bearbeitung nicht nur Zustimmung bringen, sondern für rege Debatten sorgen, wie nach der vorletzten Ausgabe 2017. Dort wurde zum Beispiel gefragt, ob »der Feminismus ein Antisemitismusproblem« habe. Unter anderem wurde der prominenten jüdischen US-Philosophin Judith Butler ihre deutliche Kritik am Staat Israel vorgeworfen und die Beteiligung von Feministinnen an Boykottkampagnen gegen das Land unter Antisemitismusverdacht gestellt.

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr warnen die Macherinnen um Chefredakteurin Lea Susemichel, es könne das letzte der Zeitschrift sein. Nicht zuletzt wegen des politischen Rechtsrucks droht einerseits der Ausfall von staatlichen Zuwendungen. Andererseits wollen die an.schläge in die Offensive kommen und von Fördermitteln unabhängig werden. Deshalb haben sie Ende Februar eine phantasievolle Crowdfunding-Kampagne unter dem Motto »Save the World with Feminism!« gestartet. Auf Facebook postete das Team unter anderem einen als Titelseite des Fake-Revolverblatts »Moped-Zeitung« gestalteten Aufruf mit der Überschrift »666 Anschläge in Österreich geplant«. Darunter heißt es mit Blick auf die neue Regierung von ÖVP und rechter FPÖ: »Niemand darf von Schwarz-Blau abhängig sein.« Ziel ist es, 666 neue Abos bzw. 25.000 Euro an zusätzlichen jährlichen Einnahmen zu gewinnen. Bis zum 10. April wird die Werbetour noch fortgesetzt, und die Halbzeitbilanz kann sich sehen lassen: Laut Kampagnenwebseite fehlten am Donnerstag noch 299 Abos, 367 bzw. 14.000 Euro stehen bereits auf dem Haben-Konto.

Chefredakteurin Lea Susemichel schreibt in einem Kommentar in der Jubiläumsausgabe (2/2018), gerade in Zeiten, in denen Feminismus plötzlich scheinbar hip geworden sei, brauche es kritische Medien nach an.schläge-Art: Sie leisteten »unerlässliche Pionierarbeit«, wirkten nach außen, erfüllten aber auch eine »wichtige Mobilisierungsfunktion« innerhalb der Frauenbewegung. Zudem werde der Feminismus mittlerweile zunehmend von neoliberalen wie auch von rechten bis neofaschistischen Kräften gekapert und missbraucht. Susemichel: »Nicht überall, wo Feminismus draufsteht, ist auch Feminismus drin.« Der müsse zugleich Gesellschaftskritik sein und alle Formen von Diskriminierung in den Blick nehmen, erklärte an.schläge-Redakteurin Brigitte Theißl. »Unerwünschte Umarmungen« müssten abgewehrt werden, ergänzte Katharina Payk, leitende Redakteurin. Denn Rechtspopulistinnen verteidigten Frauenrechte nur dann, »wenn es darum geht, rassistische Politik zu legitimieren«.

Auch in der aktuellen Ausgabe in farbigerem Design befasst sich das Magazin mit weit mehr als urfeministischen Fragen. Wie immer wird sowohl die österreichische Politik als auch die in der Bundesrepublik und in anderen Teilen der Welt aus linker, queerer und weiblicher Perspektive analysiert. So nehmen Lisa Bolyos und Käthe Knittler den von der Regierung in Wien geplanten sogenannten Familienbonus unter die Lupe – und erklären ihn für untauglich. Von den vorgesehenen Steuererleichterungen hat ein Drittel der Kinder in Österreich gar nichts, denn sie nützen nur Menschen, die so hohe Einkünfte haben, dass sie überhaupt Steuern zahlen. Jede vierte Frau in Österreich arbeitet im Niedriglohnsektor, jede zweite ist in Teilzeit beschäftigt, so dass gerade die Mehrheit der Alleinerziehenden keinerlei Verbesserung ihrer Lage zu erwarten hat.