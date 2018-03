Antifaschistischer Hüftschwung

Vorbereitung auf die »Mikrophon-Aktion« bei Olympia ’36: Werner Seelenbinder (r.) um 1935 mit AEG-Treptow-Sportwart Karl Binder Foto: Seelenbinder Archiv

Werner Seelenbinder (1904–1944) sei »nie abgehoben«, habe immer gewusst, wo er herkam. Das ist Torsten Postrach wichtig beim Erinnern an den Arbeitersportler. Und dass sich der Ringer noch mit Anfang Dreißig an die Weltspitze quälte, weil die Kommunistische Partei es von ihm verlangte.

Mit erstaunlicher Zähigkeit setzt sich Postrach – »Antifaschist aus Köpenick, das muss reichen« an Angaben zur Person – seit Jahren für die öffentliche Ehrung von Widerstandskämpfern ein. Er kennt sich aus in den Schlachten um Erinnerungsorte und Straßennamen, die ja zumeist auf lokaler Ebene geführt werden und vor allem auf Papier. Oft genug war der Ausgang erfreulich, meint Postrach: »In Köpenick hat es nach der feindlichen Übernahme nicht eine Straßenumbenennung gegeben.« Alle Benennungen nach Antifaschisten seien beibehalten worden. Einzige Ausnahme sei die Treskowallee, vormals Hermann-Duncker-Straße. Aber die führe halt in den Stadtteil hinein, die Umbenennung sei in Lichtenberg erfolgt.

Wohl nicht zuletzt Dank rüstiger Genossen vom Schlage Postrachs gibt es bis heute auch noch eine Seelenbinderstraße in Köpenick. Sie führt am Amtsgericht vorbei, dem zentralen Schauplatz der »Köpenicker Blutwoche« im Juni 1933. Hunderte wurden in jener Woche von der SA verschleppt und misshandelt, Dutzende zu Tode gefoltert. Ein Vorgeschmack auf das, was kommen sollte.

Schräg gegenüber dem imposanten Gerichtsgebäude sitzt in einem kleinen gelben Haus die NPD. Über dem Tor zum Hof ist Stacheldraht gespannt (»NATO-Draht«), über der Stahltür ist der Name des gestorbenen Immobilienspenders an die Wand geschraubt (ein Architekt aus Stuttgart, gerüchteweise vom Hochbauamt). Adresse der Bundeszentrale: Seelenbinderstraße 42. Wer immer diesen Faschos Post schickt – bitte gut leserlich mit dem Namen eines ihrer größten Gegner, das sind so die Siege im Kleinklein der Erinnerungspolitik auf Bezirksebene. Sie sind keineswegs geringzuschätzen und oft wirklich hart erkämpft, wie sich an Postrachs jüngstem Clou gut zeigen lässt.

Es geht da um eine Seelenbinder-Gedenktafel an der Frontseite des Amtsgerichts: ein Bronzeguss mit Reliefporträt und der Inschrift »Dem mutigen Kämpfer gegen Faschismus, Imperialismus und Krieg Werner Seelenbinder zum Gedenken«. In der Nacht zum 27. Mai 2003 wurde diese Tafel aus der Wand gerissen – »das war kein großes Problem«, sagt Postrach, »zu DDR-Zeiten wurde das nur einfach gedübelt« – und weggeschafft. Die NPD war damals schon am Platz, aber der Diebstahl muss nicht unbedingt politisch motiviert gewesen sein, meint Postrach. An der Fassade des Gerichts wurden damals Bauarbeiten ausgeführt, und neulich (14. November) hat er bei einer Feier am 106. Geburtstag von Alfred Wittig – »der noch ein Kampfgefährte von Seelenbinder war, die beiden haben Ende der 20er Jahre zusammen ein Fabrikgebäude zur Sporthalle umgebaut, Frankfurter Allee Ecke Voigtstraße« – jemanden getroffen, der eine ähnliche Tafel einst in Treptow retten konnte. Vor dem Abtransport zum Altmetallhändler durch Bauarbeiter. Die waren damals mit Abrissarbeiten auf dem Gelände der volkseigenen Elektro-Apparate-Werke (EAW) beschäftigt und hatten offenbar keinen Schimmer, was sie »verkloppen« wollten, so Postrach: Der Geburtstagsgast habe »die Tafel wirklich vom Auto gezogen und für 200 D-Mark abjekooft«. Sie kam als Dauerleihgabe ins Sportmuseum Marzahn.

Als die riesigen Hallen des EAW Treptow noch zum AEG-Konzern gehörten, war Seelenbinder dort als Transportarbeiter beschäftigt. 1935 hatte der AEG-Sportwart Karl Binder dem KP-Genossen den Knochenjob verschafft. Seelenbinders erste feste Anstellung nach sechs Jahren, in denen er sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen hatte, alle gerade gut genug, nicht zu verhungern. Hilfstischler war er gewesen, Hausdiener in einer Fabrik. Er hatte Schnee geschaufelt, am Westhafen Kohlen geschleppt, für die Müllabfuhr schwere Kästen durch schmale Flure gewuchtet. Mit Abstand das Schlimmste waren die Wochen als Page im »Café Imperator«, einem halblegalen Luxuscasino. In neckischer Uniform auf Trinkgelder angewiesen zu sein, Bückling und schiefes Lächeln – das blieb ihm zutiefst zuwider. Er hatte seinen proletarischen Stolz, zog die bittere Armut bei Aussicht auf schwere Maloche dem »Servicegedanken« allemal vor und wusste sich darin wohl mit Millionen Arbeitersportlern einig.

Seinen ersten großen Sieg hatte Seelenbinder bei der Internationalen Arbeiterolympiade 1925 in Frankfurt am Main gefeiert. Eine Veranstaltung mit 100.000 Sportlern und an die 500.000 Zuschauern. Es folgten weitere große Turniersiege im Halbschwergewicht, griechisch-römischer Stil, darunter bei den Weltmeisterschaften der Arbeiterringer, der Spartakiade 1928 in Moskau. Unmittelbar nach der Rückkehr trat Seelenbinder in die KPD ein.

1933 wurden die Arbeitersportvereine zerschlagen. Es gab den Ringkampf jetzt nur noch mit »feineren« Regeln: nicht mehr nur Schulter-, sondern auch Punktsiege, etwa durch gut angesetzte Griffe. So wurde mehr taktiert, mehr abgetastet. Für Täuschungsmanöver war Seelenbinder nicht der Typ. Vorzugsweise zog er den Gegner mit einem speziellen Hüftschwung übers Becken. Die Attacke soll unter Sowjetsportlern eine Zeitlang als »der Seelenbinder« geläufig gewesen sein. Gegen seine blitzschnellen Würfe war auch bei den ersten deutschen Meisterschaften im verbürgerlichten Ringkampf 1933 kein Kraut gewachsen. Seelenbinder gewann. Als bei der Siegerehrung die Arme im Saalbau Friedrichshain zum Hitlergruß erhoben wurden, blieb seiner unten. Der Saal verstummte, es gab Zurufe, Tumult.

Im DEFA-Film »Einer von uns« (1960, Regie: Helmut Spieß) spielt Günther Simon, der Thälmann-Darsteller, einen wie Seelenbinder bei einer solchen Siegerehrung, und es hat überhaupt nichts plakativ Heroisches, wie er da auf der kleinen Bühne schwitzt und immer kleiner wird, peinlich berührt von soviel Aufhebens. Man kann sich das auf Youtube angucken (als mir beim Googeln »warum starb günther simon so früh« vorgeschlagen wurde, war ich berührt).

Seelenbinder wurde von der Gestapo verhaftet. In der U-Haft soll »Deutscher Meister. Keine Misshandlungen!« an seiner Zellentür gestanden haben. Er kam mit einem Trainings- und Wettkampfverbot davon, das knapp zwei Jahr später wieder aufgehoben wurde, nach einer klug lancierten Kampagne seiner Genossen auch auf Druck bürgerlicher Vereine, die eine Begründung für den Ausschluss des besten deutschen Ringers vor Olympia ’36 in Berlin verlangten. Dauerarbeitslos und mittlerweile über 30, trainierte Seelenbinder im Auftrag der Partei für die Olympiaqualifikation bei den deutschen Meisterschaften 1935. Halbe Stunden lang stemmte er aus der Brücke schwere Hanteln (an Trainingswissenschaft war nicht zu denken).

Mehr als einmal hatte er seine Genossen um eine weniger vornehme Aufgabe gebeten als dieses reformierte Ringen, bei dem er nun auch noch mit seinen Überzeugungen hinter dem Berg halten sollte. Er wollte nicht nur »Rot Sport lebt!«-Flugblätter drucken, verteilen und Sport treiben. Revolutionäre Geduld lag ihm fern, Parteidisziplin näher. Wenn die Genossen fragten, wie er der Partei von größerem Nutzen sein könnte als mit einem Interview, das bei Olympia mit ihm als Sieger live im Rundfunk übertragen würde, fiel ihm auch nichts mehr ein. Er stemmte seine Hanteln, wurde deutscher Meister 1935, und als er dann mit Karl Binder das AEG-Werk zu unterwandern begann, trainierte er bereits mit ihm für Hitlers Spiele. Um der Welt sagen zu können, dass sie der Vorbereitung auf einen Krieg dienten, der Europa in ein Massengrab verwandeln würde, musste er wenigstens eine Medaille gewinnen. Soviel war klar.

Hätte eine erzählte Episode aus dem Leben Seelenbinders die Arbeiter in Treptow damals davon abhalten können, die Gedenktafel für ein paar hundert Euro als Altmetall zu verkaufen? Heute sind auf Großbaustellen in Berlin fast nur noch Gruppen von Migranten zugange. Das machte Geschichtslektionen noch einmal komplizierter. Ganz auszuschließen wäre ein Erfolg aber nicht. Oft fehlen Anknüpfungspunkte. Wo das AEG/ EAW-Hauptwerk stand, ragen seit zwanzig Jahren die »Treptowers« des Allianz-Versicherungskonzerns in die Höhe. Nichts erinnert hier noch an Proletarier, geschweige denn an Seelenbinder.

In Köpenick ist es noch nicht soweit. Nach dem Diebstahl der dortigen Tafel in jener Mainacht 2003 brachte die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes eine Ersatztafel an, die jedoch umgehend wieder entfernt wurde. Die damalige Amtsgerichtspräsidentin war entschieden gegen eine Ehrung für Seelenbinder und begründete das mit dem fehlenden Bezug zum Ort (dass Seelenbinders Asche kurz nach dem Krieg auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration aus Brandenburg zunächst ins Polizeirevier des Stadtteils überstellt wurde, in dem der Vater lebte, ließ sie, sofern es ihr bekannt war, nicht gelten). PDS-Stadträtin Eva Mendl gab den Anstoß für einen Kompromiss: Am 27. Januar 2006 wurde im Innenhof des Gerichts, auf halbem Weg zum früheren Gefängnistrakt, den die SA in ihrer Blutwoche zum Stabsquartier umfunktioniert hatte, Ersatz eingeweiht: eine Art Grabstein, ebenerdig, leicht angewinkelt. Er wirkt etwas verloren, ist auch nur donnerstags frei zugänglich, 10 bis 18 Uhr, wenn die Gedenkstätte zur Blutwoche im früheren Gefängnistrakt geöffnet hat. Was Postrach am meisten stört, ist die Inschrift: »Zum Gedenken an Werner Seelenbinder, 1904–1944, Opfer des NS-Regimes«.

Wie bei der Angabe auf dem Köpenicker Seelenbinder-Straßenschild – »Sportler, Opfer des NS-Regimes« – werde der Ringer nicht als aktiver Kämpfer gewürdigt. Der war er zweifelsfrei. Nach seinem vierten Platz bei Olympia ’36 (zum dem Live-Interview kam es nicht, kurz vor den Spielen war die Gruppe um den Rundfunkredakteur aufgeflogen, die für eine ungestörte Übertragung hatte sorgen sollen) traf er sich als deutscher Serienmeister am Rande von Turnieren in Italien, Finnland, Dänemark, Schweden, Lettland und Frankreich mit Widerstandskämpfern. Zahlen und anderes hatte er im Kopf, Dokumente im zerschlissenen Hebammenkoffer mit doppeltem Boden. Zu Wettkämpfen nach Bonn, Ludwigshafen, Stettin oder München fuhr er mit Flugblättern der Widerstandsgruppe um Werkzeugdreher Robert Uhrig. Bei Wettkämpfen sammelte er für die Rote Hilfe, knüpfte auch die Verbindung zu den jüdischen Studenten um Herbert Baum, die später einen Brandanschlag auf Hitlers große Hetzausstellung gegen die Sowjetunion im Berliner Zeughaus verüben sollten, nahm Verfolgte bei sich auf, brachte sie weiter in Sicherheit, wusste immer genau, was er riskierte und wofür. Jedenfalls nicht, um später als »NS-Opfer« kleingemacht zu werden wie mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt am Amtsgericht in Köpenick.

Postrach hat etwas Zeit gebraucht, bis er Anfang vergangenen Jahres auf die glückliche Idee verfiel, sich als Privatperson an die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) zu wenden, die unter Tausenden Gebäuden des Landes seit rund zehn Jahren auch das des Gerichts in Köpenick verwaltet. Von einem ähnlichen Fall wusste Postrach: »Ich brauche die Genehmigung des Eigentümers.« Zu seiner Verblüffung gab es bei der BIM »die wenigsten Widerstände. Die haben sofort gesagt: Jawoll, kannste anbringen, ohne Diskussion. Sie würden auch die Versicherung übernehmen, als Teil der Gebäudeversicherung ist das nicht mal teuer, und die Veranstaltung zur Einweihung polizeilich anmelden.«

Der Bewilligungsbrief der BIM stammt vom 7. März 2017, und ihre grundstürzend erfreuliche Haltung hat sich nicht geändert. Auf jW-Anfrage teilte Geschäftsführer Sven Lemiss in dieser Woche mit: »Dem Wunsch aus der Bevölkerung, die Gedenktafel für den mutigen Widerstandskämpfer Werner Seelenbinder am Amtsgericht Köpenick wieder anzubringen, kommt die BIM gern nach. Wir freuen uns, einen Beitrag zur Erinnerung an einen großen Sportler und Menschen leisten zu können.« Dass die Tafel nicht längst an dem Gebäude hängt, erklärt Postrach mit den Schwierigkeiten der Finanzierung. Heute vor einem Jahr gründete er mit einigen Mitstreitern, darunter Michael Fuchs, die »Bürgerinitiative Gedenktafel für Werner Seelenbinder« (BI), die an Ständen Geldspenden zu sammeln begann und einen Antrag auf Sondermittel in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) einbrachte. Die Verordneten »fühlten sich wohl ein bisschen überrumpelt«, war Postrachs Eindruck. Vom Eigentümer genehmigt, war die Anbringung nicht mehr zu verhindern. Es blieb nur noch, die BI auszubremsen.

In zähen Sitzungen mokierten sich Volksvertreter über den Text der gestohlenen Tafel, von dem die BI nicht abrücken wollte. Irgendwann war dem ND zu entnehmen, dass nun auch die Linksfraktion – Postrach und Fuchs sagen PDL (Partei Die Linke) – »sich darauf verständigt (habe), mit einem modernen Text einverstanden zu sein«. Nur eine Ermüdungserscheinung, versteht sich. »Vielen war anfangs schon ›der mutige Kämpfer‹ ein Dorn im Auge«, und ›gegen Krieg‹ wollten sie auch nicht«, erinnert sich Postrach. »Gegen Imperialismus auch nicht«, ergänzt Fuchs. Ausnehmend »fies« sei BVV-Vorsteher Peter Groos aufgetreten, da sind sich beide einig. »Gegen Krieg« habe dem überhaupt nicht gefallen. Sein Vorschlag sei gewesen: »… aufgrund seiner kommunistischen Gesinnung hingerichtet«. Das regt Postrach immer noch auf, er fällt sofort wieder in die Gegenrede: »Quatsch! Gesinnung? Dafür alleine wird keiner umgebracht. Seelenbinder war aktiver Antifaschist!«

Groos habe eine Tafel vor die Tafel setzen lassen wollen, deren Inschrift man dann nicht mehr hätte lesen können. »Ich bin kein Antifaschist, ich bin Demokrat« sei ein typischer O-Ton dieses Vorstehers, der im Herbst 2016 wiedergewählt wurde. Auf der Liste der Grünen, deren Fraktion bei jener Wahl stark schrumpfte – zwei Wochen später wechselte der Hesse das Parteihemd und ist jetzt bei der SPD.

Hätte Seelenbinder mit Anfang Zwanzig auf die Sozialdemokraten in seinem Bekanntenkreis gehört, wäre er nicht zu seinem ersten Turnier in der Sowjetunion gefahren. Dass sei kein Sozialismus dort, belehrten sie ihn, sondern Bolschewismus oder Staatskapitalismus, jedenfalls blankes Chaos. Der gutgläubige Seelenbinder hatte dem wenig entgegenzusetzen, ihn überkamen Zweifel, aber so richtig vermochte er sich auch nicht vorzustellen, dass Deutschland ohne Revolution »in den Sozialismus hineinwachsen« würde, wie diese Bekannten ihm versicherten. So beschloss er, sich bei den Allunionswettkämpfen 1927 selbst ein Bild zu machen, und war für die Sozialdemokratie verloren. Mehr noch als der Besuch der Putilowwerke in Leningrad, Ausgangspunkt der Februarrevolution 1917, prägten ihn die Eindrücke aus dem Alltag. Es waren die gewöhnlichsten Dinge, zu denen er nicht aufhörte, Fragen zu stellen, mit übersprudelnder Neugier und dabei einnehmender Bescheidenheit. Als er in einer Bäckerei erfuhr, dass die von ihm gekauften Brötchen ausländischen Gästen vorbehalten waren, überwältigten ihn Scham und Verwirrung. Die anderen Kunden mussten lange beteuern, dass sie ihm diese Brötchen gönnten, bis er es glauben konnte. Hellauf begeistert kehrte er nach Berlin zurück, und als sich seine Eindrücke im Jahr darauf bei der Spartakiade in Moskau bestätigten, war er Kommunist.

»Grüßt mir die Genossen von der Roten Armee!« waren die letzten Worte, die er im Zuchthaus Brandenburg durch das Zellenfenster rief, bevor die Henker seinen starken Hals fixierten (»den haben sie ihm mit dem Beil durchschlagen, denkt man erschauernd«, Stephan Hermlin). Über die mehr als zweieinhalb Jahre, die Seelenbinder vor der Hinrichtung in Gefangenschaft verbrachte (hineingeraten war er bei einer Verhaftungswelle nach Unterwanderung der Uhrig-Gruppe), hat Friedel Schirm ein Buch geschrieben: »33 Monate. Erinnerungen an Werner Seelenbinder« (Militärverlag der DDR, 1984). Als Frau eines guten Freundes, der an der Front war, stellte Schirm unermüdlich »Anträge auf Sprecherlaubnis« bei jeweils zuständigen Organen, oft erfolglos (gegen Ende war es die Gestapo). Sie schmuggelte Lebensmittel, Medikamente, Zigaretten in die verschiedenen Lager, nahm einmal ein von Folter blutgetränktes Hemd mit hinaus und immer wieder Kassiber (»Ich selbst bin mit den Zettelchen ja immer sehr vorsichtig umgegangen. Solange ich sie noch in Händen hatte, war ich in ständiger Aufregung.«)

Zum Überblick hier mal das Inhaltsverzeichnis mit den Kapitelüberschriften:

»Abguss in Bronze inkl. Patinierung« – die neue Tafel (originalgetreue Nachbildung der entwendeten) Foto: public domain

– »Polizeigefängnis Berlin Alexanderplatz

4.2.1942–17.8.1942

Gefängnis Berlin Lehrter Straße

17.8.1942 bis Ende September/Anf. Oktober 1942

Arbeits- und Erziehungslager Wuhlheide

Ende September/Anf. Oktober 1942 bis März 1943

– Arbeits- und Erziehungslager Großbeeren

März 1943 bis 13.8.1943

– Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit

17.8.–6.9.1943

Landgerichtsgefängnis Landsberg an der Warthe

6.9.1943–13.4.1944«.

Im riesigen Knast am Poststadion Lehrter Straße genoss Seelenbinder als angesehener Sportler noch Privilegien, schreibt Schirm. Unbeschwertheit gab es auch da schon nicht mehr. Einmal sei er wohl aus dem Frauentrakt zu ihr »die Treppe heruntergeeilt, aber an ihrem unteren Ende war eine Tür aus Eisenstangen. Werner rüttelte heftig daran und rief: ›Lasst mich hier raus, was fällt euch ein!‹ Er rief das unbefangen, scherzhaft vorwurfsvoll, aber für mich war das ein trauriger Anblick, lange habe ich es vor mir gesehen.«

Im Lager Wuhlheide – damals Schlosspark Friedrichsfelde, heute Tierpark, es gibt einen Gedenkstein bei den Uhus – wurden im extrem kalten Winter 42/43 Kanalisationsrohre verlegt und Brandschutzgräben an den Bahndämmen ausgehoben. Die Gefangenen trugen erbeutete Uniformen, keine Socken, keine Unterwäsche. »Viele Genossen gehen bei den Methoden hier zugrunde«, sagte Seelenbinder bei einem Treffen, das bestechliche Aufseher, Kriegsuntaugliche, ermöglicht hatten. Als die Gestapo Hinweise auf eine Lagerleitung der Kommunisten fand, war keine Kontaktaufnahme mehr möglich. Bald wurden die Genossen der Uhrig-Gruppe auf verschiedene Lager verteilt. Schirm beschreibt eine gespenstische Szene aus diesen Wochen der Ungewissheit, in der sie »kreuz und quer durch den Wald (lief), immer näher an den Bahndamm heran. Schließlich kamen einige Kolonnen in meine Nähe. Aber niemand nahm Notiz von mir. (…) Die Männer liefen vornübergebeugt mit schweren Schritten.«

Bei einem der letzten Treffen in Landsberg, dem heutigen Gorzów Wielkopolski, war Seelenbinder ein Häufchen Elend mit zerschlagenen Nieren: »Dich kann ich kaum noch sehen«, sagt er zu ihr. »Ich bin seit Tagen schon wieder voller Wasser, alles vom Hungern.« Zwei Schriftstücke hat Schirm bei dieser Begegnung von ihm erhalten. »Ich habe den ganzen Winter draußen gearbeitet und mir bei der wechselnden Witterung im aufgeweichten Lehmboden nasse Beine geholt«, heißt es in einem genehmigten Brief vom 20. Februar 1944. Außerdem ließ er ihr eine ungenehmigte Botschaft auf einem »Stückchen irgendwo abgerissenen Papieres« zukommen: »18.2.1944. Meine Augen sind seit einigen Tagen ganz geschwollen. Auch ich bin ziemlich schwach auf den Beinen. (…) Ich arbeite im Außenkommando bei der Firma IG Farben. Wir haben immer Wachposten bei uns, die für uns keine Sympathien haben.«

Die Profiteure der IG Farben mögen eine Rolle gespielt haben beim wechselhaften Gedenken an Seelenbinder nach dem Krieg. Am 29. Juli 1945 wurde die Urne mit seiner Asche vor überfüllten Rängen durchs Stadion Neukölln getragen, vom Kommunisten Karl Sperling, der mit Seelenbinder bei dessen erstem Verein, dem Neuköllner Athletikklub »Eiche 1900«, gerungen und das KZ Sachsenhausen überlebt hatte. Nach Beisetzung der Urne am Eingang der traditionsreichen Arbeitersportstätte begrüßte Stadtrat Ottomar Geschke, ebenfalls ein KZ-Überlebender, unter den Anwesenden den Vater Seelenbinders. Das Stadion wurde in Werner-Seelenbinder-Kampfbahn umbenannt, und Geschke eröffnete mit den Worten »Der sportliche Rahmen dieser Stunde wäre in seinem Sinne gewesen« das erste Nachkriegssportfest in Berlin.

Im September 1948 gab die Bezirksverwaltung Neukölln dem Stadion seinen alten Namen und ließ das Grab des Kommunisten hinter hohen Hecken und einem Zaun mit verschlossener Tür verschwinden. Der Zugang konnte beim Bezirksamt beantragt werden. Unverbesserlichen wurde der Schlüssel für eine Stunde überlassen. Die Regelung wurde Mitte der 60er Jahre von Sportreporterlegende Klaus Huhn »auf einer ganzen Seite im ND« erläutert, woraufhin »Frontbürgermeister« Willy Brandt »mit der Faust auf den Tisch haute und Weisungen erteilte (Angaben eines Augenzeugen)« – der Zaun wich einem »deutlich luftigeren Gitter, die Hecken wurden zu Zierpflanzen gestutzt«, das Schloss entfernt (alle Zitate in diesem Satz von Klaus Huhn, jW-Sportseite, 30.10.2014). Bis zur Rückbenennung des Stadions in Werner-Seelenbinder-Kampfbahn sollten dann aber noch mal 50 Jahre vergehen.

In Köpenick ist es jetzt auch soweit. Morgen, zehn Uhr, wird eine originalgetreue Nachbildung der 2003 entwendeten Tafel eingeweiht, mit Rede und Kulturprogramm. Die BVV stimmte schließlich wohl auch unter dem Eindruck des AfD-Aufschwungs für den Antrag auf Sondermittel in Höhe von 1.327,60 Euro (insgesamt liegen die Kosten für »1 Abguss in Bronze inkl. Ziselierung, Patinierung und Konservierung« sowie »inkl. Montage« bei 3.343,45 Euro brutto). Selbst SPD und CDU waren dafür. Seitlich versetzt wird jetzt sogar noch eine Plexiglastafel mit der Chronologie des Seelenbinder-Gedenkens an diesem Ort angebracht.

Die Bürgerinitiative um Postrach und Fuchs will nun ein Seelenbinder-Archiv aufbauen und ist für jede Unterstützung dankbar, besonders für Hinweise zu den früheren Lebensjahren, etwa zum Kolonialwaren- oder Gemüsehandel, mit dem Seelenbinders Eltern in seiner Kindheit scheiterten. Am liebsten würden Postrach und Fuchs ein Buch und eine Ausstellung über den Arbeitersportler auf die Beine stellen, dessen Unbestechlichkeit einem heute schnell wie vom anderen Stern vorkommen kann. »Seelenbinder hätte in irgendeinem Vorstadtklub eine Größe werden können, um später vielleicht, allmählich im Alkohol verkommend, auf Jahrmärkten zu ringen«, schrieb Stephan Hermlin schon in »Die erste Reihe« (1951), einer Sammlung literarischer Porträts junger Menschen, die im Kampf gegen den Faschismus gefallen waren. »Oder er hätte auch, Entdeckung eines geschickten Managers, seine Freunde vergessen können, um für einige Zeit ein Star im bürgerlichen Sportbetrieb zu werden, ein professionelles Fleisch- und Muskelbündel, ein Nursportler, ein Ringer und sonst nichts, ein stumpfer, wulstnackiger Gladiator.«

Was ihn von solchen Typen unterschied, die heute überall in den Himmel gehoben werden, war Bodenständigkeit. Und so ist seiner zu gedenken als einem von vielen Beispielen für die völlige Selbstverständlichkeit, mit der deutsche Arbeiter in den 1920ern Kommunisten wurden. Einfach aufgrund ihrer Erfahrungen (ohne viel Theorie). Das ergab sich von selbst und entsprechend wenig machten sie davon her.