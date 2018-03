Warnstreikwelle rollt

Selbstbewusst: Kollegin auf einer Demonstration der Beschäftigten des öffentlichen Diensts (Mainz, 22. März) Foto: Andreas Arnold/dpa

Auch am Donnerstag haben Verdi, GEW, GdP und der Beamtenbund die Warnstreiks im öffentlichen Dienst fortgesetzt. Damit erhöhen die Gewerkschaften im Vorfeld der entscheidenden Verhandlungsrunde für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen am 15. und 16. April in Potsdam den Druck. Zentraler Streitpunkt ist nach wie vor die Forderung, die Löhne der unteren Entgeltgruppen mit Hilfe eines Festbetrags überproportional anzuheben.

Am Donnerstag morgen stand in einigen Städten der Nahverkehr still, so im nordrhein-westfälischen Hamm und in Mainz. In München wurden die Stadtverwaltung und Stadtwerke bestreikt. Laut Verdi sollten Mülltonnen nicht geleert werden, gut die Hälfte der städtischen Kindertagesstätten blieb geschlossen. Auch im Saarland blieben wegen des Ausstands etliche Kitas zu. In einigen Kommunen wurden zudem Stadtwerke, Verwaltungen und die Müllabfuhr bestreikt.

Erschwert wurden die Arbeitsniederlegungen zum Teil dadurch, dass die Belegschaften wegen der Grippewelle ohnehin vielfach in Notbesetzung arbeiten. Ein Verdi-Sprecher bezeichnete die Aktionen in dieser Woche dennoch als »gewaltigen Erfolg«. Es hätten sich wesentlich mehr Beschäftigte beteiligt als erwartet, eine dreistellige Zahl sei in die Gewerkschaft eingetreten.

So soll es in den nächsten Wochen – mit einer Unterbrechung über die Osterfeiertage – weitergehen. In Baden-Württemberg, wo die Streiks am Donnerstag in verschiedenen Städten überwiegend ganztägig fortgesetzt wurden, soll am heutigen Freitag unter anderem der gesamte öffentliche Dienst in Karlsruhe bestreikt werden. Auch für die Ferien sind einzelne gezielte Aktionen angekündigt. In Berlin sind am Samstag alle Beschäftigten der Recyclinghöfe der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) zum Warnstreik aufgerufen. »Viele Kolleginnen und Kollegen sind sauer«, berichtete Ellen Naumann, die bei Verdi in Berlin und Brandenburg für die Beschäftigten in Ver- und Entsorgung zuständig ist. Die Bereitschaft zur Durchführung von Warnstreiks steige deutlich, weil Bund und Kommunen auch nach zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt hätten.

Dass die Staatsvertreter bislang keine Offerte auf den Tisch gelegt haben, hat zum einen mit der späten Regierungsbildung zu tun, weshalb der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erst bei der dritten Runde am 15. und 16. April in Potsdam anwesend sein wird. Zum anderen wollen sich Bund und Kommunen nicht zu früh aus der Deckung wagen, um das Ergebnis möglichst niedrig zu halten. Vor diesem Hintergrund ist bei den ersten zwei Gesprächsrunden dem Vernehmen nach kaum etwas passiert. Der Chef der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Thomas Böhle, hatte im Anschluss an die zweite Runde erklärt, die Vorstellungen über eine Lohnerhöhung würden zwar noch weit auseinanderliegen. »Gleichwohl gehen wir davon aus, dass wir in der kommenden Runde zu einem Kompromiss finden werden.«

Das ist in der Tat wahrscheinlich. Denn auf der einen Seite hat der Staat angesichts von Steuereinnahmen in Rekordhöhe einen größeren finanziellen Spielraum – auch wenn das die Kommunen nicht davon abhält, weiter über die erdrückende Schuldenlast zu jammern. Auf der anderen Seite werden es die Gewerkschaften voraussichtlich nicht auf einen Streik ankommen lassen. Insbesondere Verdi knabbert offenbar immer noch an den finanziellen Folgen der mehrwöchigen Arbeitskämpfe bei der Post und im Sozial- und Erziehungsdienst 2015. Vor diesem Hintergrund sollten sich die Belegschaften in der ersten Warnstreikwelle auf unter vierstündige Arbeitsniederlegungen beschränken. Das spart zwar Geld, weil für diese kurzen Streiks kein Streikgeld fällig wird, hat aber auch für einigen Unmut gesorgt.

Größtes Hindernis auf dem Weg zur Einigung ist die Gewerkschaftsforderung, die Löhne und Gehälter nicht nur um sechs Prozent, sondern auch mindestens um 200 Euro zu erhöhen. Das hätte zur Folge, dass die unteren Entgeltgruppen überdurchschnittlich profitieren würden. Die Kommunen haben hingegen ein gewisses Interesse daran, den oberen Entgeltgruppen mehr zu bieten, damit der öffentliche Dienst in Konkurrenz zur Privatwirtschaft leichter Fachkräfte gewinnt. Verdi hält dagegen, dass sich die absolute Löhnhöhe der unteren und oberen Entgeltgruppen nicht noch weiter auseinanderentwickeln dürfe. Frank Bsirske hat sich öffentlich festgelegt, dass es ohne eine »soziale Komponente« keinen Abschluss geben soll. Erst am Mittwoch bekräftigte der Verdi-Chef: »Vor allem für die unteren und mittleren Einkommen muss eine deutliche Erhöhung rauskommen. Das geht über eine rein prozentuale Anhebung nicht.«