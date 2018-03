Loblied auf Ludwig Erhard

Über Erhard lästerten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Kanzlerin Merkel und Finanzminister Olaf Scholz (SPD, v. l. n. r.) hier am Donnerstag wohl nicht. Foto: AP Photo/Michael Sohn

Ludwig Erhard kam am Donnerstag im Bundestag zu neuen Ehren. Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und drei Ministern am Vortag konnten sechs weitere Ressortchefs in Regierungserklärungen ihre zentralen Vorhaben skizzieren. Auffällig oft nahmen die Redner Bezug auf den ersten BRD-Wirtschaftsminister der Nachkriegszeit und die »soziale Marktwirtschaft«, als deren Architekt der spätere Kanzler Erhard gilt. Der aktuelle Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nannte seinen 1977 verstorbenen Parteifreund gar »unvergleichbar«.

So weit wollten die Kabinettskollegen von der SPD nicht gehen. Ihre Versuche, den Koalitionsvertrag mit der Union als Meilenstein auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit anzupreisen, wiesen aber in dieselbe Richtung. Während Altmaier seine Erklärung noch mit Verve vortrug, wirkten seine Kollegen Olaf Scholz (SPD, Finanzen) und Hubertus Heil (SPD, Arbeit und Soziales) seltsam farblos.

So warf Heil mit Phrasen um sich. Man dürfe trotz der wirtschaftlich guten Lage des Landes die Augen vor Spaltungen nicht verschließen, sagte er. Sein Ziel sei ein »starker, handlungsfähiger Sozialstaat, auf den die Menschen sich verlassen können«. Seine Aussage, dabei komme es nicht nur auf die Höhe der Transfers an, vielmehr müsse jeder »die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben« haben, erinnerte an das Motto der Hartz-IV-Gesetze: »Fördern und Fordern«. Heil versprach, dass Rentenniveau und -beiträge stabil bleiben würden, und kündigte einen »Masterplan gegen Kinderarmut« an. Das erste Gesetz, das er auf den Weg bringen werde, solle das Recht zur Rückkehr von Teilzeit zu Vollzeit verankern.

Linke-Fraktionschefin Katja Kipping warf ihm »Ignoranz gegenüber Hartz-IV-Empfängern« vor. Auf den 175 Seiten des Koalitionsvertrags stehe kein einziger Satz zur Erhöhung der Regelsätze und zu den Sanktionen der Jobcenter, von denen oft Kinder betroffen seien. »Hartz IV gefährdet das Kindeswohl und gehört daher abgeschafft«, rief Kipping aus.

Wie Heil gerierte sich auch Finanzminister Scholz, der einst als SPD-Generalsekretär die Hartz-IV-Gesetze mit umsetzen half, als Vorkämpfer für mehr Gerechtigkeit. Deutschland stehe wirtschaftlich gut da. Wirklich erfolgreich sei die Politik aber erst, wenn es »jedem von uns gutgeht und nicht nur dem Land«. Erwartungsgemäß verteidigte Scholz die »schwarze Null«, man werde keine neuen Schulden machen.

Kritik an dieser Agenda kam von Gesine Lötzsch, Finanzexpertin der Linksfraktion. Die »schwarze Null« lenke davon ab, dass die Regierung an einer gerechten Steuerpolitik nicht interessiert sei. 27 der 33 leistungsstärksten Staaten der Welt besteuerten Vermögen höher als Deutschland. »Es ist Zeit, Reichtum umzuverteilen, um eine weitere Spaltung der Gesellschaft zu verhindern«, sagte Lötzsch. Immer noch seien im Osten des Landes Löhne und Renten niedriger.

Wirtschaftsminister Altmaier erweckte dagegen mit seinem Loblied auf Erhard den Eindruck, in der »Bonner Republik« hängengeblieben zu sein. Kein Modell sei erfolgreicher als die »soziale Marktwirtschaft«, phantasierte er. Sie habe einen »unerhörten Siegeszug« angetreten, sei in China, Russland und in Kuba auf dem Vormarsch, und »sogar einigen in Nordkorea« dämmerten die Vorzüge des Modells.

Der Linksfraktion bot Altmaier an, ein »Freilichtmuseum für 100 Jahre gescheiterten Realsozialismus« zu spendieren, falls der Finanzminister am Ende des Jahres noch Geld übrig habe. Deren Wirtschaftsexperte Klaus Ernst konterte mit der Frage, was Altmaier denn bei seinem Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington Anfang der Woche erreicht habe. Den USA mit Zöllen auf Jeans, Harley-Motorräder und Whiskey zu drohen, sei lachhaft: »Glauben Sie, dass Trump das beeindruckt?«

Redner der AfD-Fraktion konnten sich rassistische Ausfälle erneut nicht verkneifen. So erklärte Tino Chrupalla aus Görlitz, die Bundesregierung mache sich keine Gedanken über »die Kollateralschäden des weltumspannenden Völkerwanderungsexperiments«.