Warschaus Druckmittel

Deutsche Besatzer der Waffen-SS im zerstörten Warschau Foto: Bundesarchiv , Bild 101I-696-0426-06 / Leher / CC-BY-SA-3.0

An einem Samstag im Juli 2017 veranstaltete Polens Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) einen eintägigen Kongress in dem ansonsten für die Produktion von Fliesen bekannten Städtchen Przysucha zwischen Radom und Lodz. In der spartanischen Atmosphäre der örtlichen Turnhalle skizzierte Mateusz Morawiecki, damals noch Finanzminister, grandiose Investitionspläne: Breitbandinternet im ganzen Land, polnische Elektroautos, neue Brücken über die Weichsel, öffentlich geförderte Wohnungen. Woher das Geld dafür kommen sollte, sagte er nicht. Aber später im Verlauf des Tages ließ Parteichef Jaroslaw Kaczynski – ohne einen direkten Zusammenhang zu formulieren – die Katze aus dem Sack: Wer glaube, die Frage der Reparationen für die Kriegsschäden Polens sei erledigt, der täusche sich sehr. Das Thema sei für Polen nach wie vor aktuell, und die Regierung werde es angehen.

Einstweilen bildete die PiS eine parlamentarische Arbeitsgruppe, um die Höhe der erlittenen und geltend zu machenden Schäden zu ermitteln. Ihr Vorsitzender, der Abgeordnete Arkadiusz Mularczyk, machte bei Gelegenheit des Merkel-Besuchs in Warschau am Montag eine vorläufige Rechnung auf: Mindestens 858 Milliarden US-Dollar sei die BRD Polen schuldig, hinzu kämen noch individuelle Forderungen in Höhe von möglicherweise 285 Milliarden Dollar, Entschädigungen für geraubtes oder zerstörtes Kulturgut und vieles andere. Die Liste scheint nach oben offen zu sein; das PiS-nahe Magazin Sieci summierte schon Forderungen von insgesamt sechs Billionen Dollar auf. Einiges spricht dafür, dass hier die Latte für Verhandlungen hochgelegt wird.

Polen habe im Zweiten Weltkrieg 38 Prozent seines Wirtschaftspotentials und insgesamt sechs Millionen Menschen verloren, so Mularczyk. 13 Millionen polnische Bürger seien durch Zwangsarbeit, Inhaftierung und andere Kriegsfolgen geschädigt worden; hinzu käme der durch das Ausfallen der Toten ausgebliebene Wirtschafts- und Bevölkerungszuwachs, der Polen noch heute schädige. »Schließlich hat Polen so ein großes Potential und solchen Ehrgeiz«, sagte Mularczyk diese Woche der Zeitung Rzeczpospolita.

Politisch delikat werden die Forderungen dadurch, dass sie sich wesentlich auf Berechnungen stützen, die in der ansonsten von der PiS verfemten Volksrepublik Polen angestellt wurden. Sie sollen aktuell bleiben, der 1953 von der Regierung der VRP gegenüber der DDR ausgesprochene Verzicht auf weitere Reparationsleistungen dagegen sei ungültig. Die Regierung bemühte als Argument hierfür sowohl Formfehler – die entsprechende Erklärung sei von einer dafür nicht zuständigen Person unterzeichnet worden – als auch inhaltliche Einwände. Polen sei damals kein souveräner Staat gewesen, deshalb könne die Erklärung der VR Polen für heute nicht bindend sein. Das wirft freilich die knifflige Frage auf, ob das heutige Polen Rechtsnachfolger der Volksrepublik ist. Wenn ja, gilt die Erklärung. Wenn nein, kann man juristisch die Frage stellen, was dann mit der Garantie der Oder-Neiße-Grenze sei, die ja auch 1950 seitens der DDR und 1970 seitens der BRD gegenüber der Volksrepublik ausgesprochen wurde.

Einstweilen spricht niemand diesen Aspekt offen an. Aber der PiS-Abgeordnete Marek Suski, der Anfang dieses Jahres mit dem deutschen Botschafter in Warschau über das Reparationsthema konferierte, berichtete anschließend, dieser sei »wütend« gewesen und habe vor einer »Vergiftung der deutsch-polnischen Beziehungen« gewarnt. Es ist schwer vorstellbar, dass damit etwas anderes gemeint gewesen sein könnte.

Die polnische Öffentlichkeit ist in der Reparationsfrage uneins. Zwar findet laut einer Umfrage vom November eine breite Mehrheit von 69 Prozent, dass Polen Entschädigungen moralisch zustünden. Gleichzeitig befürchten aber 45 Prozent, dass sich Polen letztlich ins eigene Fleisch schneide, wenn es die Frage auf die Spitze treiben und tatsächlich Forderungen anmelden sollte.

Einstweilen fährt die Regierung in Warschau eine Doppelstrategie. Hatte der neue Außenminister Jacek Czaputowicz Anfang des Jahres noch erklärt, die Reparationen seien auf Regierungsebene kein Thema, kündigte er diese Woche an, man prüfe die Möglichkeit einer Klage gegen die Bundesrepublik, eventuell auch vor einem Gericht in den USA. Vorher allerdings müsste das Parlamentariergremium, das die Höhe der polnischen Forderungen beziffern soll, zu einem Ergebnis kommen. Eine Recherche der Springer-Zeitung Fakt ergab unlängst, dass überhaupt nicht klar ist, ob die Gruppe regelmäßig tagt. Die Sitzungspläne des Sejm wiesen jedenfalls keine entsprechenden Eintragungen auf. Eines der Mitglieder sagte der Zeitung, die Gruppe habe Arbeit »für mehrere Legislaturperioden«. Das könnte darauf hindeuten, dass die Arbeitsgruppe eine überwiegend symbolische Aufgabe hat: dem polnischen Elektorat zu demonstrieren, dass sich Polen »von den Knien erhebt« und sich nicht mehr alles gefallen lasse.