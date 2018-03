Hingehen und stören

Aktivisten protestierten bereits Ende November 2017 in Berlin gegen den Internetversandhändler Amazon Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) hat den Amazon-Gründer Jeff Bezos im Jahr 2014 zum schlimmsten Chef des Planeten gekürt – der Axel-Springer-Verlag will ihn am 24. April in Berlin für sein »visionäres Geschäftsmodell« auszeichnen. Am Samstag traf sich ein Kreis von linken und gewerkschaftlich aktiven Menschen, darunter auch Amazon-Beschäftigte, zur Vorbereitung von Protestaktionen gegen diese Preisverleihung.

»Keinen Award für Ausbeutung, Überwachung und Kontrolle«, heißt es auf den Plakaten der Kampagne »Make Amazon Pay«. Der Eigentümer des Onlinehandelskonzerns gilt mit einem geschätzten Privatvermögen von 100 Milliarden Dollar inzwischen als reichster Mann der Welt – und weigert sich generell, mit Gewerkschaften über Tarifverträge zu verhandeln. »Für seine Ignoranz wird der auch noch ausgezeichnet«, empörte sich ein Aktivist. Die Mitarbeiter des Internetgiganten werden dazu angehalten, sich mit Feedback-Apps gegenseitig zu bewerten und anonym anzuschwärzen. »Amazon ist der Taktgeber des digitalen Kapitalismus«, so die Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig (Die Linke), die als Beauftragte ihrer Fraktion für Soziale Bewegungen eng mit Gewerkschaftern und Betriebsräten der Amazon-Logistikzentren in Bad Hersfeld zusammenarbeitet.

Bei einer Protestkundgebung am Abend der Preisverleihung sollen vor dem Axel-Springer-Hochhaus in Berlin »Feedbacks« der anderen Art von Amazon-Beschäftigten verlesen werden – verbunden mit der Forderung, dem Preisträger auch die gesammelten Statements persönlich zu überbringen.

Diskutiert wurde am Samstag sowohl über einen weiteren Negativpreis für Bezos mit entsprechender »Laudatio« als auch über die Idee, die Belegschaften der Versandzentren auszuzeichnen, die seit viereinhalb Jahren für Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen und in Deutschland für einen Tarifvertrag kämpfen. Ein halbes Jahr des Ausstands ergibt sich zusammengerechnet aus allen Streiktagen in der BRD. Die Gewerkschaft Verdi hat für sie bereits T-Shirts mit dem Schriftzug »We are all stars« drucken lassen.

»Axel-Springer-Sause für Jeff Bezos? Wir kommen, um zu stören«, heißt es auf den Flyern der »Award Crasher« von »Make Amazon Pay«. »Seine Erfolge sind die perfekte Vorlage, wie Arbeit im digitalen Kapitalismus immer stärker entrechtet und prekarisiert werden kann.« Das Amazon-Modell und die Politik der Nulltoleranz gegenüber Gewerkschaften könne auf andere Branchen übergreifen – deshalb gehe es alle Lohnabhängigen an. Außerdem sei Amazon als einer der »Big Five«, der fünf Giganten im digitalen Bereich – neben ihm Google, Facebook, Apple und Microsoft – »Vorreiter für den penetranten Zugriff auf unsere persönlichsten Daten«.

So liegen auf der möglichen Demonstrationsroute für den Tag der Preisverleihung auch der »Google-Campus« im Umspannwerk Kreuzberg und das Jobcenter des Bezirks. Letzteres, da Erwerbslosen Leistungskürzungen drohen, wenn sie nicht bereit sind, zu den Bedingungen von Amazon – häufig befristet – zu arbeiten.