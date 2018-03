Alles nur noch digital? Ein Schüler arbeitet im Klassenzimmer an einem Tablet Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Ist Ihnen angesichts von vier weiteren Jahren großer Koalition eher bange, oder haben Sie Hoffnungen auf eine bildungspolitische Trendwende?

Das Bildungskapitel des Koalitionsvertrags enthält durchaus positive Ansätze: den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen, die in Aussicht gestellte Abschaffung der Kitagebühren, einen Berufsbildungspakt, eine nationale Weiterbildungsstrategie oder die Verstetigung des Hochschulpakts. Das alles sind kleine Schritte in die richtige Richtung – so denn Union und SPD sie wirklich umsetzen können. Ein Blick in das Finanzkapitel des Vertrages nährt Zweifel daran.

Für Bildung und Forschung werden in den kommenden vier Jahren rund elf Milliarden Euro mehr veranschlagt. Ihre Gewerkschaft hält dagegen 40 Milliarden Euro jährlich für nötig.

Tatsächlich kommt eine von der GEW-nahen Max-Traeger-Stiftung geförderte Untersuchung auf einen jährlichen Fehlbetrag von über 55 Milliarden Euro. Das spiegelt nahezu exakt die Unterfinanzierung des Bildungswesens in Deutschland wider, die seit Jahren auch die OECD konstatiert. In erster Linie ist freilich nicht der Bund, sondern sind die Länder und Kommunen gefragt. Diese sind dazu häufig nicht in der Lage – wegen der verfehlten Steuer- und Finanzpolitik. Leider lässt der Koalitionsvertrag hier nicht den Hauch eines Kurswechsels erkennen.

Zur Bundesausbildungsförderung, dem BAföG: Die neue CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek will erst die Gründe erörtern, warum die Gefördertenzahlen so drastisch eingebrochen sind, um danach über eine Reform nachzudenken. Wie geduldig sind Sie?

Dass dringender Handlungsbedarf besteht, ist nicht nur eine Position der GEW. Jüngst hat der Beirat für Ausbildungsförderung beim Bildungsministerium eine »deutliche und zügige« BAföG-Erhöhung gefordert. Nur noch 15 Prozent der Studierenden beziehen überhaupt Leistungen. Wenn die Ministerin erst einmal erörtern will, heißt das nichts anderes, als einem weiteren Fall der Förderquoten tatenlos zuzusehen. Die Fakten liegen aber mit dem jüngsten BAföG-Bericht der Regierung und der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks auf dem Tisch. Die BAföG-Reform gehört ins 100-Tage-Programm der neuen Regierung!

Was halten Sie überhaupt von der Berufung Karliczeks? Die Frau ist ja fachfremd, woraus sie auch keinen Hehl macht …

Es scheint in der Politik einen Trend zum fachfremden Quereinstieg zu geben. Wir sollten Frau Karliczek eine Chance geben – vielleicht ist sie in der Lage, als sakrosankt geltende Gewissheiten gegen den Strich zu bürsten.

Es gibt Befürchtungen, die durch die angekündigte Lockerung des Kooperationsverbots freiwerdenden Bundesmittel könnten die Privatisierung des Schulbaus vorantreiben, etwa über öffentlich-private Partnerschaften, ÖPP. Ist die GEW in Habachtstellung?

Zunächst wäre die Lockerung des Kooperationsverbots ein wichtiger Schritt. Marode Schultoiletten und bröckelnder Putz im Klassenzimmer sind ja fast sprichwörtlich geworden. Bisher darf der Bund aber nur unter engen Voraussetzungen in die kommunale Bildungsinfrastruktur investieren. Selbstverständlich ist die GEW als erklärte Gegnerin von ÖPP gegen jede Form der Privatisierung des Schulbaus. In Zeiten des Niedrigzinses wäre das geradezu verrückt.

Die Digitalisierung der Schulen wird in der öffentlichen Diskussion als alternativlos dargestellt. Auch im GEW-Mitgliedermagazin heißt es zu den durch die Koalition veranschlagten fünf Milliarden Euro: »Richtig so«. Warum eigentlich?

Für die GEW ist sonnenklar: Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wir stehen zum Primat der Pädagogik vor der Technik. Auf der anderen Seite wachsen Kinder und Jugendliche heute in einer digitalen Welt auf. Es gehört daher auch zum Auftrag von Bildungseinrichtungen, sie auf einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien vorzubereiten.

Der Berufszweig der Kinderärzte warnt praktisch einhellig vor dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht und sieht vor allem die Industrie am Drücker.

Digitale Medien können den klassischen Unterricht ergänzen, aber niemals ersetzen. Vor allem junge Kinder sind auf Bewegung und das Anfassen von Dingen angewiesen.