Banker regieren in Berlin

Neoliberaler Vordenker: Nach den Vorstellungen von Werner Gatzer soll die öffentliche Hand sparen, damit private Investoren zum Zuge kommen Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich einen Investmentbanker eingekauft. Der bei Goldman Sachs für die Märkte in Deutschland und Österreich zuständige Manager Jörg Kukies soll als Staatssekretär den Bereich Finanzmarkt- und Europapolitik verantworten, berichtete der Tagesspiegel am Montag.

Das Bundeskabinett muss der Berufung des 50jährigen noch zustimmen. Kukies ist seit über 30 Jahren SPD-Mitglied und war als Juso-Landeschef von Rheinland-Pfalz Vorgänger von Andrea Nahles. Für Goldman Sachs war er 17 Jahre lang tätig.

Wie das Ministerium dem Handelsblatt mitteilte, kommt Werner Gatzer von der Deutschen Bahn zurück ins Finanzministerium und ist dort als beamteter Staatssekretär für Haushaltsfragen sowie die Beteiligungen des Bundes zuständig. Gatzer gilt als Architekt der »schwarzen Null« unter dem früheren Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU).

Darüber hinaus wird Wolfgang Schmidt als Staatssekretär für die Koordinierung der SPD-geführten Ministerien, die internationale Finanzpolitik und Grundsatzfragen zuständig sein. Schmidt gilt als enger Vertrauter von Scholz und soll diesen auch in seiner Rolle als Vizekanzler unterstützen. Der vierte beamtete Staatssekretär ist Rolf Bösinger, der unter anderem die Themen Steuern und Zoll bearbeitet.

Kritik kam von der Opposition. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht, erklärte am Montag gegenüber jW, nicht nur beim Wechsel von Jens Spahn ins Gesundheitsministerium habe man vorher wissen können, »dass Merkels Gruselkabinett besser in eine Geisterbahn passt«. Auch Scholz habe sich »bereits als Hamburger Bürgermeister beim Verkauf der öffentlichen Landesbank an US-Finanzinvestoren als Amigo der Finanzmafia geoutet«. Dort seien Milliardenverluste beim Steuerzahler gelandet, während zukünftige Gewinne privatisiert würden. »Es ist ein Riesenskandal, dass Herr Scholz mit der Berufung des deutschen Goldman-Sachs-Chefs nun auch noch in Berlin den Bock zum Gärtner machen will. In der verkehrten ›GroKo‹-Welt ist dieses unverantwortliche Handeln offensichtlich kein Problem.«, so Wagenknecht. In der Realität hätten sich so innerhalb weniger Tage nicht nur Spahn, sondern auch Scholz als »komplette Fehlbesetzung« erwiesen.