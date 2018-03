Entscheidung im Westen

Deutsche Soldaten an der Westfront vor einem »Gaswerfer« Foto: Bundesarchiv, CC-BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Seit November 1917 plante die deutsche Oberste Heeresleitung (OHL) für das Frühjahr 1918 eine Entscheidungsschlacht an der Westfront. Die deutsche Generalität wähnte sich in einer Position der Stärke: Im Osten war durch die Oktoberrevolution Russland als Kriegsgegner ausgeschaltet. Der Diktatfrieden von Brest-Litowsk ermöglichte es der deutschen Armee, eine Linie von Narwa über Mogilew bis Rostow am Don einzunehmen und Teile des Kaukasus und Finnlands zu besetzen. Russland wurde ein Territorium im Umfang von 1,42 Millionen Quadratkilometern entzogen, auf dem mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung des ehemaligen Zarenreiches lebte. Fast 50 deutsche Divisionen wurden vom Osten an die Westfront verlegt. Damit konnte zum ersten Mal ein Übergewicht an Truppen über die Westmächte erreicht werden.

Die maßgeblichen Kräfte in Berlin bemerkten, dass ihnen in Form der Sowjetmacht und der Bolschewiki ein neuartiger Feind entstanden war. Viele der aus dem Osten kommenden Soldaten waren »mit dem Geist des Bolschewismus infiziert«. Die Forderung der Bolschewiki nach Frieden wurde von einem wachsenden Teil der deutschen Bevölkerung aufgegriffen. Karl Helfferich, zeitweilig stellvertretender Reichskanzler und Vertreter der Deutschen Bank in der Regierung, meinte, der »Bolschewismus« zehre »als schleichendes Gift an den Wurzeln unserer Kraft«. Eine siegreiche Offensive sollte der Revolutionierung entgegenwirken und den kriegsmüden Massen die Hoffnung auf einen baldigen Frieden geben.

Risikostrategie

Im Westen konnten die deutschen Truppen die mit dem Rückzug auf die »Siegfriedstellung« (siehe jW-Thema vom 18.3.2017) stabilisierte Front behaupten. Dadurch blieben fast ganz Belgien, Luxemburg und zehn von 86 französischen Departements unter deutscher Besatzung.

Großen Einfluss auf die Planung der OHL hatte der zunehmende Zustrom an US-amerikanischen Gütern und Soldaten, die in Westeuropa eintrafen. Die Schlacht musste entschieden sein, bevor dieser Zufluss sich auf den Schlachtfeldern auswirken konnte, so das Kalkül der Generale.

Das Konzept der Offensive, die den Decknamen »Michael« erhielt, sah vor, an der Nahtstelle zwischen französischen und britischen Truppen beiderseits von St. Quentin die Front in Richtung Südwest zu durchbrechen. Danach sollten die deutschen Armeen nach Nordwest schwenken und die Kanalküste erreichen. In einem riesigen Kessel wären die Britischen Expeditionsstreitkräfte mit fünf Armeen sowie etwa 90.000 belgische Soldaten und vier portugiesische Divisionen eingeschlossen, um in einer gewaltigen Schlacht aufgerieben zu werden. Mit deren Vernichtung hätte auch das französische Heer aufgeben müssen. Die Deutschen wären in der Lage, einen Frieden zu diktieren, so das hochspekulative Konzept der OHL.

Für »Michael« setzte die OHL alle Kräfte, auch alle Reserven ein – und spielte va banque. Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg begründete in einem Schreiben vom 7. Januar 1918 an den Kaiser die Hochrisikostrategie: »Um uns die politische und wirtschaftliche Weltstellung zu sichern, deren wir bedürfen, müssen wir die Westmächte schlagen.«

Sollte der Durchbruch nicht gelingen, würde »Michael« scheitern, wäre der Krieg endgültig verloren. Darauf angesprochen, reagierte der »starke Mann« der OHL, Erich Ludendorff, mit dem preußischen Militaristen eigenen Zynismus. Wenn es schiefgehe, sagte er dem Reichskanzler Max von Baden, müsse »Deutschland eben zugrunde gehen«. Die deutschen Eliten aber waren siegessicher. Der Kaiser verlegte das Große Hauptquartier von Bad Kreuznach ins belgische Spa, um den erwarteten Triumph aus der Nähe genießen zu können.

Am 21. März begannen die Deutschen die nach Helfferich »größte militärische Aktion aller Zeiten«. Auf einer 75 Kilometer breiten Front in der Picardie zwischen Arras im Norden und La Fère im Süden ging ein in dieser Intensität nicht gekannter Artillerieschlag auf die britischen Stellungen nieder. Der Feuerwalze folgten Sturmeinheiten. Am ersten Tag verschossen die Deutschen mehr als 3,2 Millionen Granaten. Heimtückisch war die Mischung der Munition: Ein Drittel der Geschosse waren Sprenggranaten, zwei Drittel waren mit Gas gefüllt. Dabei wurde zuerst Gas verschossen, das von Gasmasken nicht aufgehalten werden konnte, aber nicht tödlich war. Augen und Atemwege wurden gereizt. Die Soldaten nahmen die Gasmasken ab. Nun feuerten die Deutschen Granaten mit tödlich wirkenden Gasen.

Durch die Überraschung der Briten sowie die neue Infanterie- und Artillerietaktik in Verbindung mit dem Gasbeschuss erzielte die kaiserliche Armee beachtliche Geländegewinne; ein Durchbruch gelang trotzdem nicht. Wahrheitswidrig behauptete Ludendorff am 26. März vor der Presse, es sei geglückt, im Westen von dem jahrelangen Stellungskrieg wegzukommen und zu einem Bewegungskrieg überzugehen.

Das Ende

Auf der Gegenseite führte der deutsche Vorstoß dazu, dass zum ersten Mal ein Oberkommando aller Entente-Truppen in Frankreich eingerichtet wurde. General Ferdinand Foch, der den Posten übernahm, warf französische Truppen an die bedrohte britische Front. Nach wenigen Tagen stockte der deutsche Vormarsch.

Die von der OHL gesteuerte Propaganda verbreitete weiterhin Siegeszuversicht. Am 24. März erschien die Berliner Volkszeitung mit der Titelzeile: »Die große Schlacht gewonnen«. Ende März wurde die auch als »Kaiserschlacht« bezeichnete Offensive abgebrochen. Die Verluste erreichten auf beiden Seiten nicht gekannte Ausmaße. Gemessen an der Zahl der Toten war »Michael« die blutigste Schlacht des Krieges. Die Entente konnte die Verluste durch amerikanische Soldaten ausgleichen. Den Deutschen war das nicht mehr möglich. Es fehlten in großem Umfang gut ausgebildete und kampferfahrene Offiziere und Unterführer.

Die OHL versuchte, nacheinander an vier weiteren Abschnitten der 700 Kilometer langen Front in die Offensive zu gelangen. Die Kämpfe arteten in Abnutzungsschlachten mit nur geringen deutschen Geländegewinnen bei hohen Verlusten aus. Die letzte dieser konzeptionslosen Attacken begann am 15. Juli beiderseits von Reims. Am 17. Juli wurde der Angriff eingestellt.

Für die Deutschen überraschend, begann am 18. Juli eine französische Gegenoffensive bei Soissons. Die Entente hatte die »100-Tage-Kampagne« gegen das deutsche Westheer eröffnet.

Am 13. August 1918 erklärte Ludendorff dem Außenminister Paul von Hintze, Deutschland könne den Krieg nicht mehr gewinnen. Kurze Zeit später suchte die deutsche Diplomatie bei der Entente um einen Waffenstillstand nach.