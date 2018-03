»Ich bin eine Fremde«

Núria Quevedo vor ihrem Gemälde »Denn ich bin wie der gestürzte Baum, der von Neuem treibt: weil in mir noch neues Leben ist« im Lindenau-Museum im thüringischen Altenburg, Juli 2017 Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Als Núria Quevedo im Herbst 1965 in der Berliner »Galerie im Turm« ihre erste Ausstellung hatte, lobte die Berliner Zeitung mit warmen Worten das »Debüt einer Begabung«, einer »eigenwilligen und sehr starken künstlerischen Persönlichkeit«. Der Einfluss von Francisco de Goya und Pablo Picasso sei zu spüren, ihre Arbeiten berührten durch die »Tiefe der Empfindung«. Im selben Jahr erhielt die damals 27jährige den »Ernst-Zinna-Preis der Stadt Berlin«.

Kaum an die Öffentlichkeit getreten, war die junge Frau, die erst zwei Jahre zuvor ihr Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee beendet hatte, schon anerkannt – so scheint es zumindest. Doch es war kein leichter Weg, der hinter ihr lag. Geboren wurde sie am 18. März 1938 in Barcelona, buchstäblich unter faschistischem Bombenhagel, als Tochter eines republikanischen Fliegers. Ihre Mutter musste, als die Wehen schon eingesetzt hatten, in den Keller des Krankenhauses hinabsteigen, der nur notdürftigen Schutz bot. Anfang 1939 schloss sie sich mit dem Baby in den Armen einem Flüchtlingsstrom Richtung Frankreich an, der von den Piloten des Putschisten Francisco Franco im Tiefflug beschossen wurde. Sie schützte das Kind mit ihrem Körper.

Der Vater war Kommunist und ein tollkühner Kämpfer, aber auch ein Macho, wie er im Buche steht. Er unterhielt stets mehrere Liebschaften zugleich – und er wollte einen Sohn, keine Töchter. Seiner kleinbürgerlich erzogenen Frau, die ihn abgöttisch liebte, und seiner älteren Tochter Núria vergällte er so das Leben. Im französischen Gefangenenlager meldete er sich notgedrungen zum Arbeitseinsatz als Flugzeugmechaniker nach Deutschland. Zwei Jahre lebte die Familie dann zusammen in der Hauptstadt des faschistischen Deutschlands. Nach dem Krieg blieb José Quevedo in der sowjetischen Besatzungszone, später in der DDR, wo er eine Leihbücherei betrieb. Er war u. a. mit dem Sänger Ernst Busch und dem Schriftsteller Friedrich Wolf befreundet und versuchte sich selbst als Autor. Seine zwischenzeitlich nach Spanien zurückgekehrte Familie kam 1952 erneut zu ihm.

Für die damals 14jährige Núria war der Wechsel aus der sonnigen Heimat, wo die Großmutter und etliche Tanten für familiäre Wärme sorgten, ins kalte, graue Berlin ein Schock, zumal sie nicht deutsch sprach. Drei Jahre lang arbeitete sie, sozial isoliert und seelisch verstört, im Buchladen ihres Vaters, bis er ihr erlaubte, an der Arbeiter- und Bauernfakultät (ABF) das Abitur zu machen. Das gelang ihr unter großen Schwierigkeiten. Da sie schon als Kind durch ihr Zeichentalent aufgefallen war, entschloss sie sich zum Kunststudium. Doch der tyrannische Vater entzog ihr jede Unterstützung und versuchte sogar, sie wieder exmatrikulieren zu lassen. Sie hat ihm nie verziehen.

Fortan musste sie auf eigenen Beinen stehen. An der ABF hatte sie sich mit einem Kommilitonen, dem späteren Dokumentarfilmregisseur Karlheinz Mund, angefreundet, von dem sie 1960 schwanger wurde – ungeplant, denn sie wollte niemals heiraten und wie ihre Mutter enden. Doch die Partnerschaft mit »Carlos« erwies sich als tragfähig – bis heute.

Quevedos Lebensweg wurde also allmählich lichter. Die Schatten der Vergangenheit, die Melancholie ist sie dennoch nie losgeworden. Sie zeigen sich in oft düsteren Farben und existentialistischer Zuspitzung ihrer Werke. In Spanien katholisch erzogen, hatte sie sich in der DDR von den Vorzügen des Marxismus überzeugen lassen, von seiner Klarheit und Sachlichkeit. Heute glaubt sie, dass er zur Erklärung der Welt und des Menschen nicht genüge. Sie meint: »Was wir die Wahrheit nennen, liegt jenseits dessen, was die menschliche Vernunft erreichen kann.« In einem Interview hat sie Ende 1990 aber auch gesagt: »Für mich ist meine Arbeit ein Mittel zur Erkenntnis meiner Umwelt und meiner selbst, sie ist damit Zeugnis der Zeit, der Gesellschaft und des Ortes, an dem ich lebe.«

Dass ihre künstlerischen Ausdrucksformen nicht den gängigen Vorstellungen von »sozialistischem Realismus« entsprachen, sorgte immer wieder für Irritationen. So erregte ihr großformatiges Gruppenporträt »Exil« (1971) zunächst eher Unwillen. Ihre ungewohnte Bildsprache wurde oft mit ihrer Herkunft, »spezifisch spanischen Traditionen«, erklärt. Dass sie Tochter eines Spanienkämpfers war, schützte sie, zumal sie sich selbst dem Antifaschismus und der DDR verpflichtet fühlte. Im übrigen konnte sie damals bereits von Buchillustrationen und Grafikverkäufen leben.

Immer wieder hat sie sich der Darstellung von Frauen und dem Geschlechterverhältnis gewidmet, besonders eindrücklich in den Radierungen zu Christa Wolfs »Kassandra«: Mann und Frau innig umarmt, aber auch in fast animalischem Zweikampf. Ihr Gemälde »Das Paar« (1976) ist die wohl stärkste Liebesszene, die in der bildenden Kunst der DDR geschaffen wurde, voller Leidenschaft und Anmut, mit einem reifen Frauenkörper, der herbe Schönheit und »schamloses« Selbstbewusstsein ausstrahlt. Auch dieses Bild provozierte in den 70ern.

1979 erhielt Quevedo den Kunstpreis der DDR, und noch im Herbst 1989 wurde ihr der Nationalpreis zweiter Klasse zugesprochen, der ihr einen finanziell abgesicherten »Übergang in die Marktwirtschaft« sicherte, wie sie später nicht ohne Ironie feststellte.

»Ich bin eine Fremde und bleibe es«, erklärte sie 1990. Nie Teil des Gewohnten, des Erwartbaren zu sein, ist auch ein Reiz ihrer Kunst, die zugleich beunruhigen und trösten kann. So etwa ihr in den 80er Jahren begonnener »Kopf-Hand«-Zyklus, der männliche Schädel im Profil mit großen Augen, Ohren und Nasen zeigt, dazu eine Hand oder Faust. Wie in tiefer Selbstbefragung stehen diese abstrahierten Figuren im Raum, mit sparsamer Gestik nach einem Sinn und nach einem Gegenüber tastend.