»Tendenz zu mehr staatlicher Repression«

Unterstützung für die vom Staat Verfolgten: Demonstranten vor dem Landgericht Berlin während eines Prozesses gegen einen kurdischen Aktivisten (17.2.2017) Foto: Axel Heimken/dpa

Die Rote Hilfe, eine Organisation zur Unterstützung politischer Gefangener und vom Staat Verfolgter, ruft für den 18. März zu einer Demonstration unter dem Motto »Kampf der Repression!« in Berlin auf. Welches sind die zentralen Themen und Forderungen?

Der 18. März ist traditionell der »Tag der politischen Gefangenen«, dementsprechend ist die Kernforderung unserer Demonstration klar: die Freilassung aller politischen Gefangenen in der Bundesrepublik – und letztlich überall auf der Welt.

Geschichtlich wurde dieser Kampftag im Jahr 1923 von der historischen Roten Hilfe ins Leben gerufen. Hintergrund war damals die Kampagne für die Freilassung von Ferdinando »Nicola« Sacco und Bartolomeo Vanzetti, zwei Anarchisten, die dann ja in den USA vom Staat ermordet wurden.

Heute, da es ja sowohl weltweit wie auch in der BRD noch immer viele politische Gefangene gibt, bleibt das Thema aktuell.

Können Sie ein paar prominente Fälle politischer Gefangener in Deutschland nennen?

Viele sitzen wegen Delikten nach Paragraph 129 b, also wegen der Unterstützung einer als terroristisch eingestuften Vereinigung im Ausland. Das betrifft vor allem viele Genossinnen und Genossen, denen die Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorgeworfen wird. Auch in diesen Bereich fällt das große Verfahren gegen Aktivisten der TKP/ML in München, also gegen Kommunisten aus der Türkei.

Oder die baskischen Gefangenen Mikel Barrios und Iñigo Gulina, die in Auslieferungshaft nach Frankreich saßen. Ihnen wird Mitgliedschaft in der ETA beziehungsweise in einer ihr nahestehenden Jugendorganisation vorgeworfen. Und in Aachen sitzt eine anarchistische Genossin, die eine Bank enteignet haben soll. Ihr Revisionsverfahren wurde jetzt abgelehnt, das heißt, sie wird wahrscheinlich siebeneinhalb Jahre in den Knast müssen.

Sowohl bei Ihrer Demonstration in Berlin wie auch bei der am 17.3. in Hamburg stattfindenden, zu der bundesweit aufgerufen wird, spielt die enorme Zunahme von staatlicher Repression nach den G-20-Protesten eine Rolle. Wie drastisch hat sich das Klima für die Linke verschlechtert?

Gesetzesverschärfungen und der Ausbau des Sicherheitsapparats haben bereits vor dem G-20-Gipfel begonnen und sich dann fortgesetzt. Es gibt eine Tendenz zu mehr staatlicher Repression. Bereits im Vorfeld des G-20-Treffens in Hamburg wurde zum Beispiel der Widerstandsparagraph verschärft. Hier muss auch der neue Paragraph 114 erwähnt werden, der für den »tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte« schwerer Strafen vorsieht, als das bislang der Fall war. Dazu wird exzessiv wegen »Landfriedensbruchs« angeklagt, wie etwa im Fall von Fabio V., der ja auch längere Zeit in Untersuchungshaft saß in Hamburg, ohne dass ihm irgend etwas vorgeworfen wurde, außer dass er eben an einer Demonstration teilgenommen haben soll. Jemanden dafür drei Monate festzuhalten, das ist ein Skandal.

Insgesamt ist in der Gesellschaft ein Rechtsruck festzustellen. Gegen Linke wird immer mehr gehetzt. Die Polizeigewerkschaft drückt auf die Tränendrüse und verklärt jede minimale Auseinandersetzung zur »neuen Eskalation der Gewalt«. Derlei findet, anders als noch vor einigen Jahren, immer mehr Zuspruch.

Nun sind Antirepressionsarbeit und Solidarität mit Gefangenen in der deutschen Linken nicht unbedingt en vogue. Wie wollen Sie das ändern und die Genossinnen und Genossen im Knast mehr zum Thema bei denen, die draußen kämpfen, machen?

Zum einen hat das Problem seine Wurzeln darin, dass das Thema wenig im Bewusstsein verankert ist. Viele wissen gar nicht, dass es auch in der Bundesrepublik politische Gefangene gibt. Das wird oft ausgeblendet. Man muss viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen.

Demonstrationen wie die, die wir am 18.3. in Berlin durchführen, oder die am 17.3. in Hamburg sind Versuche, das Thema weiteren Kreisen bekannt zu machen. Auch die Rote-Hilfe-Beilage in der jungen Welt, die wir jedes Jahr machen, hat dasselbe Ziel. Da berichten wir über die Situation der Gefangenen.