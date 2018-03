»An inquisitorische Verfahren erinnert«

Das Emblem des Bundesamtes für Verfassungsschutz Foto: Oliver Berg/dpa

Rolf Gössner gab anlässlich der Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen am Mittwoch im Verfahren »Dr. Rolf Gössner gegen Bundesrepublik Deutschland / Bundesamt für Verfassungsschutz (Berufungsinstanz)« eine persönliche Erklärung ab, jW dokumentiert Auszüge daraus:

Lassen Sie mich vorweg kurz meinen ersten Eindruck beim Lesen der Berufungs(zulassungs)begründung der Beklagten und jetzigen Berufungsklägerin und ihrer Negativbeurteilung des angefochtenen Urteils schildern. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, als habe das Bundesamt für Verfassungsschutz neue Beobachtungsobjekte ausgemacht und ins Visier genommen: nämlich die Richterinnen und Richter der 20. Kammer des Verwaltungsgerichts Köln. Sie haben sich in den Augen der Beklagten offenbar höchst verdächtig gemacht, weil sie mich mit ihrer, so wörtlich, »verharmlosenden« Darstellung und Beweiswürdigung, ja mit geradezu »befremdlichen« und »abwegigen« (S. 85 BZB) Erwägungen wohlwollend verschont hätten. So sei insgesamt zu konstatieren, »dass das Urteil durchgängig von dem Bemühen geprägt ist, die Äußerungen des Klägers in einem diesem günstigen Sinne zu interpretieren, und, wo das nicht möglich ist, zu verharmlosen, und, wo das nicht möglich ist, als Einzelfälle darzustellen« (S. 116 BZB; 81 BB). Die Richter des Verwaltungsgerichts geraten damit selbst in den Ruch, »verfassungsfeindliche Bestrebungen« des Klägers zu decken, zu rechtfertigen, ja womöglich nachdrücklich zu unterstützen. Die Berufungsbegründung liest sich jedenfalls streckenweise wie ein Verfassungsschutzdossier. Und wieder fühlt man sich an inquisitorische Verfahren, an finstere Zeiten der Mc-Carthy-Ära, an den kalten Krieg oder den »Deutschen Herbst« erinnert. Und es steht zu befürchten, dass in der Berufungsinstanz wiederum ausgiebig Textexegesen hinsichtlich einer Vielzahl meiner Texte und Interviews betrieben werden müssen, auf der Spur nach möglichen »tatsächlichen Anhaltspunkten« für angeblich verfassungsfeindliche Bestrebungen. Doch bloße »tatsächliche Anhaltspunkte«, sollte es sie denn jemals gegeben haben, können eine 40jährige Überwachung auch nicht rechtfertigen. (…)

Es dürfte die längste Dauerbeobachtung einer unabhängigen, parteilosen Einzelperson durch den Bundesinlandsgeheimdienst »Verfassungsschutz« sein, die bislang dokumentiert werden konnte – ohne dass diese Person jemals selbst als »Extremist« oder »Verfassungsfeind« eingestuft wurde, auch wenn sich die Beklagte und ihr Rechtsvertreter alle erdenkliche Mühe geben, bis hin zu verleumderischen und rufschädigenden Anschuldigungen und anonymen, nicht mehr überprüfbaren Unterstellungen. (…)

Auch die Zivilgesellschaft und ihre kritischen Mitglieder müssen sich angesichts eines solchen Falles die Frage stellen, was all dies für die Meinungs- und Pressefreiheit, für Dialogbereitschaft und Offenheit in diesem Land bedeutet. Insofern handelt es sich um ein brisantes Lehrstück in Staatskunde. Gewiss ist dies kein Einzelfall, gab und gibt es doch zahlreiche andere Fälle skandalöser Überwachung mit zum Teil weit gravierenderen Folgen. Auch haben die gesamte Überwachungsgeschichte und dieses Gerichtsverfahren über den Einzelfall hinaus grundsätzliche Bedeutung für andere Publizisten, Anwälte und Menschenrechtler auf der Suche nach einer bürgerrechtskonformen Antwort auf die Frage: Welche Grenzen sind den schwer kontrollierbaren Geheimdiensten und ihren Praktiken gezogen – gerade auch im Umgang mit Berufsgeheimnisträgern und im Rahmen unabhängiger Menschenrechtsarbeit? Berufsgeheimnisse wie Mandatsgeheimnis und Informantenschutz sind jedenfalls unter den Bedingungen der Überwachung nicht mehr zu gewährleisten, die verfassungsrechtlich geschützten Vertrauensverhältnisse zwischen Anwalt und Mandant sowie zwischen Journalist und Informant werden erschüttert, meine Berufsfreiheit und berufliche Praxis wurden mehr als beeinträchtigt. (…)

www.rolf-goessner.de