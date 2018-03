Später Sieg über Geheimdienst

Rolf Gössner als Laudator bei der Verleihung des »Big Brother Awards« an die Bundespolizei 2013 Foto: Eleleleven/flickr.com/CC BY-SA 2.0

Nach insgesamt mehr als zwölf Jahren Verfahrensdauer fand am Dienstag die mündliche Verhandlung in Sachen Rolf Gössner gegen die Bundesrepublik Deutschland vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen statt. Es ging um die Berufung der Bundesregierung gegen das erstinstanzliche Urteil des Verwaltungsgerichts Köln, das die jahrzehntelange Dauerüberwachung und Ausforschung des Rechtsanwalts, Publizisten und Bürgerrechtlers durch das Bundesamt für Verfassungsschutz Anfang 2011 für unverhältnismäßig und grundrechtswidrig erklärt hatte. Gössner konnte am Dienstag erneut einen Erfolg gegen den Inlandsgeheimdienst erzielen. So urteilten die Richter am Dienstag, dass die »langjährige Beobachtung eines Rechtsanwalts und Publizisten durch das Bundesamt für Verfassungsschutz rechtswidrig war«. Damit bestätigte das OVG die Entscheidung der Vorgängerinstanz. Gössner sei zwischen 1970 und 2008 durch das Bundesamt für Verfassungsschutz »in Form der Sammlung und Auswertung von Informationen in einer Personenakte beobachtet worden«. Die Spitzelbehörde hatte dies damit begründet, dass während des gesamten Beobachtungszeitraums Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen des Klägers beziehungsweise für die Unterstützung solcher Bestrebungen durch ihn vorgelegen hätten. Diese habe sich angeblich aus Gössners Tätigkeit für den Sozialdemokratischen Hochschulbund (SHB, später: Sozialistischer Hochschulbund) Anfang der 1970er Jahre sowie seiner Redaktionsmitgliedschaft in der geheimdienst- und polizeikritischen Zeitschrift Geheim von 1986 bis 1999 ergeben. Auch hatten die Schlapphüte eine Unterstützung der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) »und weiterer DKP-naher Organisationen, insbesondere durch journalistisches Eintreten für deren (Teil-)Ziele und die Tätigkeit als Referent auf entsprechenden Veranstaltungen« ausgemacht.

Als Grund für die Ausforschung des Bürgerrechtlers hatte der Verfassungsschutz angegeben, dass Gössner berufliche und ehrenamtliche Kontakte zu »linksextremistischen« und »linksextremistisch beeinflussten« Gruppen und Veranstaltern gepflegt habe, bei denen er referierte und diskutierte. Auch Kontakt zu bestimmten Presseorganen, in denen Gössner – neben vielen anderen Medien – veröffentlichte, denen er Interviews gab oder in denen über seine Bürgerrechtsaktivitäten berichtet wurde, werfen die Spitzeldienste ihm vor. Mit seinen Kontakten, publizistischen Beiträgen, Vorträgen und Diskussionen soll er, so die Unterstellung, besagte – nicht verbotene – Gruppen und Organe »nachdrücklich unterstützt« haben. Er habe sie – so heißt es wörtlich – als »prominenter Jurist« aufgewertet und gesellschaftsfähig gemacht. Aus legalen und legitimen Berufskontakten habe der Verfassungsschutz eine Art von »Kontaktschuld« konstruiert, so Gössners Anwalt Dr. Udo Kauß. Der Inlandsgeheimdienst hatte außerdem im Lauf des Klageverfahrens neue Vorwürfe gegen Gössner erhoben, die zuvor keine Rolle gespielt hätten, die laut Kauß »aber nun nachträglich die unglaubliche Überwachungsgeschichte zusätzlich rechtfertigen sollten«. So habe der Verfassungsschutz auch die Bücher, Schriften und Interviews des Bürgerrechtlers in Misskredit gebracht und »die inhaltliche und begründete Kritik Gössners an bundesdeutscher Sicherheits- und Antiterrorpolitik sowie an den Sicherheitsorganen, insbesondere den Geheimdiensten, einem Extremismusverdacht« ausgesetzt.

Die Richter folgten der zweifelhaften Argumentation des Geheimdienstes am Dienstag nicht. Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Überwachungsmaßnahme komme es darauf an, »ob die dem Bundesamt für Verfassungsschutz im jeweiligen Zeitpunkt bekannten Tatsachen konkrete Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen geboten hätten«, heißt es in einer Pressemitteilung des OVG von Dienstag. Dies sei in Bezug auf den Kläger nicht der Fall. Soweit die Beobachtung darauf gestützt worden war, dass er dem SHB sowie der Redaktion der Zeitschrift Geheim angehört beziehungsweise diese Zusammenschlüsse unterstützt habe, fehle es an tatsächlichen Anhaltspunkten dafür, dass von ihnen im entscheidungsrelevanten Zeitraum »verfassungsfeindliche Bestrebungen« ausgegangen seien.

Bezüglich der DKP sahen die Richter keine ausreichenden Belege dafür, dass Gössner die Organisation als solche »bzw. deren verfassungsfeindlichen Ziele nachdrücklich unterstützt« habe. Darüber hinaus sei die Beobachtung angesichts der mit ihr verbundenen Grundrechtseingriffe »unverhältnismäßig« gewesen, so die Richter weiter.

Zwar hat das OVG wegen »grundsätzlicher Bedeutung« die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen. Ob sich der Verfassungsschutz die Blöße geben will, in dritter Instanz gegen Gössner zu verlieren, bleibt abzuwarten.