Zeit ist das neue Geld

Einfach mal entspannen? Mit mehr Freizeit ließen sich die Effekte der Schichtarbeit mildern Foto: Paul Zinken/dpa

Wer in Schicht schuftet, ist deutlich seltener zufrieden mit seiner Arbeitszeit als jene Kollegen, die zu regulären Zeiten tätig sind. Diese nicht ganz überraschende Erkenntnis hat die IG Metall bereits im vergangenen Jahr im Zuge einer Befragung von mehr als 600.000 Industriebeschäftigten zutage gefördert. Nur 35 Prozent der Kollegen, die Schichtarbeit leisten müssen, waren demnach mit ihren Arbeitszeiten zufrieden. Nun legt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung nach. Im aktuellen Böckler-Impuls, dem Informationsdienst der Institution, heißt es: »Jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland arbeitet außerhalb der ›normalen‹ Zeiten von 7 bis 19 Uhr. 13 Prozent aller Arbeitnehmer müssen sich mit wechselnden Schichten arrangieren: Früh- und Spät-, oft auch Nachtschicht.«

Die Aussagen beziehen sich auf die Arbeit »Schichtarbeit gesund und sozialverträglich gestalten« von Anna Arlinghaus von der Gesellschaft für Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologische Forschung und von Yvonne Lott, die direkt für die Hans-Böckler-Stiftung tätig ist. Die Wissenschaftlerinnen haben sich näher mit der Auswirkung der immer weiter um sich greifenden Schichtarbeit befasst. So können etwa häufige Nachtschichten die Gesundheit beeinträchtigen, da der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus der Beschäftigten ignoriert würde. »Schlafstörungen, insgesamt kürzere Schlafzeiten, also über lange Zeiträume angesammelte Schlafdefizite, treten bei Schichtarbeitern häufig auf«, heißt es im Böckler-Impuls. Statistisch erwiesen sei auch ein Zusammenhang zwischen Schichtarbeit auf der einen und Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sogar Krebs auf der anderen Seite. Wie genau die Schichtarbeit dabei auf den Körper wirke, sei noch nicht erforscht.

Doch die Anordnung der Arbeit macht die Beschäftigten nicht nur krank. Auch das Sozialleben der Arbeiter und Angestellten würde beeinträchtigt. »Feierabend und freies Wochenende sind für die Mehrheit selbstverständlich, Schichtarbeiter tun sich mit der Teilnahme an regelmäßigen Terminen, zum Beispiel in Vereinen, aber schwer«, heißt es im Böckler-Impuls. Zwar gebe es auch positive Seiten der irregulären Arbeitszeiten: So könnten etwa Familienväter ihre Kinder nach einer Frühschicht aus der Kita abholen. Trotzdem würden insgesamt die Nachteile dieses Modells überwiegen, so die Forscherinnen.

Allerdings könnte die Arbeit auch so organisiert werden, dass ihre Nachteile weniger stark zum Tragen kommen. So plädieren Arlinghaus und Lott dafür, die zusätzlichen Belastungen nicht durch mehr Geld, sondern durch Freizeit zur Erholung auszugleichen.

Tatsächlich haben die Unternehmer aber jüngst bewiesen, dass sie solche Modelle mit großer Vehemenz bekämpfen. Deutlich wurde das etwa in der Tarifauseinandersetzung der Metall- und Elektroindustrie: Die IG Metall kämpfte um Verbesserungen bei den Arbeitszeiten, doch gerade in diesem Punkt wollten die Chefs nicht nachgeben. Verweise auf die Gesundheit der Beschäftigten stimmten sie nicht um, vielmehr wurde eine Einigung erst nach ausgeweiteten Warnstreiks erreicht.