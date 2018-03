Rechte bleiben marginal

Die Rechten bei Daimler bleiben marginal, gewinnen aber Stimmen hinzu Foto: Marijan Murat/dpa

Rechtspopulistische und neofaschistische Kandidaten zu den Betriebsratswahlen haben zuletzt ein enormes Medienecho auf sich gezogen. Doch ihre Erfolge eher bescheiden, wie ein Blick auf die ersten Wahlergebnisse beim Autobauer Daimler zeigt. Zwar konnten rechte Listen an einigen Standorten Mandate gewinnen, sie bleiben aber überall marginalisiert.

Konzentriert hatten sich die Auseinandersetzung und die Berichterstattung auf das Daimler-Werk Untertürkheim. Dort sitzen bereits vier Mitglieder der rechten Gruppe »Zentrum« im Betriebsrat. Ihr Frontmann Oliver Hilburger gehörte erst der sogenannten Christlichen Gewerkschaft Metall (CGM) an und war einst Mitglied der Rechtsrock-Band »Noie Werte«, die auf der ersten Version des Bekennervideos der Terrororganisation NSU zu hören war. »Diese ganzen Verstrickungen in die braune Terrorszene, das war der CGM offenbar zu krass, und sie haben ihm seinen Stuhl vor die Tür gestellt«, so der IG-Metall-Sekretär André Kaufmann in einem Interview mit der Zeitung Express (aktuelle Ausgabe). Vor einigen Jahren gründete Hilburger daraufhin das »Zentrum Automobil«, dem auch andere Beschäftigte mit neofaschistischem Hintergrund angehören. 2014 erreichte die Liste vier Mandate (siehe jW vom 20. Februar).

Mit der diesjährigen Wahl sollte das Untertürkheimer Werk, so das Betriebsratsgremium in einer im Februar beschlossenen Erklärung, »offenbar (…) mit Hilfe der Betriebsratsmandate der Liste Zentrum zu einem rechtsextremen Vorzeigeprojekt mit bundesweitem Vorbildcharakter ausgebaut werden«. Aber einen Durchbruch in diesem Sinne gab es mit dem in der vergangenen Woche bekanntgegebenen Ergebnis nicht. Das »Zentrum« konnte die Zahl seiner Mandate um zwei auf sechs steigern. 1.844 Beschäftigte oder 13,2 Prozent der Wähler votierten für die rechte Gruppe, was für den IG-Metall-Betriebsrat Michael Clauss eine »schlimme Entwicklung« ist. Die von Hetze gegen Geflüchtete und Wahlerfolgen der AfD geprägte gesellschaftliche Stimmung mache auch vor den Betrieben nicht halt.

Dennoch hätten die Funktionäre des »Zentrums« bei der Verkündung des Wahlergebnisses mehr oder weniger betreten dreingeschaut, berichtete Clauss Ende vergangener Woche gegenüber junge Welt. Sie hatten wohl eher mit acht bis zehn Mandaten gerechnet. Die Gewinne der Rechten gingen vor allem auf Kosten kleinerer Wahllisten, nicht der IG Metall. Die Gewerkschaftsliste legte um drei auf 37 der 47 Mandate zu. Verluste hatten hingegen die sogenannten »Unabhängigen« zu beklagen, aber auch die der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) nahestehenden »Offensiven Metaller«, die zwei von drei Sitzen einbüßten.

Die Betriebsräte des »Zentrums« seien in manchen Abteilungen sehr präsent gewesen, so Clauss. »Die spielen da den Grüß-Gott-Onkel und nehmen sich zumindest der einfacheren individuellen Probleme an.« Zugleich versuche die Gruppe, die mit den technologischen Umbrüchen verbundenen Unsicherheiten für sich zu nutzen. Gerade Motoren- und Getriebewerken wie Untertürkheim wird im Zuge der Umstellung auf Elektroantriebe eine düstere Zukunft vorhergesagt. Einigen Prognosen zufolge könnten dadurch langfristig fünf von sechs Arbeitsplätzen wegfallen. Die Rechten nutzten die daraus entstehende Angst, so Clauss, der gemeinsam mit anderen linken Gewerkschaftern die Betriebszeitung Alternative herausgibt.

Dabei beteiligten sich die Reaktionäre kaum am Kampf um die Zukunft des Werks, betonte der Gewerkschafter. Im Sommer vergangenen Jahres hatten Betriebsrat und IG Metall mit größeren Protesten und durch die Verweigerung von Überstunden durchgesetzt, dass der Standort Untertürkheim in Zukunft auch elektronische Komponenten fertigen soll (siehe jW vom 1. August 2017). »›Zentrum‹ hatte daran keinerlei Anteil. Sie haben auch alle Vereinbarungen abgelehnt, mit denen der Betriebsrat in den vergangenen Jahren Neueinstellungen erzwungen hat.«

Vergleichsweise erfolgreich war das »Zentrum« am Daimler-Standort Rastatt, wo die Rechten auf Anhieb drei von 35 Sitzen eroberten. In Sindelfingen erreichten sie zwei von 59 Mandaten. Insgesamt waren in dem größten Montagewerk des Autobauers sechs Listen angetreten. Die IG Metall bekam mit knapp 75 Prozent zwar eine klare Mehrheit, verlor im Vergleich zu 2014 aber 2,5 Prozentpunkte. Die Liste »Die Basis«, die von einem langjährigen IG-Metall-Betriebsrat gegründet wurde und für eine demokratischere Struktur der Interessenvertretung wirbt, erreichte aus dem Stand drei Mandate.

Auch an anderen Daimler-Standorten gab es keineswegs nur rechte Listen, die in Konkurrenz zur IG Metall antraten. In Berlin konnte die seit einigen Jahren bestehende linke Gruppe »Alternative« ihre drei Mandate verteidigen und sich somit stabilisieren. In Hamburg erreichte eine gleichnamige Liste wie 2014 vier Sitze.

Einen großen Erfolg fuhr die IG Metall in der Daimler-Zentrale ein. Im dortigen Betriebsrat hatte sie wegen der Konkurrenz »unabhängiger« (sprich: unternehmensnaher) Angestelltenlisten lange Zeit keine eigene Mehrheit. Das hat sich jetzt geändert. Mit 3.118 Stimmen erreichte die IG Metall in dem 41köpfigen Gremium 22 Mandate – vier mehr als beim letzten Mal. Das »Zentrum« blieb mit 108 Stimmen dort ohne Sitz.