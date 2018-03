Christiane ist seit deren Geburt allein mit ihren Zwillingen: »Erst die Kinder, dann ich« Foto: Christl Pullmann/ ZDF

Am 18. März wählt Russland einen neuen Präsidenten. Und zwar, das wissen wir schon, den alten. Es wird seine vierte Amtszeit. Der heute 19jährige Putin-Fan Andrej Nasirow war noch nicht einmal zwei Jahre alt, als Wladimir Putin zum ersten Mal Präsident wurde. Heute studiert Andrej Journalismus, will später Militärkorrespondent werden. Er sei ein Patriot, sagt er. Deshalb engagiert er sich nebenher bei der kremltreuen Organisation SET. Interessant.

Mensch, Franziskus!

Der unberechenbare Papst

Seit 13. März 2013 steht Papst Franziskus an der Spitze der römisch-katholischen Kirche: Was hat der erste Lateinamerikaner in diesem Amt in den ersten fünf Jahren seines Pontifikats bewegt? Die Dokumentation zieht am Jubiläumstag eine Bilanz: Wieviel Zeit bleibt dem 81jährigen noch? Kann er seinen Feinden trotzen? Oder ist das der Text für Putin? D/I/ARG 2018. Regie: Michael Strompen.

Russland hat die Wahl

Am 26. März 2017 gingen in ganz Russland Zehntausende vor allem junge Menschen auf die Straßen. Trotz Einschüchterung wurden aus 66 Orten in allen Regionen Demonstrationen gemeldet – von Wladiwostok bis Kaliningrad. Selbst die putintreuesten Regionen waren betroffen. Der Dokumentarfilm schildert eine Wiederkehr des Oppositionspolitischen in Russland. Das freut auch die Agency.

37 Grad: Erst die Kinder, dann ich

Alleinerziehende am Limit

Knapp drei Millionen Alleinerziehende leben in Deutschland – und das fast immer am Limit. Die Hälfte erhält keinen Unterhalt, sie leben fünfmal häufiger in Armut als Paarhaushalte. Viele sind Arbeitgebern ein Dorn im Auge, denn sie gelten als kaum flexibel. Andere finden keine bezahlbare Wohnung, weil Vermieter kinderlose Paare vorziehen. Die Dokumentation begleitet drei Alleinerziehende in ihrem Alltag zwischen Job und Kindern, zwischen Existenzangst und Überforderung und auf der Suche nach Unterstützung.

Faust. Was Goethe über Big Data wusste

Faust, sagt das bildungsnahe bayerische TV, ist unser Zeitgenosse. Er ist egomanisch, zerrissen, ohne Fähigkeit, im Hier und Heute anzukommen. Unruhig und rastlos folgt er nur seinem Willen. Der Teufel ist dabei sein findiger Troubleshooter, der alles, was er will, schnell verfügbar macht: Geld, Sex, Waffen, Herrschaft.

