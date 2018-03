Kann nicht oft genug gewürdigt werden: Hitler-Attentäter Georg Elser Foto: picture alliance

Wenn jemand unter Personenschutz steht, ist für den Betreffenden kein unüberwachter Schritt mehr möglich. Rosvita Krausz widmet sich in ihrem Feature »Vogelfrei – Leben mit Personenschutz« (DLF 2018; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF) den Folgen, die ständige Polizeipräsenz zum Schutz des eigenen Lebens nach sich zieht und porträtiert hierfür unter anderem die Publizistin und Rechtsanwältin Seyran Ates und den Politikwissenschaftler und »Islamkritiker« Hamed Abdel-Samad. Dem Mikrofon begegnet man in allen Professionen als Arbeitsmittel, die irgend etwas mit Klang zu tun haben. Deswegen hat der Musiker und Hörspielautor Felix Kubin mit »Phantomspeisung« (BR 2018; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) dem »Mic« eine Hommage gewidmet.

Wolfgang Rindfleisch erzählt in »Die Sorgen und die Macht – Geschichte des vollendeten Dichters Dr. Peter Hacks« (MDR 2008; Mi., 22 Uhr, RBB-Kulturradio und MDR Kultur) über das Leben von Hacks (21.3.1928–28.8.2003). Den Fokus auf die Innenperspektive seines Protagonisten, des Hitler-Attentäters Georg Elser, richtet Fred Breinersdorfer im Hörspiel »Elser« (NDR/SWR 2015; Mi., 22 Uhr, SWR 2).

Regine Ahrem, Samir Nasr und Tom Peuckert verbinden in der Serie »Papa, Kevin hat gesagt ...« (RBB 2018; 20 Teile ab Do., 9.45 Uhr, RBB-Kulturradio) Comedy und Pädagogik auf launige Weise miteinander. In der zweiten Staffel von Zwei-Personen-Kurzstücken wird der von Bastian Pastewka gespielte Vater von seiner Tochter (Mia Carla Oehring) mit mehr oder weniger gesellschaftlich relevanten Fragen bombardiert. In denen wird zunächst einleitend festgehalten, was der Vater des Mitschülers Kevin zum entsprechenden Thema sagt. Die Antworten sind immer gleich aufgebaut: Nach entschiedenem Widerspruch nähert sich Pastewkas Figur immer weiter den Positionen des anderen Vaters an. Die ebenfalls 20teilige Kurzhörspielserie »Sofias Krieg« (WDR 2018; bis Fr., 8.55 Uhr und Wdh. 11.40 Uhr, WDR 5) von Ulrich Noller und Andrea Oster ist weit weniger eingängig. Die verworrene Krimistory handelt von einem psychotischen Polizisten, der eine große Verschwörung aufdeckt.

Ebenfalls schwere Kost, aber große Literatur gibt es mit der Marcel-Proust-Bearbeitung »Sodom und Gomorrha« (SWR 2017; Ursendung Teil 2/3 Do., 22 Uhr, SWR 2). Mit dem Schaffen Kurt Weills in der Welt des Musiktheaters setzt sich dann Susann Krieger in »Gestern, heute, morgen – Von Berlin bis zum Broadway« (BR 2018; Ursendung Fr., 19 Uhr, Wdh. Sa., 14 Uhr, Bayern 2) auseinander. David Zane Mairowitz nutzt in dem Hörspiel »Züge in Gegenrichtung« (SRF 2018; Fr., 20 Uhr, SRF 1) die Geschichte der Résistance, um eine dramatisch-turbulente Familienstory zu erzählen.

Gruselig wird es in Heinz Strunks Serienmörderporträt »Der goldene Handschuh« (NDR 2016; Fr., 21 Uhr, Bayern 2), einer Hörspieladaption des gleichnamigen preisgekrönten Romans. Dem Wegbereiter dieses Genres ist zum 250. Todestag am 18. März Michael Langners »Der Erfinder des modernen Romans – Eine Lange Nacht über Laurence Sterne« (Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF) gewidmet. Aus diesem Anlass gibt es auch eine Bearbeitung eines Klassikers zu hören: »Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman« (BR 2015; Teil 1/9 Sa., 15 Uhr, Bayern 2). Klangkunst gibt es in Marc Behrens »Our Tongues in Your Ears« (HR 2018; Ursendung Sa., 23 Uhr, HR2 Kultur), während andcompany&Co.in »Warpop Mixtake Fakebook Volxfuck Peace Off! – ’Schland of Confusion« (WDR 2016; Mo., 0 Uhr, DLF Kultur) der Angst auf den Zahn fühlen.