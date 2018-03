Maschinen könnten den Arbeitern dienen. Bei Amazon müssen die Beschäftigten stattdessen noch schneller schuften Foto: Peter Endig/dpa

Hypermodern ist es und riesig – das neueste Logistikzentrum des Versandhändlers Amazon am Standort Winsen (Luhe), nicht weit von Hamburg gelegen. Auf 64.000 Quadratmetern sind hier 18 Kilometer Förderbänder untergebracht, über die Waren aus dem gigantischen Sortiment von rund fünf Millionen Artikeln zu den Arbeitsplätzen der mehr als 1.700 Beschäftigten transportiert werden. Das Novum in Winsen: Hier übernehmen 850 Roboter den größten Teil der Wege, um Bestelltes und Retourniertes zu den Mitarbeitern zu bringen.

»Die Arbeit für die Beschäftigten hat sich durch den Robotereinsatz enorm verändert«, sagt Matthias Hoffmann vom Verdi-Bezirk Hannover-Heide-Weser, der für die Kollegen im Logistikzentrum zuständig ist, das im vergangenen Oktober eröffnet wurde. »Während in den klassischen Lagern die Beschäftigten pro Sechsstundenschicht bis zu 15 Kilometer laufen, um die Artikel zu holen oder zu den Regalen zu befördern, stehen sie in Winsen fest an einem Platz, und die Roboter fahren Regale heran, aus denen die Menschen Waren entnehmen oder aber hineinlegen.« Hoffmann weiß aus etlichen Gesprächen mit den Mitarbeitern, wie anstrengend und gleichzeitig monoton diese Art von Arbeit ist. Wie überall im Amazon-Universum stehen die Beschäftigten unter permanenter Kontrolle, denn die Handscanner, die jeder tragen muss, ermöglichen eine vollständige Leistungskontrolle.

»Erst vor kurzem ist die Norm in Winsen erhöht worden«, weiß der Verdi-Sekretär. 250 Artikel müssen die Mitarbeiter nun stündlich aus den Regalen für die weitere Bearbeitung entnehmen bzw. dort ablegen. Permanenter Stress ist an der Tagesordnung, zumal es bei Amazon unternehmensweite Vergleichssysteme gibt. Beschäftigte stehen untereinander mit ihrem Leistungsvermögen in der Konkurrenz, aber auch ganze Standorte. Zwar erscheine die Atmosphäre auf den ersten Blick freundlich und hierarchiearm, da sich bei Amazon alle Beschäftigten duzen, auch Menschen ohne besonderen Bildungsabschluss eine Anstellung finden und auch regelmäßig Kritik an Vorgesetzten eingefordert wird. Hinter dieser Fassade, so Hoffmann, verberge sich aber ein knallhartes, klassisches US-amerikanisches Unternehmen, in dem allein Effizienz, Rendite und Expansion zählten. »Auch im Selbstverständnis von Amazon ist ein Standort wie das Logistikzentrum in Winsen eine ›Dienstleistungsfabrik‹. Der einzelne Beschäftigte zählt da im Prinzip gar nichts.«

Und so ist die große Mehrzahl der mehr als 1.700 Mitarbeiter befristet beschäftigt für einen – untertariflichen – Stundenlohn von 11,15 Euro. Viele bringen es aber auch gerade nur bis zum Ende der Probezeit. Der Verdi-Sekretär berichtet von einem Fall, in dem ein Kollege zwei Tage vor deren Ablauf gefeuert wurde – nachdem er zuvor noch eine komplette Arbeitsschicht geleistet hatte. Gnadenlos geht das Management auch mit Beschäftigten um, die akut krank werden oder einen Arbeitsunfall erleiden.

Doch wie auch an den meisten der länger bestehenden Amazon-Logistikstandorten in der Bundesrepublik beginnen immer mehr Mitarbeiter in Winsen, sich über ihre Rechte zu informieren. Eine Betriebsratswahl ist bereits geplant, und inzwischen bestehen Kontakte zu aktiven und streikerfahrenen Kollegen etwa aus Bad Hersfeld. »Die Solidarität unter den Amazon-Belegschaften ist sehr groß, auch über Grenzen hinweg«, weiß Hoffmann. So gibt es auch Treffen mit Amazon-Beschäftigten aus Polen oder Italien.

Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass das von Jeffrey Bezos gegründete Unternehmen (der laut aktueller Forbes-Liste der reichste Mensch der Welt sein soll) in seiner Expansion verstärkt auf den Robotereinsatz für die Transporte innerhalb neuer Logistikzentren setzt. In diesem Jahr soll ein entsprechendes Lager im pfälzischen Frankenthal entstehen. Für 2019 ist ein weiteres Logistikzentrum mit 3.000 bis 4.000 Robotern und 1.000 Vollzeitkräften in Mönchengladbach geplant.

Wann auch beim Verteilen der Produkte Roboter zum Einsatz kommen, steht hingegen noch in den Sternen. Hoffmann weiß: »Es gibt noch keine Maschinen, die die vielen verschiedenen Waren bei Amazon unterscheiden und alle Artikel korrekt greifen können.« Allerdings arbeite das Unternehmen mit seinem sehr großen Forschungsetat sicher an neuen technischen Entwicklungen, um die Produktivität immer weiter steigern zu können. »Perspektivisch wird die Beschäftigtenzahl bei Amazon sicher sinken.«