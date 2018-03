»Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt«

Brandanschlag als Vergeltung für Erdogans Afrin-Krieg: In DITIB-Moscheen wurde für den "Heiligen Krieg" gegen die Kurden in Syrien gebeten Foto: Paul Zinken/dpa

Ihr Verband hat den Brandanschlag auf die Koca-Sinan-Moschee in Berlin-Reinickendorf in der Nacht zum Sonntag in einer Presseerklärung vom heutigen Montag verurteilt und eine schnelle Aufklärung gefordert. Die Moschee gehört zum Moscheeverband DITIB, der als von der türkischen Regierung abhängige Einrichtung treu hinter Staatschef Recep Tayyip Erdogan steht. Ihr Verband ist dagegen eher liberal eingestellt. Warum positionieren Sie sich hier?

Es ist richtig. Wir sind kein muslimischer Verband, wir sind ein liberal-demokratischer Verband. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, dass wir jegliche Form von Gewalt verurteilen, egal aus welcher Richtung sie kommt.

Sie sprechen in Ihrer Presseerklärung von einem »möglichen islamfeindlichen und rassistischen« Hintergrund. Bekennerschreiben, ähnliche Aktionen an anderen Orten und die zeitliche Nähe zu den Vorgängen in Syrien sprechen aber doch klar für einen Zusammenhang mit dem türkischen Vormarsch auf Afrin.

Es ist nicht unsere Aufgabe zu ermitteln, ob der Anschlag einen islamfeindlichen, rassistischen oder ganz anderen Hintergrund hat. Wir haben nur gesagt, dass vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es im vergangenen Jahr mindestens 950 Angriffe auf Muslime oder muslimische Einrichtungen gegeben hat und in fast allen Fällen die Täter Rechtsextreme waren, die Ermittlungen mit einem besonderen Augenmerk auf einen islamfeindlichen oder rechtsextremistischen Hintergrund geführt werden sollten. Wir verurteilen die Gewalt aufs schärfste, egal aus welcher Richtung sie kommt.

Die Medien berichten in großer Aufmachung und im Ton moralischer Empörung über die Attacken in Reinickendorf und in anderen Städten – dass in Afrin ein Massaker droht, hängt man eher niedrig. Was sagen Sie zu den Vorgängen dort?

Es ist bei uns so, dass wir laut Satzung keine Türkei-Politik machen dürfen. Unser Fokus ist Partizipationspolitik. Wenn irgendwelche Entwicklungen in der Türkei Auswirkungen auf das friedliche Zusammenleben hier in Berlin oder in der Bundesrepublik haben, dann machen wir schon Aussagen. Und es ist natürlich so, dass die Spannungen zwischen Rechten und Linken, Kurden und Türken in den letzten Jahren zugenommen haben und in den letzten Tagen noch stärker geworden sind. Deshalb ist es unsere Aufgabe als zivilgesellschaftliche Organisation, an alle zu appellieren, besonnen zu bleiben und jegliche Form von Gewalt zu verurteilen.

Aber was in Afrin passiert, ist doch Gewalt. Warum äußern Sie sich denn dazu nicht?

Das dürfen wir, wie gesagt, laut Satzung gar nicht, und zu Afrin haben wir uns auch bisher nicht geäußert.

Aber dass die türkische Community in Deutschland in der Beurteilung der türkischen Politik gespalten ist, können Sie doch nicht leugnen?

Natürlich nicht. Es gibt eine Spaltung, es gibt Spannungen zwischen Linken und Rechten, Türken und Kurden, aber das ja schon seit Jahren. Seit Afrin hat das noch einmal zugenommen, hat sich aber bisher im Rahmen gehalten. Es ist nicht zu großen Eskalationen gekommen. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, und deshalb müssen alle demokratischen Kräfte in Politik und Medien, insbesondere zivilgesellschaftliche Organisationen, egal, welche politische Meinung dahintersteht, an alle Menschen appellieren: Bitte, bleibt besonnen, die einzige Lösung ist die demokratische Lösung! Wir müssen jegliche Form von Gewalt verurteilen, uns für ein friedliches Zusammenleben einsetzen.

Meinen Sie nicht, dass liberale Türken hierzulande sich noch stärker gegen die türkische Aggression in Afrin positionieren müssten? Ist angesichts der dramatischen Vorgänge dort nicht zu viel Zurückhaltung zu verspüren?

Das kann ich nicht beurteilen, weil wir uns in der Partizipationspolitik engagieren. Wir äußern uns nur zu Vorgängen in Deutschland.

Und die Medien setzen die Schwerpunkte richtig?

Es wird doch ganz allgemein, wenn es um Erdogan geht, um Proteste gegen Erdogan, schon viel berichtet.

Es geht Ihnen also lediglich darum, deutlich zu machen, dass ein Angriff auf eine Moschee der falsche Weg ist?

Ja. Als es vor zwei Jahren einen Anschlag auf das Berliner Büro der türkisch-kurdischen Linkspartei HDP gegeben hat, haben wir das auch aufs schärfste verurteilt. Noch einmal: Gewalt kann keine Lösung sein.