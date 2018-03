Strafversetzt in ein Pariser Außenkommissariat, kümmert sich Marceau Leonetti um die Belange kleiner Leute: »Der Kommissar und sein Lockvogel« Foto: © Studiocanal/ ARTE France

Der Blaue Planet: Auf hoher See

Das ist schon sehr, sehr schön. Und eben ein Dokument des Abschieds – in ein paar Jahrzehnten kann man das alles nicht mehr filmen. Regie: John Ruthven.

Das Erste, 20.15

Der Kommissar und sein Lockvogel

Der Pariser Kommissar Marceau Leonetti bekommt Ärger, als er einen betrunkenen Autofahrer festnimmt und zur Blutprobe auf ein Polizeirevier bringt. Der Vater des jungen Mannes ist ein einflussreicher Anwalt, der geschickt die Tatsachen verdreht, so dass Leonetti in ein Außenkommissariat versetzt wird. Dort arbeitet er fortan bei der Sittenpolizei – zusammen mit der jungen Polizeiassistentin Jeanne Dumas, die als Lockvogel dienen soll. Beiden ist die Arbeit zuwider. Kann man verstehen. F/I 1970. Mit Lino Ventura, Marlène Jobert. Regie: José Giovanni.

Arte, 20.15

Der Traum vom guten Leben – Russland vor der Wahl

Seit fast 18 Jahren lenkt Wladimir Putin nun die Geschicke des Landes. Seine Wahl im März gilt als ausgemacht, eine Mehrheit als sicher. Heißt das, die Russen sind zufrieden mit dem Gang der Dinge, ihrem Land, ihrem Leben? Die Frage ist okay. Regie: Florian von Stetten.

Das Erste, 22.45

Als das Gewissen geprüft wurde

Ja oder nein zum Kriegsdienst an der Waffe? Diese Frage beschäftigte jahrzehntelang Hunderttausende junge Männer in West- und Ostdeutschland. Es war ein großes Thema, das Familien unter Druck setzte und die Gesellschaft einst auch spaltete. In dieser Dokumentation wird die Geschichte eines Bausoldaten erzählt, der in der damaligen Großkaserne Prora auf Rügen stationiert war. Und die Doku begleitet einen westdeutschen Totalverweigerer auf seiner Reise in die Vergangenheit. Da könnte man fast sentimental werden! Regie: Knut Weinrich.

Das Erste, 23.30

Transit Havanna

Transgender als Erbe der Revolution

Einmal im Jahr kommen zwei Ärzte aus den Niederlanden und Belgien nach Havanna und führen dort auf Initiative von Fidel Castros Nichte kostenlos geschlechtsangleichende Operationen durch. Mariela Castro organisiert dies im Sinne der sozialistischen Revolution für alle. Die Dokumentation taucht ein in die kubanische Gesellschaft und zeigt – aus dem speziellen Blickwinkel der LGBT-­Community – fern von Klischees, wie Kuba fast 60 Jahre nach der Revolution tickt. D/NL/CUB 2016. Regie: Daniel Abma.

Arte, 23.40