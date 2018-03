Tod nach Abschiebung

Der Zugang zu einer effektiven Gesundheitsversorgung ist in Bayerns »Transitzentren« sehr schwierig Foto: Armin Weigel/dpa

Am vergangenen Mittwoch wurde Lamin, ein junger Flüchtling aus Sierra Leone, im bayerischen Hutthurm beerdigt. »Lamins Tod ist auf jeden Fall kein Einzelfall«, sagte Yenni Kellermann am Sonntag im Gespräch mit junge Welt. Die Aktivis­tin arbeitet ehrenamtlich mit Geflüchteten, auch Lamin kannte sie. Dessen Tod sei »erschütternd« und stehe »exemplarisch für die vielen Flüchtlinge, die durch diese inhumane Flüchtlingspolitik in Bayern und Deutschland in die Obdachlosigkeit oder sogar in den Tod abgeschoben worden sind«.

Ende 2016 war Lamin nach Deutschland gekommen. Bereits im Januar 2017 sei bei ihm im Transitlager Deggendorf eine Hepatitis-Erkrankung diagnostiziert worden, erinnert sich Kellermann. Doch statt eine angemessene Behandlung zu erhalten, sei der junge Mann nach Italien abgeschoben worden, wo sich sein Gesundheitszustand in der Obdachlosigkeit verschlechtert habe. Er kehrte nach Deutschland zurück und wurde vergangenen Januar im Klinikum Passau zur Behandlung aufgenommen. Die Ärzte diagnostizierten ein Leberkarzinom mit Metastasen in der Wirbelsäule.

Dennoch hätten die Behörden laut Lamins Unterstützerin weiterhin versucht, ihn wieder in das Lager Deggendorf zu verbringen. Man wollte den Schwerkranken erneut abschieben. Seine Ärzte verhinderten das. Am 1. März verstarb Lamin im Klinikum Passau.

Stephan Theo Reichel, Geschäftsführer des Flüchtlingshilfevereins »Matteo« und ehemaliger Beauftragter für Kirchenasyl und Migrationsfragen der evangelischen Kirche in Bayern, bestätigte den verhinderten Abschiebeversuch aus dem Krankenhaus gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Die Regierung von Niederbayern äußerte sich auf Anfrage des Senders nicht zu den Vorwürfen.

»Er war vor Verfolgung aus seinem Land geflohen und dachte, er sei nun in Sicherheit. Er überlebte das berüchtigte Lager in Libyen und die gefährliche Überfahrt nach Italien«, so Aktivistin Kellermann. Nur weil Lamin die Rückkehr gelang, sei dieser Todesfall bekanntgeworden. Flüchtlinge würden der Unterstützerin immer wieder berichten, dass Menschen ohne Rücksicht auf deren gesundheitliche Verfassung abgeschoben würden. Oft breche der Kontakt danach einfach ab. Die Bayerische Staatsregierung wolle Härte zeigen, vermutet die Deggendorferin.

»Der Druck des bayerischen Innenministeriums, Abschiebungen zu forcieren und durchzusetzen, ist sehr hoch«, erklärte Stephan Dünnwald von Bayerischen Flüchtlingsrat am Sonntag gegenüber jW. Die Behörden würden jede durchgeführte Abschiebung als Erfolg werten, sich um die Konsequenzen wenig kümmern. »Bayern hat ja diese Transitlager eingerichtet.« Auch sogenannte Dublin-Fälle wie Lamin kämen aus diesen Erstaufnahmeeinrichtungen in der Regel gar nicht mehr heraus, bevor sie abgeschoben würden. Für den Flüchtlingsrat seien diese Lager »sowieso jenseits jeglicher Standards«. Der Zugang zu einer effektiven Gesundheitsversorgung in der Erstaufnahme etwa sei sehr schwierig.