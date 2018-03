Im kleinen Roten

Der Traum vom roten ­Camaro: Ezra Furman Foto: FNL

Am 9. Februar erschien Ezra Furmans neues Album »Transangelic Exodus«. Eine knappe Woche später spielte er in Berlin sein einziges Deutschlandkonzert. Maximilian Schäffer nutzte die Gelegenheit und traf den genialischen Künstler. (jW)

Im September 1966 brachte Chevrolet den »Camaro« auf den Markt. Das Sportcoupé war General Motors Kampfansage an die Ford Motor Company, die zwei Jahre zuvor mit ihrem »Mustang« die Herzen Hunderttausender Halbstarker erobert hatte. Ein günstiges, vergleichsweise kleines, aber trotzdem ausgewachsenes Auto, das nicht mit Chrom und Motorleistung geizte, kam gut an, in den USA vor der Ölkrise. Der Camaro war noch etwas mehr »badass« als der Mustang designt. Er sah böser aus, hatte hundsgemeine Rennstreifen und in der Terrorversion »SS« (für Super Sport) sage und schreibe 375 Pferdestärken – ein Auto voller Testosteron, kaum noch ein Pony Car, schon wirklich ein Hengst.

Im September 1986 kam Ezra Furman zur Welt. Nun sitzt er in einem kahlen dunklen Raum, am Nachmittag des 15. Februar 2018 im Festsaal Kreuzberg zu Berlin. Er wirkt aufgekratzt bis genervt, spricht mit brüchiger Stimme, aber dennoch bestimmt. Wenn man ihn so sieht, macht man sich etwas Sorgen, fragt sich, ob man ihn vielleicht in den Arm nehmen sollte. Ständig zupft er mit abgeblätterten Lackfingernägeln nervös an den dünnen Socken, gibt nur zögerliche Antworten, hat ein hellblaues Täschchen umgeschnallt und träumt vom roten Camaro, der scheinbar wenig mit seiner zarten Figur gemein hat. Obwohl Furman das Autofahren liebt, teilt er sich lediglich einen Toyota »Prius« mit Freunden. Eine vor allem durch die Fernsehserie »Breaking Bad« in Europa bekannt gewordene Hybridkutsche, die in den Staaten als Ausgeburt des Öko-Schwäbischen gilt. Unsexy, sparsam, uncool, auf seltsame Weise spießig, aber vor allem sehr vernünftig. »Die Leute sollen weniger Auto fahren!« meint Ezra recht ernst. Selbst wenn er sein Geld verschwenden könnte, einen Camaro würde er sich auf keinen Fall kaufen. Zu »concerned« sei er, die Umwelt mache ihm Sorgen, und damit meint er nicht nur Pflanzen, Seen und Getier. »Die Reichen versuchen die Armen zu töten.« – diese einfache Wahrheit reicht ihm zunächst, er will nicht zu spezifisch politisch werden. Dass er nicht sonderlich viel vom US-Präsidenten hält, das ist klar. Weniger Wut, mehr Traurigkeit über die Zustände der Welt liest man in seinen blauen Augen, die noch etwas alte Schminke tragen, die immer etwas verschwollen wirken, mit denen er eher selten Kontakt aufnimmt.

Der gebürtige Chicagoer wohnt laut eigener Aussage mittlerweile in Berkeley, der Universitätsstadt – eine der besseren Gegenden der San Francisco Bay Area. Man muss sich die Szenerie dort wie das Ruhrgebiet eines Paralleluniversums vorstellen: Städte sind eigentlich keine, gehen nahtlos ineinander über. Wunderschöne Küstenstreifen und Buchten wechseln sich ab mit postindustriellen Schießbuden. Es gibt weltklasse Wein im Napa Valley und Hochtechnologie bei Apple in Cupertino nebst dreckigem Football und 47 Prozent Kinderarmut in Oakland sowie Tausende Obdachlose und eine Heroinepidemie im glamourösen San Francisco. 2014 berechnete eine Zweigstelle der US-Volkszählungsbehörde den Gini-Koeffizienten (Maßstab für Ungleichverteilung von Reichtum, bei null haben alle gleich viel, bei eins hat einer alles) der Bay Area auf 0,523 – zu diesem Zeitpunkt etwas schlechter als der von Ruanda.

»Es gibt da ein Aufbegehren in der amerikanischen Gesellschaft, und viele sehen sicher, dass viele Leute verwundbar sind und leiden. Doch es scheint mir so, als gäbe es keine Kultur der gegenseitigen Fürsorge mehr. Ich setze Trump-Wähler mit den Immigranten gleich, deren Aufenthaltsstatus in den Vereinigten Staaten gefährdet ist. Das sind eben Menschen, die von der Politik verletzt werden. Es ist so verrückt, dass genau diese Leute gegeneinander sind. Nicht nur die Politik, die ganze Kultur wiegelt die Menschen gegeneinander auf. Alles ist nur ein großes, wechselseitiges ›Fuck You!‹. Verwundbare Menschen sollten zusammenhalten, sich vereinigen, sich organisieren. (...) Da sollte ein revolutionärer Gedanke sein, aber diese Energie, diese Wut der Leute hat sich dahin verlagert, dass man einen milliardenschweren TV-Star zum Präsidenten gemacht hat«, so Furman.

Bisher gab es sechs LPs von ihm: Drei mit seiner Studentenband »The Harpoons«, die sich 2011 auflöste. Danach erschien 2012 solo »The Year of No Returning«, und in den Jahren 2013 und 2015 gab es zwei Alben mit »The Boy-Friends«, die heute »The Visions« heißen und nur noch live beim Namen genannt werden. Bis zu diesem Tag ist sein größter Hit das 2008 produzierte »Take Off Your Sunglasses«, vom zweiten Album der ersten Band das zweite Lied mit 600.000 Youtube-Aufrufen. Furman hört sich hier noch an wie eine Cordhosen tragende Ostküstenversion vom Bob Dylan der späten 60er. Mit bunten Sonnenbrillen bläst er da unter der leicht schiefen Nase in Mundharmonikas. Sein zweitgrößter Hit, »Restless Year«, hat 500.000 Youtube-Aufrufe und erschien als erster Track auf dem zweiten Album der zweiten Band. Immer noch recht heiter mit viel Storytelling, etwas mehr Punk und dazu Anleihen von 50’s-Bubblegum-Pop – im Vergleich zu heute eher farb- und etwas belanglos.

Über das neue Album wollte man reden, nun unterhält man sich über Politik und Autos. Bei Bruce Springsteen gibt es eine Textstelle mit einem Buick. Auf »Nebraska«, erschienen 1982, aufgenommen mit einem Vier-Spur-Rekorder im Wohnzimmer des Sängers, ist sie zu finden. »Ach ja, und in ›Racing In The Street‹ kommt sogar der Camaro vor!« Furman trällert kurz vor sich hin, scheint mittlerweile etwas lockerer und erzählt dann von seinem überwältigenden Springsteen-Konzerterlebnis. Der »Boss« sei ein schwieriger Held, meint er, und man stimmt ihm zu. »Auf der einen Seite ist er so genial, so episch, so inspirierend und auf der anderen irgendwie so enttäuschend gewöhnlich. Als Künstler würde man sich wünschen, dieses Genie wäre etwas seltsamer.« Aber hinter Springsteens robuster Gutmenschlichkeit verbirgt sich schlicht ein unergründlich gesunder Realitätsbezug, darauf einigen sich alle Beteiligten, schweigen kurz, wundern sich.

Lou Reed ist auch so ein Held, aber aufgrund seines lebenslangen Außenseitertums viel näher an Furmans Lebensrealität. Beide hadern konstant mit Geschlechtlichkeit, Religion und Depression. In der Reihe 33 ⅓ (Thirty-Three and a Third) hat er ein Buch über Reeds Album »Transformer« geschrieben. »Dieser jahrelangen Obsession endlich etwas Raum gegeben zu haben, war wirklich befriedigend!« Mit beiden Händen hält er eine Kaffeetasse, das Bier oder die mitgebrachte Flasche Pfefferminzschnaps möchte er noch nicht anrühren. »›Transformer‹ ist nicht unbedingt mein Lieblingsalbum, aber es ist ein rätselhaftes, unentschiedenes. Reeds Abrechnung mit seinem New Yorker Umfeld, mit seinem ganzen bisherigen Leben ... Es ist so voller Umbrüche und Wendepunkte, auch in Hinblick auf seine Biographie.« Das Buch erscheint am 19. April diesen Jahres.

Ein bisschen sieht Furman aus, als hätte er das Plattencover von »Transformer« als lebendes Bild nachgestellt. Jemand, der sich die Schminke nicht aus dem Gesicht gewischt hat, weil er sie zu keinem Zeitpunkt ablegen wollte. Als Bild gerade einmal schwarzweiß, aber im Blick meerestief genug, um mehr zu sein als nur ein Warholscher Siebdruck. Dass der Mann seine Vorbilder kennt, sie liebt und verehrt, möchte er nicht von der Hand weisen. Koketterie mit der absoluten Autonomie eines Genies hat er nicht nötig. Die Einflüsse sind klar, die Geschichte ist ein Freund, aber das Ziel ihrer Verwertung kein Kopismus und wenn dann nur ein liebevoller, schwärmerischer, weil eben Notwendigkeit. Wenn man in diesem Ausmaß mit Musik lebt, dann kann man sie eben zu keinem Zeitpunkt vergessen.

Dergleichen ist wohl das Treffendste, was man über Furmans neues Album »Transangelic Exodus« sagen kann, ohne anmaßend zu sein. Dass man zu Anfang an »Born to Run« denkt, irgendwann an »Ziggy Stardust«, oft an »Transformer« und vielleicht auch an sämtliche Alben von Arcade Fire, würde er wohl verschmitzt lächelnd abnicken. Dreizehn Songs sind es am Ende geworden, für die er sich zwei Jahre Zeit gelassen hat. Ein religiöses Album über Phantasmen, über Amerika, über sich selbst und das Autofahren in roten Camaros. Ganz altmodisch gibt es Streicher, Gitarren und Perkussion, ganz modern auch wabernde Synthie-Bässe und weißes, rhythmisches Rauschen.

»Wrap half the money in your hospital garment

We’ll stash the rest inside the red Camaro’s secret compartment

Even the deepest wounds will heal over time

I’ll run my fingers over your scars and yours over mine

They’ll never find us if we turn off our phones

We’re off the grid, we’re off our meds, we’re finally out on our own

Now I see color coming back in your cheeks

Angel, don’t fight it, to them you know we’ll always be freaks«

(»Wickel die Hälfte des Geldes in deinen Krankenhauskittel

Wir verstecken den Rest im Geheimfach des roten Camaros

Sogar die tiefsten Wunden heilen mit der Zeit

Ich streiche mit meinen Fingern über deine Narben und du über meine

Sie werden uns niemals finden, wenn wir unsere Telefone ausschalten

Wir tauchen unter, sind runter von den Medikamenten und endlich alleine

Jetzt sehe ich wie die Farbe in deine Wangen zurückkehrt

Engel, sträub dich nicht, du weißt, für die werden wir immer Missgeburten bleiben«)

Kampfansagen gegen eine grausame Gesellschaft, die Furman in Mikrohymnen komponiert hat. Dass niemand einen versteht, man sich selbst auch nicht, aber zumindest gut kennt, erfährt der Hörer in hoch persönlichen Narrativen. Es ist immer ein Dilemma, immer ein unbedingter Freiheitsdrang zu erkennen, der sich verzweifelt einen Engel als Projektionsfläche gesucht hat und in ihm die Illusion der perfekten Liebe findet. Der Engel ist körperlos, reflektiert trotzdem assoziativ die Möglichkeiten der Geschlechtsumwandlung – vielleicht löst sie ja das Leiden und die Verwundbarkeit auf. Wer diesen Auszug aus dem ersten Lied »Suck the Blood from My Wound« bereits für überbordenen Kitsch hält, wird auch mit dem Rest wenig anfangen können. Mit der Eiseskälte der sich in Formalismen verlierenden Postmoderne kann dieser Künstler wenig anfangen. Seine Musik ist Ausdruck des gesamten Spektrums seines Charakters, zerbrechlich bis an die Grenzen der mentalen Gesundheit. Natürlich spielt das eigene Geschlecht hier keine unwesentliche Rolle. Wie soll es auch abzukoppeln sein, von dem alltäglichen Gefühl, auf der Suche zu sein, in einem Land der vermeintlichen Freiheit, das sich allzuoft so grausam maskulin gebärdet, um das man sich auch deswegen Sorgen machen muss.

»Well I could feel the sections of my brain detaching

I could feel the fluid in my head go bad

I could see my future in his leather jacket

Shining in the darkness of my schoolboy past

I lost my innocence to a boy named Vincent

Box of girl scout thin mints and a pack of Winstons«

(»Ich konnte fühlen wie sich die Bereiche meines Gehirns ablösten

Ich konnte die Flüssigkeit in meinem Kopf verderben fühlen

Ich konnte meine Zukunft in seiner Lederjacke sehen

Schimmernd in der Dunkelheit meiner Schuljungenvergangenheit

Ich verlor meine Unschuld an einen Jungen namens Vincent

Eine Schachtel Pfadfinderkekse und eine Packung Winston-Zigaretten«)

20.41 Uhr – Ezra Furman und seine Band, mittlerweille also »The Visions« betreten die Bühne. Eine Vorgruppe hat es nicht gegeben, man könnte sich auch fragen, welche überhaupt angemessen wäre, wenn die Persönlichkeit des Hauptkünstlers so viel Raum einnimmt. Die unterstützenden Musiker kleiden sich uniform in weiße Abendroben, Furman kommt in halbeleganter Alltagskleidung, eine Perlenkette um den Hals und wechselnde Gitarren. Die Band ist gut eingespielt, fast alles ist handgemacht. Schön, dass die Arrangements nicht wie abgespeckte Plattenversionen mit Halbplayback klingen, sondern mitreißende, energetische Live-Interpretationen sind. Positiv unzeitgemäß. Besonders die neuen Songs glänzen mit ihrer Vielfältigkeit, die den manchmal etwas dröge werdenden Gleichklang des Materials von den alten Alben aufbricht. Man bemerkt, dass Furman mit »Transangelic Exodus« etwas gelungen ist, das vielleicht den Wendepunkt in seiner Karriere bedeutet. Der Wind weht in Richtung Großartigkeit. Nicht umsonst spielt er jeden Song des Werks an diesem Abend.

Es wird ein langes Konzert in dem der Künstler erst wenig Kontakt aufnimmt, fast nur wieder ins Leere blickt, oder auf den Boden, oder zur Band. Man weiß nicht genau, ob er gerade schon hier ist, oder noch auf dem imaginären Highway. Ein paar Songs dauert es, dann werden nicht nur die Zuschauer warm. Furman fremdelt nicht mehr, lässt nun alle teilhaben an der seelischen Entblößung seiner selbst. Dies ist seine große Qualität: der Menschenzoo, die permanente Präsenz einer ganzen Gefühlswelt, die sich aus reiner Notwendigkeit ausstellt. Furman ist auf der Bühne nie »volksnah« oder guter Kumpel, wer würde ihm das auch abkaufen? Man sieht ihm an, dass er es tun muss, nicht anders kann, natürlich deswegen Narzisst ist, aber niemals ein unsympathischer, irgendwo immer ein hilfloser, zerbrechlicher und zutiefst menschlicher. Potentiale eines großen Künstlers – oder zumindest dessen, was man im 20. Jahrhundert noch dafür hielt.

Nach knapp zwanzig Liedern die erste Verabschiedung, das Publikum feiert frenetisch. »Thank you so, so much! I don’t know what I earned that for. I mean, I know, the music is great. But this is wonderful! Just so wonderful! – Tränen in den Augen, kindliche Freude, so als wäre es der erste Auftritt auf dem Abschlussball der Highschool. Danach die Rückkehr, alleine mit einer Akustikgitarre, wo man kurz an den jungen David Bowie denkt und das unveröffentlichte »I Want To Be Your Girlfriend« angestimmt wird. Furman weiß, dass er gerade Weltklasse ist, kann es aber selbst kaum glauben. Man kommt ihm in diesen Momenten derart schmerzlich nahe, dass es einem fast voyeuristisch vorkommt. Mehr geht an diesem Tag nicht, die letzten Titel, wieder mit Band, ­darunter ein Kate-Bush-Cover, verkommen zum Beiwerk. Bei so viel Applaus ist es allerdings verständlich, dass derjenige, der ihn so dringend braucht, nicht einfach von der Bühne gehen kann. Bestimmt hat er die Flasche Pfefferminzschnaps zu diesem Zeitpunkt zumindest geöffnet.

»I’ve got one fatal flaw: I’m a compulsive liar.

If I don’t love you I will tell you anything.

And even if I love you I’ll always be conniving.

I’ll always be negotiating with the truth.

And I can trace the habit to when I was eleven

And I thought boys were pretty

And I couldn’t tell no one.«

(»Ich habe einen fatalen Fehler: Ich bin ein zwanghafter Lügner

Wenn ich dich nicht liebe, werde ich dir alles Mögliche erzählen

Und selbst wenn ich dich liebe, werde ich immer hinterhältig sein

Ich werde immer mit der Wahrheit verhandeln

Und ich kann die Angewohnheit

Bis zu meinem elften Lebensjahr zurückverfolgen

Als ich Jungs schön fand

Und es niemandem erzählen konnte«)

Wenn Furman wirklich dauernd lügt, so wie es das lyrische Ich in »Compulsive Liar« behauptet, hat er es zumindest besorgniserregend perfektioniert. Man stelle sich vor, hinter dieser Person steckt eigentlich ein stabiler, wohlsortierter Familienvater, der gerne schnelle Autos fährt und an den Wochenenden nach dem Golfplatz mit den Arbeitskollegen noch genau ein Bier trinkt. Bestimmt ein reines Gedankenspiel – so viel Freak kann und will niemand simulieren. Es macht bewiesenermaßen meistens keinen Spaß zu leiden, auch wenn es für die Zuschauer das Höchste ist.

Berlin gefalle ihm, hatte Furman am Nachmittag gemeint. Eine charmante Stadt sei sie, die immer gut zu ihm war, sie mache ihm aber auch Sorgen. Er sei »concerned«, er habe hier Freunde, und man sehe die Veränderungen, sogar aus der Ferne. »Stimmt es, dass die Mieten so stark steigen?« Danach wieder der typische Blick ins Nichts mit der Mischung aus Zorn und Traurigkeit, die Nägel zupfen immer noch an den Socken. Eine halbe Stunde Interview ist vorbei, und man verabschiedet sich voneinander. Man gibt ihm zu verstehen, dass man dieses ganze Getue um sein Geschlecht und die sexuelle Orientierung nicht verstehe. Dass man betont keine Lust hatte über Gender-Themen zu sprechen, so wie es alle anderen dauernd tun – wieso auch? Dann ein kurzes Lächeln, fast ein erleichtertes Aufatmen, tatsächlich ein verbindlicher Blick und ein zumindest gefühlt ehrliches: »Danke euch dafür. Wirklich. Es war schön mit euch zu sprechen.« Ob er sich von der ersten Million nicht doch einen roten Chevrolet Camaro kauft, weiß zu diesem Zeitpunkt kein Mensch.