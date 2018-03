Stalin in Bronze

Stalins Stiefel: Das Denkmal im Budapester »Memento Park« erinnert an die während des ungarischen Aufstands 1956 von Demonstranten zerstörte acht Meter hohe Bronzestatue am Rand des »Stadtwäldchens« Foto: Alexandre Sladkevich

Es wäre falsch zu behaupten, dass Josef Stalin im heutigen Russland noch sehr präsent ist. Dennoch tragen landesweit immerhin noch etwa sechzig Straßen den Namen des Mannes, dessen Herrschaft eine ganze Ära in der Geschichte der Sowjetunion prägte. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts »Lewada-Zentrum« im Jahr 2017 wurde Stalin von den Befragten als herausragendste Persönlichkeit der russischen Geschichte eingestuft. Und WZIOM ermittelte im selben Jahr folgendes: 62 Prozent sind für Stalin-Büsten und Gedenktafeln in der Öffentlichkeit, 65 Prozent sind gegen Hinweise auf seine Verbrechen.

Auch in anderen Ländern ist Stalins Name nicht ausgelöscht. So findet er sich beispielsweise auf Straßenschildern in England, es gibt den Stalingrad-Bahnhof der Pariser Metro oder eine Stalin-Gedenktafel in Wien. Die sechzehn Steinsarkophage am Sowjetischen Ehrenmal im Berliner Treptower Park sind mit Stalin-Zitaten versehen. Seine Büste findet man auch im weißrussischen Swislatsch. Und nahe Budapest seine Stiefel. Die 2006 erschaffene Skulptur im Freilichtmuseum »Memento Park« erinnert an das bis zu seiner Zerstörung 1956 dort befindliche Stalin-Denkmal.

Es gibt in Russland auch eine Handvoll Museen, die sich Stalin widmen. Manche davon sind mit Aufenthalten Stalins an diesen Orten historisch verbunden. So etwa das »Denkmal-Museum der politischen Verbannung« in Solwytschegodsk in der nordwestrussischen Oblast Archangelsk, Stalins zweimaligem Verbannungsort in den Jahren 1908 bis 1912. Ein Haus, das er bewohnte, steht seit den 1930er Jahren für Besucher offen. Die Erzählung der jungen Frau, die für die Eintrittskarten und Führungen zuständig ist, wirkt auswendig gelernt und emotionslos. Wenn sie auf Fragen der Besucher antwortet, zitiert sie sich selbst. Wort für Wort wiederholt sie das bereits Gesagte, ohne auf die eigentlichen Fragen einzugehen. Gleich gegenüber steht das zweite Haus, das von Stalin genutzt wurde. Wegen einer Renovierung bleibt es für längere Zeit nicht zugänglich.

Obwohl während der Regierungszeit von Wladimir Putin die »Entstalinisierung« fortgeschrieben werden soll, ist die Idealisierung des Sowjetführers weiter vorhanden. Meist sieht man in ihm den Sieg über die Faschisten im Großen Vaterländischen Krieg verkörpert. In einigen Städten fahren am 9. Mai, dem Tag des Sieges, Busse umher, auf denen sich Stalins Konterfei befindet. Die bereits lange aus der Öffentlichkeit getilgten Stalin-Bilder tauchen bei solchen Anlässen wieder aus der Versenkung auf. Das Echo in der Gesellschaft darauf ist gespalten.

Verstreut über Russland, sind vom Schwarzen Meer bis nach Sibirien und in den Fernen Osten etwa hundert Stalin-Plastiken anzutreffen. Einige davon befinden sich auf dem Gelände von Museen, andere auf Privatgrundstücken, die meisten jedoch stehen im öffentlichen Raum. Die Nase vorn beim Stalin-Kult hat die im Nordkaukasus gelegene Republik der Russischen Föderation Nordossetien-Alanien. Mindestens 24 Büsten ehren den »Stählernen«. Die Osseten behaupten gern, dass der als Dschughaschwili geborene Stalin mindestens zur Hälfte ein Ossete war, väterlicherseits.

Verbannungsort: In diesem Haus in der nordwestrussischen Kleinstadt Solwytschegodsk nahm der Revolutionär in den Jahren 1908 bis 1912 Quartier Foto: Alexandre Sladkevich

Auch das ossetische Dorf Werchnjaja Saniba verfügt über eine Skulptur des Mannes mit dem Schnauzbart. Die Inschrift lautet: »Generalissimus Stalin J. W. (Dsugajew)«. Hier wohnt mein Freund Walerij Digojew (58). An einem schönen Tag im vergangenen Herbst treffe ich ihn ein paar Kilometer weiter bei noch einem Stalin. Er steht vor dem Museum in Majramadag für die Verteidiger der Suarskoje-Schlucht im Jahr 1942. Über Stalin weiß der Fluggerätemechaniker Walerij zu berichten: »Sein Nachname lautet Dsugajew, ein typischer südossetischer Nachname. Zu der Zeit zwangen die Georgier die Osseten, georgische Nachnamen anzunehmen, also die Endung »-schwili« anzufügen. So sei er zu Dsughaschwili bzw. Dschughaschwili geworden. Neben den vielen Büsten gibt es bei uns auch noch etliche Stalin-Straßen.« Von vielen Georgiern hingegen und auch in der Fachliteratur wird die Dsugajew-These meist bestritten. Während Stalins blutiges Erbe eine »heiße Kartoffel« ist, scheint die Frage, zu wem die historische Figur denn nun gehört, auch eine des Nationalstolzes zu sein.

Im Verborgenen

Auch im ehemals sowjetischen Georgien fehlt es nicht an Stalin-Denkmälern und ihm gewidmeten Museen. 1903 wurde im Tifliser Vorort Awlabar eine nach allen Regeln der Konspiration gesicherte illegale Druckerei geschaffen, in der bis 1906 Parteiliteratur, Lenins Werke, Zeitungen und Flugblätter auf russisch, georgisch und armenisch gedruckt wurden. Tausende von Druckblättern täglich. Eine Zeitlang soll Stalin diese Arbeit persönlich geleitet haben. Das heutzutage wenig bekannte, da nicht in den gängigen Reiseführern zu findende Museum mit dem imposant langen Namen »Das Museum der Awlabarer illegalen Druckerei des kaukasischen Komitees der SDAPR (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands) J. W. Stalin« in der Hauptstadt Tiflis existiert seit den 1930er Jahren.

Der Errichtung der Geheimdruckerei nahm sechs Monate im Anspruch, und die von den unterschiedlichen Bauarbeitergruppen durchgeführten Baumaßnahmen waren grandios. Es wurde ein etwa 15 Meter tiefer Brunnen ausgehoben. Anderthalb Meter über der Wasseroberfläche wurde waagerecht ein fast fünf Meter langer Tunnel errichtet, der in einen weiteren Brunnen mündete. Von dort gelangte man über eine Leiter in einen etwa sechs Meter weiter oben gelegenen großen belüfteten unterirdischen Raum. Dort befand sich die Druckerei. Über ihr wurde ein zweistöckiges Haus errichtet. Von dort konnte man mittels eines Warnsignals die Arbeiter unten im Falle von Gefahr benachrichtigen. 1906 wurde die Druckerei dennoch von der Gendarmerie entdeckt und fast vollständig zerstört.

Als ich dort eintrete, schlummert Museumsleiter Schiuli Sikmaschwili (78), auf einem alten Sofa sitzend, im Foyer. Auch das restliche spärliche Mobiliar hat die Sowjetzeiten gerade noch überlebt. Und auch Schiulis Kleidung sieht dementsprechend aus. Von einem Relief blicken Stalin und Lenin auf uns herab. Schiuli springt eilig auf: »Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Soviel Sie geben können.« Es folgt ein kleines Verhör dazu, wie man es mit dem Kommunismus hält. Das Misstrauen kommt vielleicht nicht von ungefähr. Offiziell nämlich wurde das Museum geschlossen. Die sowjetischen Symbole Hammer und Sichel seien in Georgien verboten worden, berichtet der Museumsmann. »Mit roten Fahnen darf man die Straßen nicht betreten. Aber wir kämpfen weiter und hoffen auf bessere Zeiten.«

Schiuli führt mich in sein Büro, um mir eine Hochglanzbroschüre zu zeigen. Sie stammt von der Union der Kommunistischen Parteien, die in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion agiert. Vorn sind die Chefs der Mitgliedsparteien abgebildet, allerdings nicht aus den baltischen Ländern. »Sie müssen geheim bleiben, da ihre Parteien verboten sind.« Schiuli selbst, erfahre ich, ist Vizevorsitzender der Vereinten Kommunistischen Partei Georgiens, die nicht ganz legal ist. Mit Liebe und großem Stolz macht er die Führung durch die Räume. Detailliert kommentiert er jedes Bild und Blatt, die hier ausgestellt sind. Zwischendurch stellt er Fragen, um meine politischen Kenntnisse zu prüfen. Er deutet auf einen großen Stapel der Zeitung Prawda. »Wir bekommen sie aus Russland, mit Verspätung.«

Eine völlig verrostete Druckerpresse in einem verborgenen Raum ist das letzte originale Zeugnis dafür, dass hier im Tifliser Vorort Awlabar einst Agitationsmaterialien für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands fabriziert wurden Foto: Alexandre Sladkevich

Wir betreten ein Nebenhaus. Schiuli schließt eine Tür auf und zeigt auf ein Bett. »Hier soll Stalin geschlafen haben, wenn er hier war. Aber das ist schon schwer zu glauben.« Decke und Wände sehen so aus, als würde das Haus in Kürze einstürzen. Die großen Risse darin wirken amateurhaft geflickt. Für eine richtige Renovierung würden die Mittel fehlen. »Wir haben einen Brief nach China geschickt mit der Bitte um finanzielle Unterstützung und warten noch auf die Antwort.« Schiulis ernste Stimme wirkt leicht verunsichert. Das Warten dauert wohl schon länger. Aber es gibt auch gute Nachrichten: »Dank der Spenden der chinesischen Besucher können wir uns über Wasser halten.« Inzwischen kämen auch mehr Russen und Besucher aus anderen Teilen der Welt. Schiuli führt mich eine Treppe herunter. In dem noch erhaltenen unterirdischen Raum steht nur noch eine einzige originale Druckerpresse, ein deutsches Fabrikat. Sie ist stark verrostet, »weil der Raum in neuerer Zeit mal überflutet wurde«. Die restlichen Exponate wurden längst gestohlen.

Schiuli bringt mich zurück ins Foyer. Auf einem mit rotem Fahnentuch bedeckten Tisch liegen zwei Bücher sowjetischen Ursprungs, groß wie Folianten. Darin dürfen sich die Besucher verewigen. Chinesisch, Russisch und allerlei europäische Sprachen sind auf ihren Seiten anzutreffen. »Diese Bücher sind sehr kostbar, mit dem Platz darin muss man sparsam umgehen«, mahnt mein Führer. Manche Chinesen schrieben nur einen Satz, aber den über die ganze Seite, das sei nicht schön … »Früher, als das Museum noch offiziell existierte, haben hochrangige Besucher von überall her sich in das dritte Buch eingeschrieben.« Doch das sei entwendet worden, wahrscheinlich für eine Bibliothek, glaubt Schiuli.

In den menschenleeren Räumlichkeiten neben dem traurigen Schiuli, der wie ein Dinosaurier wirkt, scheint die Zeit eingefroren zu sein. Nur ein kleiner Funken Hoffnung glüht noch. Ein paar Fotos bezeugen, dass er den Ort mit den roten Fahnen doch gelegentlich verlässt. Man sieht ihn darauf bei Demonstrationen. Auf einem Bild sieht man, wie er eine NATO-Fahne mit Füßen tritt.

In voller Pracht

Ein deutlich besseres Schicksal als sein Tifliser Pendant hat das 1937 eröffnete »Staatliche Josef-Stalin-Museum« in Gori, der Heimatstadt Stalins, getroffen. Dieses Museum ist das wohl bekannteste des Landes und, was die Eintrittspreise betrifft, wahrscheinlich auch das teuerste in ganz Georgien.

Goris Hauptstraße, die Stalin-Allee, wird an beiden Seiten vom Stalin-Park umflossen. Auf dem großen Platz an der Nordseite befindet sich ein griechisch-römisch wirkender, tempelartiger Pavillon. Er überdacht die kleine Hütte, in der Stalin 1878 geboren wurde. Die ersten vier Jahre seines Lebens wohnte er hier. Hinter dem Häuschen ragt das palastartige Hauptgebäude des Museumskomplexes mit einem Turm empor. Stalin-Gotik vom Feinsten. Links davon ist Stalins persönlicher gepanzerter Eisenbahnwaggon ausgestellt. Vor dem Museum steht eine Stalin-Plastik. Eine zweite wartet auf die Besucher im Treppenhaus, dessen Marmortreppe mit einem dicken roten Teppich bedeckt ist.

In Stalins Geburtsstadt Gori erinnert ein prunkvolles Museum an den Sowjetführer. Das Denkmal mit seiner Statue vor dem Rathaus hingegen ließ die Regierung im Juni 2010 über Nacht entfernen Foto: Alexandre Sladkevich

Das Museum besitzt mehrere Säle. Die Ausstellung ist chronologisch gegliedert. Sie beginnt mit den vorrevolutionären Jahren, geht dann zu denen der Revolution und zum Großen Vaterländischen Krieg über. Eine der zwölf existierenden Totenmasken von Stalin ist zu sehen. Die Atmosphäre hier ist sakral. Im folgenden Saal präsentiert man Geschenke, die Stalin aus allen Ecken der Welt erhielt. Die Ausstellung endet mit dem in neuerer Zeit eingerichteten Raum, in dem an die Opfer der Repressionen während Stalins Herrschaft erinnert wird.

Sopo Ziklauri (42) ist hier als Managerin tätig. Sie spricht tadellos Deutsch, ist studierte Germanistin. »Wenn die Touristen hereinkommen, erkläre ich ihnen, was wir so anbieten. Und wenn sie eine Führung wünschen, organisiere ich die für sie.« Manche Führungen mache sie auch selber, die auf deutsch, erzählt sie, doch es gäbe nicht sehr viele deutsche Besucher. Heute sei aber mal wieder jemand aus Deutschland dagewesen, ein Pärchen. Seit der Grenzverkehr 2010 zwischen Russland und Georgien wieder normalisiert wurde, kämen wieder sehr viele Touristen aus dem großen nördlichen Nachbarland. »Die Russen liegen an erster Stelle. Auch aus dem Iran kommen viele Besucher zu uns. Doch sie wissen meist nicht, wer Stalin war.« Besser unterrichtet seien da die ebenfalls recht zahlreichen Polen. »Die interessieren sich vor allem dafür, wie Stalin hier dargestellt wird.« Nach Sopos Statistik kann sich das Museum nicht über einen Mangel an Besuchern beklagen. Im Jahr 2016 wurden exakt 89.891 Gäste registriert. 82.879 davon stammten aus dem Ausland. »An guten Tagen kommen bis zu 500 Besucher«, sagt sie stolz.

Die Annahme, dass Stalin ein Ossete gewesen sei, will Sopo nicht als richtig bestätigen. Doch viele Georgier, die mit Stalin nichts zu tun haben wollen, würden das ebenfalls behaupten. »In Georgien gibt es, Gott sei Dank, nicht so viele Leute, die stolz auf ihn sind«, betont die Managerin. Meist seien es ältere Leute, die behaupteten, dass es ihnen zur Sowjetzeit besser ergangen sei. Andererseits gäben viele Stalin die Schuld dafür, was Georgien mit der Sezession der autonomen Republiken widerfuhr. »Das ist auch meine persönliche Meinung«, unterstreicht Sopo. »Weil er diese Republiken gegründet hat, in einem so kleinen Land wie Georgien.« Sie meint damit Abchasien und Südossetien, die von Georgien abgespaltenen, international »nicht anerkannten Staaten«.

Wie die meisten, denen ich hier begegne, meint auch Sopo, dass Stalin nichts für Georgien getan habe. Diese Ansicht teilt Josef Papitaschwili (31), der bis vor kurzem für Goris Stadtverwaltung tätig war, nun ein Gasthaus betreibt und mich zum Museum begleitet hat. Er vermutet: »Stalin wollte einfach nicht, dass ihm vorgeworfen würde, seine Heimat zu bevorzugen.« Josef scherzt darüber, dass die Osseten versuchen würden, den Georgiern ihren Stalin zu stehlen. Eine Mitarbeiterin schließt den Eisenbahnwaggon auf. Nach dessen Besichtigung sagt sie zu mir: »Die Geburtshütte ist eigentlich nicht zugänglich, aber für Sie mache ich heute eine Ausnahme.« Das Mobiliar ist bescheiden. Ein Bett, ein Tisch, eine Kommode, darauf ein Samowar.

Wünscht man sich noch mehr Stalin, findet man eine weitere Plastik vor dem hiesigen Kriegsmuseum und auch eine vor der Uni, die den jungen Dschughaschwili darstellt. Das bekannteste Stalin-Denkmal der Stadt vor dem Rathaus, das sogar Chruschtschows Maßnahmen gegen den Stalin-Kult überlebt hatte, wurde 2010 im Auftrag der Regierung heimlich demontiert. »Ich hatte gerade Besucher aus dem Ausland«, erzählt Josef. Eines Abends wollten diese das Denkmal fotografieren. »Ich habe sie überredet, auf den nächsten Tag und besseres Licht zu warten.« Doch am nächsten Morgen sei das Denkmal einfach verschwunden gewesen. Irgendwann soll es angeblich vor Stalins Geburtshütte einen neuen Platz finden. Der Sockel dafür steht schon parat.