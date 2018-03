Massaker in Son My

Hundertfacher Mord an Zivilisten. Opfer des Überfalls von US-Truppen in Son My Foto: picture alliance/CPA Media

März 1968. Die mittlerweile fast 500.000 Mann starken US-Truppen in Südvietnam hatten sich zu Beginn des vierten Jahres ihres mörderischen Feldzugs gegen Vietnams Befreiungsbewegung und zur Rettung des Saigoner Vasallenregimes mit großem Aufwand, viel Mühe und zahlreichen Verlusten der landesweiten Tet-Offensive ihres Gegners erwehren können. Die Antwort auf die bittere militärische Erfahrung war nicht zum ersten Mal blindwütiger Terror gegen die Bewohner der ländlichen Regionen.

So auch am 16. März auf einem Flecken in der Küstenprovinz Quang Ngai. Eine Brigade der Elitedivision »Americal« hatte eine »Säuberungsoperation« gegen den »Vietcong« im »Hinterland« vorzubereiten. Drei Kompanien wurden zu einer von Oberstleutnant Frank Barker kommandierten »Task Force« formiert. Chef der Kompanie C (Charlie) war Hauptmann Ernest Medina. Das Operationsgebiet lag im Raum der Gemeinde Son My (von der US-Army auf ihren Einsatzkarten als My Lai bezeichnet). Aufklärer wollten dort »Vietcong-Einheiten« ausgemacht haben. Am frühen Morgen des 16. März schlugen Granaten in zwei der Gemeindeweiler ein. Dann setzten neun Transporthubschrauber auf einem Reisfeld Soldaten ab. Die umstellten und stürmten beide Weiler. Doch keinerlei Abwehrfeuer empfing die Infanteristen, es gab erwiesenermaßen und wie später auch zugegeben keine Spur von bewaffneten »Vietcongs«.

Erbarmungslose Jagd

Medinas Kompanie schoss dennoch nieder, was vor die Läufe ihrer Schnellfeuergewehre geriet. Scharen von Menschen wurden zu einem Graben getrieben und niedergemäht, etwa 170 Frauen, Kinder und Greise starben dort im Kugelhagel. Die Soldaten durchkämmten die Hütten, knallten Kinder nieder, die fliehen wollten oder sich versteckten. Binnen kurzem waren in dem Weiler Tu Cung 380, in dem Nachbarweiler Co Luy 124 Menschen massakriert worden. Während »Charlie« derart wütete, brannten die Kompanien A (Alpha) und B (Bravo) die Hütten nieder, erschossen alles Vieh, verwüsteten Gärten und Haine. Zurück blieb ein Totenfeld auf verbrannter Erde. Der dreistündigen Mordorgie fielen mehr als 500 unbewaffnete und wehrlose Menschen zum Opfer. Als in Tu Cung und Co Luy das Blut floss und die Flammen loderten, sollen GI-Trupps in den anderen Weilern Bonbons und Spielzeug an Kinder verteilt haben, gaben Einwohner später zu Protokoll.

Das Massaker von Son My wurde publik, weil einige Zeit später Fotos von US-amerikanischen Frontreportern und GIs an die Öffentlichkeit gelangten und in der Folge einige Soldaten das Grauen bezeugten. Doch es blieb ungesühnt. Weder der Divisions- und der Brigadekommandeur noch Barker oder Medina hatten Strafen zu befürchten. Man hielt sich an einen Zugführer der C-Kompanie, Leutnant William Calley. Im Prozess vor einem Militärgericht gegen ihn sagte ein stellvertretender Zugführer der C-Kompanie: »Wir sollten sie nicht Zivilisten nennen, für uns waren es V. C. Ich tötete einfach. Das eingetrichterte Tötungsprogramm lief in mir ab.« Hauptmann Medina wurde nur als Zeuge gehört und tat kund: »Der Befehl lautete, My Lai und alles darin zu zerstören.«

Calley war ein Bauernopfer. Anfangs des 102fachen Mordes angeklagt, wurde er von dem Militärgericht des 22fachen Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch schon nach sehr kurzer Zeit wurden daraus 20 Jahre, wenig später gar nur noch zehn, dann drei Jahre Hausarrest und schließlich Begnadigung durch Präsident Richard Nixon. Calley war ein freier Mann und durfte sich gar der Beförderung zum Oberleutnant erfreuen.

Son My wurde für die Weltöffentlichkeit zum schockierenden Beispiel dafür, dass Töten in großem Stil Methode war, gemäß der offiziell propagierten Taktik »Kill all, burn all, destroy all« oder auch »Search and Destroy«, über Jahre hin im Süden Vietnams intensiv praktiziert. Aktenkundig, der Welt aber weitgehend verborgen geblieben, sind weitere Massaker in der Provinz Quang Ngai in den Jahren 1965, 1967, 1968 und 1969. An drei Märztagen 1968 wurden rund 1.200 Einwohner einer Gemeinde aufs offene Meer gebracht und ertränkt. 1965 hatten US-amerikanische, Saigoner und südkoreanische Truppen in zwei Kreisen der Provinz fast 1000 Menschen getötet; in einem Weiler wurden 118 Frauen und Kinder in Bombentrichter getrieben und mit Handgranaten und Schüssen umgebracht. Etwa 1000 Zivilpersonen waren 1967 in einem Kreis getötet worden. Das Jahr 1969 war erst wenige Tage alt, als mehr als 8.000 US-amerikanische und Saigoner Soldaten in einem Gebiet der Provinz 1.500 Menschen abschlachteten und fast 11.000 in Konzentrationslager verschleppten. Dabei war Quang Ngai nur eine von Dutzenden südvietnamesischen Provinzen, die zu Schauplätzen solcher Verbrechen geworden sind.

Die USA haben sich auf der indochinesischen Halbinsel unwiderlegbar zahlloser Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht. Nach den Nürnberger Maßstäben von 1945, von ihnen maßgeblich ersonnen, hätten die für Aggressionskrieg und Massenmord Verantwortlichen in Weißem Haus, Pentagon und State Department vor einem internationalen Gericht stehen müssen.

»Edelste Traditionen«

2012 gab Präsident Barack Obama in einer Rede den Startschuss für ein auf 13 Jahre angelegtes Vietnamkriegsgedenken (Vietnam War Commemoration). Seinen vom US-Kongress abgesegneten Entschluss begründete er im Mai 2012: »Wenn wir den 50. Jahrestag des Vietnamkrieges begehen, dann denken wir mit feierlicher Ehrfurcht an den Heldenmut einer Generation, die in Ehren ihre Pflicht erfüllt hat. Wir gedenken der mehr als drei Millionen Männer und Frauen, die ihre Familien verließen, um mutig Dienst zu tun, fern von allem, was sie kannten und liebten. Von Da Nang nach Khe Sanh, von Hue nach Saigon und in den unzähligen Dörfern dazwischen, kämpften sie sich durch Dschungel und Reisfelder, Hitze und Monsunregen, um die Ideale zu verteidigen, die wir hier als Amerikaner hochhalten. In mehr als einem Jahrzehnt des Kampfes, in der Luft, an Land und auf See, repräsentierten diese stolzen Amerikaner die edelsten Traditionen unserer Streitkräfte.« Das Massaker von Son My und all die anderen Greueltaten wie die gesamte Aggression gegen Nordvietnam scheinen für diese »edelsten Traditionen« zu stehen.