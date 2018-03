Nachschlag: Deep Fake

Im mitgelieferten Text schrieb die Agentur dpa: »Russische Kampfpanzer fahren unter der Beobachtung von zahlreichen Medienvertretern am 19.08.2008 in der Nähe von Gori in Georgien durch das Gelände« Foto: dpa/Sergei Chirikov

Wirtschaftsinformatiker Enno Park rät in seinem Feature für den Deutschlandfunk Kultur, bewegten und unbewegten Bildern zu misstrauen. Diese Erkenntnis ist nicht neu. So gab der WDR 2014 zu, Bildmaterial nicht »sorgfältig« verwendet zu haben. Um zu illustrieren, dass Russland mit Panzern in die Ukraine einmarschiere, nutzte man ein dpa-Foto vom Rückzug (!) russischer Truppen aus dem georgischen Gori von 2008 (Tagesspiegel, 2.9.2014). Park macht nun auf eine weitere Dimension der Manipulationsmöglichkeiten aufmerksam: Mittels neuer Software sei es nun auch Smartphonenutzern möglich, Gesichter von Personen halbwegs glaubhaft in Filme zu montieren, in denen diese nicht aufgetreten sind. Ab einer Materialmenge von 100 Fotos könne man jemanden beispielsweise in einem Pornofilm auftreten lassen. Das nennt sich dann Deep Fake. Spätestens jetzt sollte einem im Hinblick auf sorgloses Teilen von Urlaubsfotos via Instagram und Co. mulmig werden. (mis)