Meister der Moderne

Max Beckmann bediente sich in seinem Werk neben der Mythologie vielfach der Motive des Theaters und des Varietés – das 1941/42 entstandene Triptychon »Schauspieler« (Öl auf Leinwand, Mitteltafel 200 x 150 cm, Seitentafeln 200 x 88 cm) Foto: VG Bild-Kunst Bonn

Der 1964 in Potsdam verstorbene Kunsthistoriker Wilhelm Fraenger schrieb über Max Beckmanns Bild »Der Traum« (1921): »Ich möchte die strenge Gesetzhaftigkeit seines Formgefüges als eine bildnerische Manifestation des Gerechtigkeitsgedankens bezeichnen: Über eine verworrene, verworfene Welt wird durch die rationale Logik seines Formgedankens das System einer Welt, wie sie sein sollte, einer geordneten Welt gesetzt. In solchem Sinn ist Beckmann strenger Moralist.«1 Nachzuprüfen sind solche Überlegungen gegenwärtig in einer Ausstellung des Potsdamer Museums Barberini, in der »Der Traum« zwar nicht zu sehen ist, die aber mit einer Fülle von Bildern zum Nachdenken anregt. Das System einer Welt, wie sie sein sollte, einer geordneten Welt, wird durch Beckmanns Bilder in jenen Betrachtern provoziert, die zu sehen verstehen.

Noch bis zum 10. Juni 2018 sind im ersten Obergeschoss etwa 120 Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphiken, Plastiken, Skizzenbücher sowie literarische Texte und Zeitdokumente ausgestellt. Die Welt des Theaters, des Varietés und des Zirkus wird sichtbar – nicht abbildhaft, schon gar nicht naturalistisch, sondern inszeniert als Welttheater, als Schauspiel, in dem jeder seine Rolle zu spielen hat. Beckmann holt mit seinen Bildern das »Theatrum mundi«, wie es in der Zeit der Renaissance und des Barock, auch später im volkstümlichen Puppenspiel, als Metapher für die Eitelkeit und Nichtigkeit der Welt gebraucht wurde, in seine Gegenwart. Später, in den 1970er und 1980er Jahren, hat Werner Tübke in Bad Frankenhausen mit seinem Gemälde »Frühbürgerliche Revolution in Deutschland« ein »Theatrum mundi« der Epoche der Bauernkriege geschaffen. Sicher war Tübke das Leben und Schaffen Beckmanns bekannt; doch hatte er ganz eigene Traditionsbeziehungen und verfolgte andere Absichten. Was sich bei ihm in einem riesigen Rundbild offenbart, breitet sich in Beckmanns Schaffen – immer bezogen auf seine Zeit und seine Biographie – über mehr als drei Jahrzehnte aus. Beckmann aktualisierte nach den traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges das als Gleichnis begriffene Welttheater für die Moderne.

Dramatisches Leben

Max Beckmann (1884–1950) hatte bis etwa 1914 noch im Geist Lovis Corinths und Max Liebermanns spätimpressionistische bildnerische Kompositionen geschaffen, z. B. »Junge Männer am Meer« (1905) oder »Die Schlacht« (1907). Sein »Untergang der Titanic«, ein großformatiges Gemälde von 1913, diente dem Maler Ronald Paris als Anregung für sein Bild »Charons Boote im Mittelmeer« (vgl. junge Welt vom 2./3. April 2016). Im Ersten Weltkrieg war Beckmann Sanitätssoldat; in seiner Radierung »Die Granate« (1914) schlug sich das mit bildnerischen Mitteln kaum darstellbare grauenhafte Gemetzel nieder. Im Jahr 1915, als diese Graphik entstand, wurde er aufgrund eines Nervenzusammenbruchs aus dem Kriegsdienst entlassen. Von da an änderte sich sein Werk. 1919 entstand der litographische Zyklus »Die Hölle«, in dem Beckmann die Widersprüche und Missstände der Gesellschaft der Nachkriegs- und Revolutionszeit mit ihren körperlichen und geistigen Krüppeln, den Opfern und Mördern und den Ewiggestrigen Revue passieren lässt. Ein Hauptwerk dieser Jahre, das Gemälde »Die Nacht«, ist ein Pandämonium menschlicher Greuel; die Akteure sind zusammengepresst in einem engen Raum. In übersteigerter, expressivster Form hält der Maler das Entsetzen fest. Dennoch pochte Beckmann zeitlebens darauf, nicht zu den Expressionisten gezählt zu werden, von deren »sentimentaler Geschwulstmystik« er nichts hielt.

In den 1920er Jahren wurde Beckmann schnell bekannt. Seit 1925 war er Professor an der Städelschule in Frankfurt am Main. Die Nazis drängten ihn 1933 aus diesem Amt, schlossen die Beckmann-Sammlung der Berliner Nationalgalerie und stempelten ihn zum »entarteten Künstler«. Mehr als zwanzig seiner Werke wurden 1937 in der sogenannten Münchener Schandausstellung »Entartete Kunst« gezeigt, darunter seine »Kreuzabnahme«, sein »Selbstbildnis mit rotem Schal« und sein Gemälde »Christus und Thomas«. Beckmann emigrierte daraufhin in die Niederlande und ließ sich zunächst in Amsterdam nieder. Eine Weiterreise in die USA scheiterte, so dass er die gesamte Kriegszeit über in der Stadt der Grachten verbrachte. Erst 1947 erhielt er endlich das ersehnte Visum für die Vereinigten Staaten, wo er schließlich seine größte Anerkennung erfuhr und an der Washington University in Saint Louis und an der Art School des New Yorker Brooklyn-Museums lehrte. Ihm blieben jedoch nur noch drei Jahre. Am 27. Dezember 1950 starb er auf offener Straße an den Folgen eines Infarkts.

Schlüsselwerk

»Die Metapher des Welttheaters erweist sich in Beckmanns Kunst als Strategie, um sich der Gegenwart und ihren dramatischen Veränderungen stellen zu können«, schreiben die Ausstellungsmacher. Wer sehen kann, erkennt die bestürzende Aktualität von Beckmanns Werken. In den Niederlanden malte er sein Triptychon »Schauspieler«, ein Schlüsselwerk. Der Maler in der Rolle eines Königs stößt sich mit theatralischer Geste ein Messer ins Herz. Unter der Bühne streiten sich zweideutige Gestalten, von denen eine ebenfalls ein Messer erhebt. Neben dem selbstmörderischen König übt eine maskierte Sängerin selbstvergessen ihren Part, ohne auf die Todesszene zu achten. Auf einer Treppe unterhalb der Bühne spielt eine bezopfte Schauspielerin mit einer Katze. Im Hintergrund diskutieren Darsteller, unbeeindruckt vom Hauptgeschehen, üben ihre Gesänge und Texte ein. Auch auf den Seitentafeln herrscht zur Schau gestellte Vereinzelung. Eine leicht bekleidete Schöne bespiegelt sich eitel und kritisch vor einer antikischen Büste. Frauen reden mehr mit sich selbst als miteinander; ein Saxophonist schiebt sein Instrument aufdringlich nach oben; nur eine kleine, kindhafte Figur winkt dem Betrachter zu. Wer die linke Tafel genauer betrachtet, entdeckt einen Leser der New York Times. Das Bild entstand 1941/42, als sich Beckmann immer noch Hoffnung auf ein Visum für die USA machte. Die Niederlande waren seit 1940 von den Nazis besetzt. Das auf dem Triptychon dargestellte Menschengedränge auf engem Raum, diese Montage verschiedener Situationen steht gleichnishaft für das Desinteresse anderen gegenüber. Der »König« Beckmann, der den Freitod wählt, er erfährt keine Aufmerksamkeit. Vielmehr scheint er selbst seinem Schicksal gegenüber gleichgültig zu sein. Beckmann befand sich zu dieser Zeit in einer Lebenskrise. In sein Tagebuch notierte er in Amsterdam am 13. Juli 1942: »Nichts Wesentliches als absoluter Verzicht, jemals wieder in Erscheinung zu treten«.2 In diesem Triptychon, auf dieser Guckkastenbühne und in ihren Nebenräumen, zeigt sich die auf ihm lastende Anspannung; die auffällige Beziehungslosigkeit der Figuren wird zur Metapher der Trauer. Doch eine elegische Stimmung – wie etwa in Hermann Hesses berühmten Zeilen »Kein Mensch kennt den andern, jeder ist allein« – will nicht aufkommen. Da ist nichts romantisch. Hier wird ins Gewissen getrommelt: Schau hin! Hat diese Vereinsamung nur psychische Ursachen? Ist dieser Verlust an Mitmenschlichkeit nicht vielmehr ein gesellschaftliches Problem, hat er mit Machtverhältnissen und ihren Auswirkungen zu tun? Beckmann überführt seine innere Not in eine moralische Anklage: Kümmert euch umeinander, beendet den barbarischen Krieg! Wie für heute gemalt, erscheint dieses groteske Theater. Kriege, wiederbelebter Hass, Flucht, neuer Faschismus, Entsolidarisierung kennzeichnen auch die Gegenwart. Dieses bitterböse Bild beschreibt, was abermals Realität geworden ist, warnt, schreit, provoziert: Was wäre deine Rolle?!

Gemälde wie dieses bestimmen die Ausstellung im Barberini-Museum, die wesentlich aus Leihgaben aus englischen und US-amerikanischen Museen besteht. »Der Apachentanz«, »Die Argonauten«, das schon 1920 entstandene »Familienbild« und das »Selbstbildnis mit Saxophon« sind Sinnzeichen der Entfremdung. Die Ausstellung folgt einer klugen Regie. Die Bilder hängen auf dunklen, mit gebrochenen Farben gestrichenen Wänden. Das unterstützt die raumschaffenden, zum Teil als Schatten wirkenden Schwärzen der Gemälde und bringt ihr Kolorit zum Leuchten. Eine streng auf das Thema der Ausstellung zugeschnittene Biographie auf einer großen Wand erleichtert den Besuchern das Hineindenken. Die sparsamen Erläuterungen beschränken sich auf wichtige Informationen und Hinweise zur Komposition, die die Rezeption erleichtern. Sie drängen sich nicht mit vorgestanzten Urteilen auf, wie das in der vorangegangenen Schau mit Werken von Künstlern aus der DDR geschah (vgl. junge Welt vom 15. November 2017) und im zweiten Obergeschoss, wo noch bis Juni 2018 die Bilder aus der Galerie des abgerissenen Palastes der Republik hängen, noch immer geschieht. Ignoriert man die Erläuterungen und lässt sich ganz auf diese Bilder ein, wird man beim Wiedersehen darauf gestoßen, dass Beckmann neben Paul Cézanne, Pablo Picasso, Oskar Kokoschka, Karl Hofer, Emil Nolde und anderen Großen der Moderne auch ein Anreger für Künstler im Osten Deutschlands war.

Intellektuelles Abenteuer

Schon während seiner Emigration hatte Oskar Kokoschka in England die graphischen Zyklen »Niemals wieder« und »Im Tal des Todes« von Lea Grundig gesehen. Er schrieb: »Diese Künstlerin (…) stellt die künstlerischen Ausdrucksmittel in den Dienst der reinen Menschlichkeit. In diesen Blättern, die an die Gewalttätigkeit eines Beckmann, an eine Käthe Kollwitz in ihrer Tragik (…) gemahnen, ballen Schatten und Licht sich zu Gestalten, die jedem unvergesslich bleiben müssen«.3 Nach dem Ende der faschistischen Gewaltherrschaft konnte man in der Dresdener »Allgemeinen Deutschen Kunstausstellung« von 1946 wieder Werke Max Beckmanns neben solchen von Ernst Barlach, Käthe Kollwitz, Paul Klee, Lyonel Feininger, Oskar Schlemmer, Willi Baumeister, Fritz Winter, Otto Dix, Erich Heckel, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff und von Mitgliedern der Assoziation Revolutionärer Bildender Künstler Deutschlands (ASSO) sehen. Auch in den folgenden »Deutschen Kunstausstellungen« von 1949 und 1953 in Dresden waren Werke ausgestellt, in denen sich die Vorbildfunktion Beckmanns erkennen ließ.

Aber die von Alfred Kurella geleitete Kulturkommission beim Politbüro der SED kritisierte 1953 die »dekadenten« Vorbilder Kokoschka, Beckmann und Picasso. Auch Kurt Magritz wandte sich damals gegen den »brutalen Amerikanismus Max Beckmanns«. Künstler wie Herbert Sandberg, Willi Sitte, Fritz Cremer und andere sorgten jedoch dafür, dass solche Auswüchse der sogenannten Formalismusdebatte bald überwunden wurden. 1956 wurden in eine Ausstellung der Akademie der Künste ganz selbstverständlich Blätter aus graphischen Zyklen Max Beckmanns – »Berliner Reise«, »Gesichte«, »Der Jahrmarkt« – aufgenommen. Harald Metzkes schuf sein Bild »Abtransport der sechsarmigen Göttin« im gleichen Jahr gleichsam als Paraphrase auf Beckmanns »Abtransport der Sphinx« von 1945. Auch in der Nationalgalerie der DDR in Ostberlin wurden 1964 in der Ausstellung »Anklage und Aufruf. Deutsche Kunst zwischen den Kriegen« Werke Beckmanns gezeigt. In der vom Verlag der Kunst Dresden herausgegebenen preiswerten Reihe »Maler und Werk« erschien zu Beginn der 1970er Jahre ein von Horst Jähner verfasster Beckmann-Band mit zahlreichen Abbildungen. Die Ausstellung »Realismus und Sachlichkeit. Aspekte deutscher Kunst 1919–1933« präsentierte 1974 in den Staatlichen Museen Berlin acht Lithographien, Gemälde und Zeichnungen des Leipzigers. Ein Höhepunkt der Editionstätigkeit war Fritz Erpels Prachtband »Max Beckmann. Leben im Werk. Die Selbstbildnisse«, der 1985 im Henschel-Verlag erschien.

Der Kunstwissenschaftler Lothar Lang hatte schon 1965 in der Zeitschrift Weltbühne beinahe hymnisch über Beckmanns dramatischen Gestus in der Malerei und über seine Hinwendung zum antiken Mythos geschrieben. Das sei keine Fluchtreaktion gewesen, sondern von den Wurzeln her gedacht. Seine Triptychen seien große monologische Darstellungen des eigenen Schicksals, sie gäben mit elementarer Wucht verschlüsselte, vieldeutige Auskünfte über die Zeit – ohne vordergründige Aktualität. Es bedürfe der Anstrengung des Verstandes und der Sinne, sie zu deuten. Diese Bilder wollten gelesen werden wie ein Buch. In einem späteren, nach der »Wende« geschriebenen Beitrag stellte er Beckmanns Werk dem gegenwärtigen Kunstbetrieb gegenüber: »Die aufwendigen aktuellen Überblicksausstellungen (…) bieten meist Einfallslosigkeit und gefallen sich in der Darbietung einer Kunst, die von den Brosamen eines ganzen Jahrhunderts lebt. An die Stelle eigener Findungen ist hektische Wiederverwertung maßgebender Bilderkenntnisse getreten, die allesamt etliche Jahrzehnte alt sind. So scheint die Kunst von heute zunächst und zuerst Recyclingkunst zu sein.« Man müsse Beckmann dankbar sein, der sein Welttheater als radikaler Individualist inszenierte. Malerei sei bei Beckmann ein intellektuelles Formabenteuer, hinter dem ein Protest gegen alles Oberflächliche und Banale in der Malerei stand.4

Ein Vermittler

In den Kunsthochschulen der DDR spielte Beckmanns Werk eine wichtige Rolle und wirkt bis heute. Der Maler, Graphiker und Bildhauer Rolf Kuhrt war seit jeher ein »Gewissenstrommler« (Edwin Kratzschmer) par excellence. Heidrun Hegewalds ethischer Rigorismus und ihre Politisierung der Mythen setzen auf eigene Art Beckmanns Vermächtnis fort. »Der Kulturauftrag des kritischen Einspruchs ist nicht erloschen«, schrieb sie. »Mit den Künsten kann das gewissenhafte Gewissen verfügbar gehalten werden.«5 Der Maler und Graphiker Joachim John schuf beeindruckende Beckmann-Phantasien. Beckmanns Federzeichnung »Schwebende« vom Mai 1944 wirkte sicher anregend für die schwebenden Liebespaare von Wolfgang Mattheuer und Gudrun Brüne. Beckmanns Darstellungen verzerrter Physiognomien fanden ihr Gegenstück in schonungslosen Selbstporträts Horst Sakulowskis. Die gedrängte Figurenfülle auf Bildern von Ronald Paris – z. B. in seinen »Dorffestspielen in Wartenberg« oder in seinem großen Bild für den Palast der Republik »Unser die Welt – trotz alledem« – erinnert an die Triptychen Beckmanns. Paris schuf 1984 seine »Hommage à Beckmann«, eine Farblithographie.

Bernhard Heisig verehrte Beckmann und wies immer wieder auf dessen besondere Rolle für die Malerei in der DDR hin. »Als es in der westlichen Kunstszene auf den Leinwänden nur so spritzte und tröpfelte, war Max Beckmann für uns einer, der Mut machte, bei der menschlichen Figur zu bleiben. (…) In einer Zeit, wo das Arbeiten mit der menschlichen Figur als niedrigste Form der Kunstübung galt, (…) war die Begegnung mit Beckmann eine hilfreiche Erleichterung. Hier war etwas herübergerettet von den Alten und der Mensch das ausdrucksfähigste, bezugreichste Medium geblieben.« Heisig zitierte gern den Satz Beckmanns: »Nichts ist lächerlicher als eine philosophische Konzeption ohne die Wut der Sinne.« Für ihn war Beckmann der letzte große Bildermacher der Moderne und einer der härtesten Kritiker der vom Kapitalismus diktierten Lebensform.6

Der damals junge Maler Trak Wendisch bekannte 1984 in einem Gespräch, Beckmann müsse ein Maßstab sein, »an dem wir unsere eigene Qualität messen. (…) Die Kraft der Menschen selbst in der bedrückendsten Situation zu beschwören, ist der Kern von Beckmanns großer Malerei. Dieses vitale Standhalten, dieses Trotzdem, die visionäre Hoffnung ist bis zum heutigen Tag urmenschliche Aufgabe der Kunst.«7 Beckmanns Werk gehörte im Osten Deutschlands zu den Triebfedern der Kunstentwicklung. Mit zunehmendem historischen Abstand wird das immer deutlicher. Das ist eine der Erkenntnisse, die die Potsdamer Ausstellung vermittelt.

