»Berührt bis heute«: Petipas »Don Quixote« in Berlin (Polina Semionova und Marian Walter) Foto: Fernando Marcos Ibanez

Weltweit ist Marius Pepita von den Ballettspielplänen nicht wegzudenken. »Schwanensee« oder »Dornröschen«, »Nussknacker« oder »Don Quixote«, »La Bayadère« oder »Le Corsaire« – die meisten Klassiker sind mit dem Namen des Großmeisters verbunden. Sogar dem romantischen Ballett »Giselle«, einem Vorläufer der Klassik im Bühnentanz, verlieh seine Überarbeitung den entscheidenden Kniff: Petipa ließ alle Damen des Corps im zweiten Akt mit Spitzenschuhen tanzen. Anlässlich seines 200. Geburtstags kann man mal wieder staunen darüber, wie vielfältig seine Stücke aufgebaut sind.

Am 11. März 1818 in Marseille geboren, stand der Sohn eines Tänzers und Ballettmeisters früh mit Verwandten auf der Bühne. Sein Bruder Lucien wurde einer der berühmtesten Ballerinos seiner Zeit. Marius entwickelte noch andere Talente. Als Gasttänzer im Duo prägte er auf Tourneen durch Spanien die Fähigkeit aus, Volks- und Charaktertänze ins Ballett einzubringen. 1847 holte man ihn als Ersten Solisten ans Mariinsky-Theater in Sankt Petersburg. Bald begann er dort zu coachen, 1859 choreografierte er erstmals. Sein 1862 entstandenes Stück »La Fille du Pharaon« (»Die Tochter des Pharaos«) erhielt enormen Zuspruch, Petipa wurde Ballettmeister.

Ab 1869 entsprach seine Position am berühmte Mariinksy der eines heutigen Ballettdirektors. Unter seiner künstlerischen Leitung entstanden bis 1907 mehr als 60 Ballette, Dutzende Operneinlagen und diverse Überarbeitungen anderer Stücke. Petipas Zusammenarbeit mit den Komponisten Ludwig Minkus, Peter Tschaikowsky und Alexander Glasunow wurde legendär – und eines seiner letzten Stücke, »Die Jahreszeiten«, ist im Grunde das erste moderne Themenballett. Das Bacchanal darin soll atemberaubend gewesen sein.

Petipa war auch privat kein Asket. Er heiratete zweimal, erst eine Charaktertänzerin, dann eine Ballerina vom Bolschoi in Moskau, wo er gelegentlich auch inszenierte. Harmonie und Originalität seiner Stücke waren einzigartig. Psychologisch und historisch hintergründig, sind sie niemals nur Märchen, wie die Titel vielleicht vermuten lassen. Die Verflechtung verschiedener Bewegungsvokabulare sorgte für stetige Weiterentwicklung. Petipa nutzte die grandiosen Hebungen, raffinierten Pirouetten, zierlichen Attitüden und feinen Sprünge – ob hohe oder niedrige –, um Situationen, Emotionen und Figuren zu kennzeichnen. Getanztes Drama, dramatischer Tanz – er spielte auf der Klaviatur all dessen, was zu seinen Lebzeiten überhaupt möglich war. Komik und Tragödie beherrschte er gleichermaßen. Und wusste, was Temperament und Hingabe beim Tanzen zu bewirken vermögen. Die Ballerina aller Ballerinen, Anna Pawlowa, verdankt ihm wie viele andere die entscheidende didaktische Prägung.

Als man einfach mal eine neue Nase auf dem Chefposten des Mariinsky Balletts wollte, zog sich der Großmeister 1907 auf die Krim zurück, wo er drei Jahre später im Alter von 92 Jahren verstarb. Seine Arbeiten scheinen ewig zu leben. Sie bilden nach wie vor Herz und Seele des klassischen Balletts, sind sozusagen dessen Kerngeschäft.

Petipa mischte das Adagio der Franzosen mit dem Allegretto der Italiener und der großen Geste der russischen Folklore. Das berührt bis heute, kein Ballettfan kann sich der Wirkung dieser magischen Mixtur entziehen. Das weiß auch der große spanische Choreograf Victor Ullate (70), der im Februar mit dem Staatsballett Berlin eine furiose Version von Petipas »Don Quixote« auf die Bühne der Deutschen Oper brachte. Am kommenden Donnerstag steht die Entführung in ein neckisches, aber nicht kitschiges Spanien der Zeit von Cervantes wieder auf dem Programm. Die Leitung der nach Ullate benannten Compagnie in Madrid übernimmt im Herbst übrigens die Jahrhundertballerina Lucia Lacarra, die viele Jahre beim Bayerischen Staatsballett tanzte, sieben Sprachen spricht und über profunde Literaturkenntnisse verfügt. Hierzulande wollte man frei werdende Ämter nicht mit ihr besetzen. Als habe man Angst vor Kompetenz.