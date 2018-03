Ein Amerikaner aus der Karl-Marx-Allee

Von Harvard nach Leipzig: Der Kommunist Victor Grossman (1988) Foto: Gabriele Senft

»Eine Welt ohne Hunger, Krieg und Not – das war das Credo meines Lebens«, sagte Victor Grossman schon vor 20 Jahren in einem Film, der mit ihm gedreht wurde. Seitdem hat er einfach weitergemacht, hat Bücher und Zeitungsartikel geschrieben, so manchen Leserbrief, auch an die junge Welt. Er hält Ansprachen mit seinem liebenswerten New Yorker Akzent und ist noch immer an der Spitze von Demos wie dem Ostermarsch zu finden. Denn die Ursachen dafür, dass Hunger, Krieg und Not herrschen, halten sich hartnäckig. Die Gegenkräfte müssen gebündelt werden, und man darf dabei nicht verhalten agieren. Das ist und bleibt die Überzeugung des jüdischen Kommunisten Stephen Wechsler, so sein bürgerlicher Name. Die Gründe, weshalb er eine neue Identität annahm, gibt es nicht mehr, aber als Victor Grossman ist er bekannt – ja man darf sagen, populär. Seit den sechziger Jahren war er oft im DDR-Fernsehen, um über die reaktionäre Politik der USA zu informieren. In einer Rundfunkreihe spielte er US-amerikanische Folk- und Protestsongs, war zusammen mit dem Kanadier Perry Friedman Mit­initiator der Singebewegung der DDR. Schon damals schrieb er regelmäßig in der jungen Welt.

Der Sohn eines nicht eben begüterten Kunsthändlers und einer Bibliothekarin hat familiäre Wurzeln im Baltikum und in Odessa, von wo seine Vorfahren aus Angst vor antisemitischen Pogromen nach Amerika flohen. Die Not der kleinen Leute kannte er genau, wurde mit 14 Jahren Kommunist und trat mit 17 in die KP der USA ein. Er konnte an der Harvard University Geschichte studieren, bevor er in die US-Army eingezogen und im oberbayerischen Bad Tölz stationiert wurde. In der McCarthy-Ära war das kein Zuckerschlecken für einen Linken. Als herauskam, dass er auf einem Fragebogen fälschlicherweise angegeben hatte, er sei nie Mitglied einer kommunistischen Organisation gewesen, drohten ihm 5 Jahre Haft. Stephen entzog sich der Strafe, indem er in einer waghalsigen Aktion die Donau durchschwamm. Vom sowjetisch besetzten Österreich wurde er über die Tschechoslowakei in die DDR gebracht. Zum Schutz seiner in den USA verbliebenen Familie bekam Stephen hier eine neue Identität als Victor Grossman.

Er wurde Transportarbeiter und Dreher in Bautzen, lernte seine Frau Renate kennen. Schließlich konnte Victor Grossman in Leipzig Journalistik studieren und ist wohl der weltweit Einzige, der sowohl Diplome in Harvard wie an der Karl-Marx-Universität Leipzig erworben hat. Er zog in die Berliner Karl-Marx-Allee, arbeitete als Verlagslektor, Redakteur bei Radio Berlin International und baute für die Akademie der Künste das Paul Robeson Archiv auf. Vor 50 Jahren begann seine Arbeit als Autor, Übersetzer und Gelegenheitsschauspieler. Er ist im Laufe seines Lebens vielen bekannten US-Amerikanern begegnet, Linken wie Pete Seeger, Joan Baez, Angela Davis, Dean Reed und Jane Fonda, von denen er lebendig zu erzählen weiß. Anderen sollte er immer wieder erklären, wie er sich in einem Staat, der nicht repressionsfrei war, wohlfühlen konnte. Seine Antwort war so schlüssig wie überzeugend: »Trotz aller Schwächen und Ungerechtigkeiten blieb mir jener Teil Deutschlands näher, der die ANC und SWAPO, die Sandinistas, Allende und Fidel, die Vietnamesen unterstützte, als der Teil, der ihren blutigen Feinden half. Ich war so ketzerisch zu glauben, dass die Zahl mit dem Segen Bonns getöteter Chilenen, Mittelamerikaner und Afrikaner die jener übertraf, die, ebenfalls tragisch, an der Mauer getötet wurden. Gerade als Amerikaner schätzte ich den Mangel an Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit, die freie Bildung und ärztliche Behandlung.«

Victor Grossman, der in den neunziger Jahren formell aus der US-Army »in Unehren entlassen« wurde und seine Heimat oft besucht, schreibt für seine Freunde in den USA und aller Welt Berichte über die deutsche Politik in englischer Sprache. Er tritt noch immer in politischen Diskussionen auf und erweist sich als echter Internationalist. Zum morgigen 90. Geburtstag rufen wir ihm zu: Venceremos, Victor!