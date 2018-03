Frauentag in der Hauptstadt

Von wegen »pink stinks«: Mehrere Demonstrantinnen und Demonstranten trugen die Farbe am 8. März Foto: Florian Boillot

Die afghanische Politikerin und Frauenrechtlerin Malalai Joya war mit Abstand die bekannteste Rednerin der Demonstration unter dem Motto »Frauen* wollen Revolution« am Donnerstag nachmittag am Schlesischen Tor in Berlin. Fast 17 Jahre nach Beginn der NATO-Intervention in ihrem Land widersprach sie einmal mehr der Begründung, es gehe in diesem Krieg auch um die Freiheit der Frauen. Nach ihren Worten gibt es in Afghanistan keinen Fortschritt auf diesem Gebiet, der das Leid der Zivilbevölkerung unter den Kampfhandlungen aufwiegen könnte. Außer Terroristen sei niemand in Afghanistan sicher.

Zu der Demonstration »gegen Patriarchat, Krieg, Rassismus und Faschismus« am Frauenkampftag hatten zahlreiche feministische und internationalistische Gruppen aufgerufen – darunter kurdische, lateinamerikanische und koreanische Fraueninitiativen sowie eine von Romnija und mehrere Organisationen geflüchteter Frauen. Das Sternchen nach »Frauen« im Aufruf stand dafür, dass alle »FLTI«, also Frauen/Lesben, Trans- und Intersexuelle eingeladen waren, sich zu beteiligen.

Eine Rednerin des kurdisch-deutschen Frauenrats Dest-Dan verurteilte die strengen Polizeikontrollen, mit denen verbotene Symbole aussortiert werden sollten, etwa solche der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Mehrere Fahnen der syrisch-kurdischen Frauenverteidigungskräfte (YPJ) konnten jedoch dieses Mal auf der Straße getragen werden – eine davon rund zehn Meter lang. Sie verstehe nicht, was die Polizei wolle, so die Dest-Dan-Vertreterin. Hier würden Organisationen kriminalisiert, die gegen den Terror des »Islamischen Staates« (IS) kämpften.

Schilder und Transparente wiesen auf weltweite Formen der Benachteiligung von Frauen hin, die auch deutsche Gewerkschaften in den vergangen Tagen hervorgehoben hatten: »Prekarisierung ist weiblich«. Gefordert wurde vielfach ein Ende der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und Informationen darüber, wie sie die Ärztin Kristina Hänel auf ihrer Website zur Verfügung gestellt hatte.

Zu einer etwas größeren Demonstration zum Frauentag versammelten sich eineinhalb Stunden später rund 5.000 Menschen um 17 Uhr am Herrmannplatz. Hier waren auch Fahnen von Linkspartei und Grünen sowie Frauen und Männer mit pinkfarbenen Mützen zu sehen, wie sie auf den ersten Großdemonstrationen gegen den US-Präsidenten Donald Trump getragen wurden. Von Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen könne noch keine Rede sein, da waren sich alle einig. Thematisiert wurde auf Schildern und Transparenten alles von der großen Politik – »Frauenrechte sind Menschenrechte« – über die »Sexiness« der Geschlechtergerechtigkeit bis zur vermeintlich kleinen Ungerechtigkeit, dass Frauen auf dringend benötigte Hygieneartikel den erhöhten Mehrwertsteuersatz zahlen müssen: »Tampons sind kein Luxus«. Dazu gab es vom Lautsprecherwagen Technomusik; einige Meter weiter wurde live getrommelt.

Ziel beider Demonstrationen war der Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg, wo Geflüchtete im Jahr 2012 ein Protestcamp errichtet hatten. Einige Teilnehmerinnen der zuerst gestarteten Demonstration hatten sich daran direkt oder unterstützend beteiligt – und so zueinandergefunden.