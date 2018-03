Handelskrieg light

China im Visier: Donald Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs im »Trump National Doral Miami Hotel« in Florida (Oktober 2016) Foto: Cristobal Herrera/EPA/Keystone/dpa

Donald Trump hat am Donnerstag erwartungsgemäß angekündigt, dass die USA die Einfuhr von Stahl und Aluminium durch sogenannte Schutzzölle verringern wollen. Auf importierten Stahl soll eine Abgabe von 25 Prozent und auf Aluminium von zehn Prozent des Preises erhoben werden. Die USA decken im Durchschnitt 70 bis 80 Prozent ihres Bedarfs an Stahl aus eigener Produktion, während es beim Aluminium nur rund zehn Prozent sind. Die Maßnahme soll in 15 Tagen in Kraft treten. Im Vorfeld war sie nicht nur von den Exportländern, sondern auch von Vertretern der US-Industrie und Kongressmitgliedern beider großer Parteien kritisiert worden. Mehrere Exportländer, darunter die Staaten der EU und Kanada, hatten in den letzten Tagen ihrerseits Einfuhrbeschränkungen für einige Waren aus den USA angedroht. Das hatte wiederum Trump am vergangenen Wochenende zu der Retourkutsche veranlasst, seine Regierung könne die Einfuhr von Autos aus der Europäischen Union erschweren.

Dennoch droht zunächst wohl kein großer Handelskrieg, sondern ein kompliziertes und möglicherweise langwieriges Feilschen. Denn Trump hatte, offenbar als Reaktion auf die Kritik, schon Anfang der Woche seine Ausgangsposition, dass die geplanten Schutzzölle sich gegen alle Länder richten müssten, die Stahl und Aluminium in die USA exportieren, modifiziert. Statt dessen will Trump nun Einzelverhandlungen mit jenen Staaten führen, zu denen eine »Sicherheitsbeziehung« besteht. Und das sind vermutlich die meisten. Auf der Strecke bleiben könnten dann am Ende nur Russland und China.

In einer eigenen Liga spielen die Nachbarstaaten Kanada und Mexiko, aus denen die USA im Herbst 2017 zusammen ein Viertel ihres importierten Stahls bezogen. Sie sollen von den neuen Schutzzöllen ausgenommen werden, solange die Verhandlungen über eine Neugestaltung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) laufen. Ein explizites Zeitlimit ist damit nicht verbunden. Trump machte am Donnerstag aber deutlich, dass die Schutzzölle auf Stahl und Aluminium irgendwann auch gegen diese beiden Länder angewandt werden könnten, wenn die Gespräche nicht zu einer den Forderungen der USA entsprechenden Einigung führen. Für diesen Fall hat er die Kündigung des NAFTA-Abkommens angedroht. Die Folgen könnten dann schwerwiegend werden, weil Kanada und Mexiko bislang die wichtigsten Abnehmer US-amerikanischer Exporte sind – noch vor China.

Die anderen Staaten, mit denen die USA eine »Sicherheitsbeziehung« haben, wurden von Trump eingeladen, mit seiner Regierung über »zufriedenstellende alternative Wege« zu diskutieren, mit denen die »Bedrohung«, die angeblich von ihren Stahl- und Aluminiumexporten ausgeht, ausgeräumt werden kann. Im Herbst 2017 standen auf der Top-Ten-Liste der Länder, die Stahl in die USA liefern, neben Kanada und Mexiko auch Brasilien (13 Prozent), Südkorea (zehn Prozent), Russland (neun Prozent), die Türkei (sieben Prozent), Japan (fünf Prozent), Deutschland (vier Prozent), Taiwan (drei Prozent) und Indien (zwei Prozent). China, auf das annähernd zwei Prozent der US-amerikanischen Stahlimporte entfielen, tauchte auf dieser Liste nicht einmal auf.

Dennoch stellen die Trump-Administration ebenso wie ihre Unterstützer vom ultrarechten Flügel der Republikaner und vom vielgelesenen Nachrichtenportal Breitbart.com die jetzt angekündigten Schutzzölle als Antwort der USA auf einen »Wirtschaftskrieg« dar, den China schon vor langer Zeit begonnen habe. Dafür sind die Maßnahmen offensichtlich untauglich. Zwar ist die Volksrepublik der größte Stahlexporteur der Welt, mit einer Menge, die mehr als doppelt so groß ist wie die des zweitplazierten Japan. Aber daran können Schutzzölle auf die ohnehin äußerst geringe chinesische Stahleinfuhr in die USA so gut wie nichts ändern. Zwar ist China mit rund zwei Dritteln an der negativen Handelsbilanz der Vereinigten Staaten beteiligt, die von Trump ständig beklagt wird. Aber auch dagegen werden die neuen Schutzzölle fast nichts ausrichten. Die Maßnahme macht im Grunde nur Sinn, wenn Trump damit eine Kettenreaktion auslösen will, die tatsächlich zu einem umfassenden Handelskrieg führt.

Ein interessanter Aspekt: Trump rechtfertigt die Einführung der Schutzzölle auf Stahl und Aluminium mit der »Bedrohung der nationalen Sicherheit«. Das ermöglichte es ihm, die Maßnahme ohne Zustimmung des Kongresses anzukündigen. Die Begründung lässt aber darüber hinaus auch darauf schließen, dass die US-Administration gerade bei diesen wichtigen Rohstoffen eine vollständige Autarkie für den Fall eines Krieges anstrebt. Die Internetplattform Breitbart.com zitierte am 13. Februar Äußerungen Trumps bei einer Diskussion mit Kongressmitgliedern im Weißen Haus: Um zwei Dinge gehe es ihm. »Zum einem will ich die Preise niedrig halten. Aber ich will auch gewährleisten, dass wir eine Stahlindustrie und eine Aluminiumindustrie haben. Das brauchen wir zur nationalen Verteidigung. Falls wir jemals in einen Konflikt kommen, wollen wir den Stahl nicht von dem Land kaufen, gegen das wir kämpfen.«