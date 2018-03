Foto der Woche

Foto: Amit Dave/Reuters

Ein Mob von Anhängern der in Indien herrschenden hindunationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) hat am Montag in Belonia, Bundesstaat Tripura, ein Lenin-Denkmal zerstört, wie lokale Medien berichteten. Dem war ein Wahlsieg der BJP vorausgegangen. Sie errang die Mehrheit in dem Regionalparlament des kleinen Bundesstaats östlich von Bangladesch, wo zuvor die Kommunistische Partei Indiens (Marxisten) regiert hatte. In den vergangenen Tagen demonstrierten mehrere linke Gruppen gegen den Vandalismus und forderten die Wiederrichtung der Statue, die an den russischen Revolutionär erinnerte. (jW)