Keine Lippe in Lippe

»Sind Sie zum Trinken hier oder zum Reden?« Foto: Fabrizio Sciami/CC BY-SA 2.0

Wenn sich ein Paar in Lippe in Westfalen trifft, kann es geschehen, dass einer der beiden mit einem Lächeln auf den Lipper Lippen zum anderen sagt: »Wir zwei Hübschen aus dem Lipp’schen.« Das ist in Lippe so kanonisiert und im Rahmen des Gestatteten; mehr zu sagen aber gälte als draufgängerisch, wenn nicht nassforsch. Denn karg ist das Wort im Munde des Bewohners von Lippe, einem ehemaligen Fürstentum und späteren Freistaat; gegenwärtig ist Lippe ein kleiner Landstrich in Nordrhein-Westfalen, doch der Ruf des Eigenen, Kauzigen, etwas Schrulligen haftet seinen Insassen bis heute an. Ein Film über die »Lippische Rose« (die das Wahr- und Wappenzeichen Lippes ist, also quasi das Lipperbekenntnis), muss nicht unbedingt gedreht werden; falls doch, wird er ausschließlich mit Lippern besetzt und damit ein Stummfilm.

Es gibt Lipper, neben denen Knäckebrot wie ein Feuchtgebiet wirkt. Fällt man unter solche Drögebäcker, reibt man sich die Augen und wundert sich: Die sind alle schon jahre- oder jahrzehntelang tot, aber niemand hat es bemerkt oder bemerkt es; zu gering ist der Unterschied zwischen ihnen und den Lebenden. Die es aber gibt, in Form des gemäßigten Lippers. Der riskiert keine Lippe, eine dicke sowieso nicht, aber auch keine dünne, denn der Lipper, so sagt man es in Lippe, verspricht sich nicht. Das hat einen Vorzug: Wer nicht spricht, kann auch keinen Blödsinn erzählen. Nicht ganz so gut ist, dass die Ausgestaltung eines Zwiegesprächs, sei es informativer, allgemeiner oder persönlicher Natur, mit einem Lipper schwierig werden kann. Wie mit jemandem sprechen, der nicht spricht? Zutexten, vollpetern und ihm eine Klinke an den Sack labern will ich nicht, aber gemeinsam in brütendem Schweigen zu verdorren, das allenfalls durch ein alle zehn Minuten von sich geächztes »Hä-ä« oder ein mürbe geseufztes »Jau jau« oder »Hmmh Hmmh« unterbrochen wird, ist weder als Vorstellung noch in der Praxis das, was als prickelnd und prall empfunden wird.

Hat man solche Schweigerituale aber oft genug vollzogen, taut der Lipper langsam und bedächtig auf, sagt dann und wann ein Wort, das nicht nur Geräusch ist und spricht irgendwann in wenn auch kurzen, so doch ganzen Sätzen. Das ist dann schon die lippische Variante überbordender Ausgelassenheit; dass ein Lipper mit Worten so geschmeidig wie trocken umgehen könnte wie der legendäre Fußballspieler Willi »Ente« Lippens, bleibt allerdings Illusion. Trotzdem: Was oft zuerst irritierend wirken kann, erweist sich bei näherer Betrachtung als Zugewinn von Ruhe und Stille, und wer Inspiration von außen sucht, kann ausgedehnt und meistens unbehelligt von lauthalsem Gruppenvolk durch die oft hügelige lippische Landschaft hirscheln.

Wesensverwandte findet der Lipper ausgerechnet im fernen Schottland; Lipper wie Schotten galten lange Zeit als traditionell geizig, ein Wort, mit dem Wohlhabende und Reiche die oft bettelarme Landbevölkerung denunzierten und verspotteten. Bewandert in der Kunst der Schweigsamkeit sind Schotten wie Lipper; folgende Geschichte wird sowohl in Schottland wie in Lippe erzählt und verstanden:

Ein Mann betritt einen Pub/eine Kneipe, setzt sich an die Bar/an den Tresen und bestellt ein Bier und einen Whisky/ein Pils und einen Klaren. Er bekommt beides; ein zweiter Mann betritt das Lokal, lässt sich zwei Hocker entfernt vom anderen nieder, bestellt ebenfalls ein Gebinde, hebt, als er es bekommen hat, das Schnapsglas, wendet sich dem ersten Mann zu und sagt »Slanché!«/»Prost!« und trinkt. Der andere reagiert nicht, trinkt aber, und dann vollzieht sich Bestellung um Bestellung der identische Vorgang: Mann Nummer zwei hebt das Glas, sagt »Slanché!«/»Prost!« und trinkt; der andere reagiert nicht, trinkt aber. Bei der fünften Lage platzt dem dauernd angeprosteten Mann endlich der Kragen, und er blafft: »Are you here to drink or are you here to talk?«/»Sind Sie zum Trinken hier oder zum Reden?«

Es gibt Sitten und Gebräuche, die zu Recht und zum Glück der Menschheit aus der Welt verschwunden sind, so sie nicht, wie beispielsweise in Form eines Heimatministeriums, wieder aus dem Salpeterkeller hochgeholt und in ihr Unrecht gesetzt werden; um das Gefühl der Verbundenheit mit Menschen und Landschaften der Bürokratie zu unterwerfen, bedarf es eines Karriereministers. Spezifisch am Wort Heimat ist, dass es für beinahe jeden Menschen etwas anderes bedeutet, aber keinen Plural kennt. Es gibt eine Heimat, Heimaten gibt es nicht. Ist das nicht seltsam in dieser als pluralistisch und vielfältig angepriesenen Welt? Diese aber, die Welt wie ihre Bewohner, des schweigsamen Bei-sich-Seins ohne aufgepeitschten Kommunikationszwang und -impetus zu berauben und die so entstandene Lücke mit Permanentgeplapper, Nichtigkeitsgebrabbel und übelsten Nachgerede-Marathons vollzumachen, lässt Menschen zu Erbsen schrumpfen und verschrumpeln, die nicht mehr stille sein oder leise kichern, sondern nur noch Parolen brüllen können.