Am Rad drehen

Foto: museumdeskapitalismus.de

Was denn der Arzt so sage. »Scheiß uff’n Arzt, einweisen kann ich mich selber«, poltert es durchs Telefon. »Ich drehe nämlich mal wieder am Rad!« So in der Art signalisiert mir meine Tante alle zwei Wochen, dass sie ob der Verhältnisse durchzudrehen fürchtet. Leider ist die Achtzigjährige für die Klapse noch zu klar im Kopf. Klar genug jedenfalls, um zu wissen, dass nicht sie irre ist, sondern das System, in das hehre Demokraten sie nach langem Berufsleben als Industriekaufmann zurückstießen und das sie seither permanent bedroht. Die 1989 wiedererlangte Barbarei beim wissenschaftlichen Namen zu nennen, käme ihr aber nicht in den Sinn; sie tituliert sie richtungweisend nur als »Gol-de-ner Wä-stän«.

Den kriminellen Charakter dieses goldigen Systems beizeiten zu erkennen, wäre hilfreich, um die Welt eines schönen Tages aus seinen Fängen zu befreien. Aber begeistern Sie mal Ihre Kindlein für Politische Ökonomie! Da brauchen Sie schon eine Themen-Kita. »Auf der linken Seite siehst du einen Markt. Auf der rechten Seite siehst du Menschen, die Geld brauchen: für ihre Wohnung, ihr Essen und fast alles andere. Wenn sich das Rad dreht, verkaufen die Menschen ihre Arbeitskraft als Ware auf dem Markt. Wenn niemand ihre Arbeitskraft kauft, erhalten die Menschen kein Geld.« Um diese Lektion des »Museums des Kapitalismus« zu lernen, leisten Sie brav der Anweisung Folge: »Drehe an dem Rad.«

Das vormals Neuköllner Projekt des Vereins Bildung und Partizipation e. V. siedelt seit dem 23. Februar im nagelneuen Eckhaus Köpenicker Straße 172. An dessen Baumängeln ließe sich toll die Kategorie »Extraprofit« erklären.

Was in dem Ladenlokal von den Ausmaßen einer Dreiraumwohnung vorgeht, stelle man sich als Hybrid aus Augsburger Puppenkiste und Knoff-Hoff-Show vor. »Niedrigschwellig« heißt das Zauberwort, wo Kids sich in Disziplinen wie »Lohnwaage« oder »Mehrwertpumpe« üben, um physisch zu erfassen, dass menschliche Arbeit Mehrwert erzeugt. Zurück in freier Wildbahn werden sie diesen dann für denselben Mehrwert halten, den ihnen das Reklame-Geblök unterjubelt, nicht ahnend, dass strunzdumme Lohnschreiber bloß Gebrauchswert und Wert nicht unterscheiden können. Aber bleiben wir fair: Dass die ganze Mehrwert-Theorie mit der Erkenntnis steht und fällt, dass der spezifische Gebrauchswert der Ware »Arbeitskraft« darin liegt, die einzige Ware zu sein, die mehr Wert zu erzeugen imstande ist, als sie selbst besitzt, lässt sich schlecht in Holzspielzeug schnitzen.

Immerhin wird die Eigentumsfrage, wenn nicht gestellt, so doch mutig angeschnitten! »Eigentum scheint nützlich – schließlich will ich meine Zahnbürste immer nutzen, wenn ich sie gerade brauche. Im Kapitalismus geht es aber nicht darum, wer etwas braucht und wer nicht. Eine Firma kann Tausende Zahnbürsten auf Lager haben, ohne dass der_die Besitzer_in sie braucht.« Gezeichnet: Dr. Best. – Sie lachen, dabei kommt der Witz erst: »Der Witz von Eigentum im Kapitalismus besteht nämlich gerade darin, Dinge zu haben, die andere brauchen.« Witze leben auch im Kapitalismus von der kalkulierten Verwechslung: hier von der des persönlichen und gesellschaftlichen Eigentums an Dingen des täglichen Bedarfs mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln.

Dass letzteres die Geschäftsgrundlage des Kapitalismus schlechthin ist, könnte ein pfiffiges Kind sich ersatzweise am Playmobiltisch erspielen. Ausschließlich inklusive Unterstriche werden es noch bewusster lehren, dass die Produktionsmittel den Kapitalist_innen gehören und »nicht nur Maschinen und Werkzeuge, sondern auch natürliche Ressourcen wie Edelmetalle, Kohle, Weide- und Ackerland oder Wald« sind. »Die erstmalige private Aneignung dieser Ressourcen nennt man Ursprüngliche Akkumulation (akkumulieren = anhäufen). Das ist meistens nur mit Gewalt durchzusetzen.«

Und natürlich etwas ganz anderes als gemeiner Raub und Diebstahl! Wir wissen ja auch gar nicht, wer so was tut, wer per Gesetz die Raubzüge deckt, die Beute zum rechtmäßigen Eigentum erklärt und absichert, dass die werten Räuber_innen damit noch mehr Menschen ausbeuten und den Mehrwert stehlen können. Wir wissen nur: »Ursprüngliche Akkumulation gibt es auch heute noch: etwa wenn öffentliche Güter wie Wasser und Straßen privatisiert, Kleinbäuer_innen durch große Unternehmen von ihren Feldern vertrieben oder Dörfer für Staudämme und ähnliche Projekte geflutet werden.« Nicht bei uns, nicht in Kreuzberg, aber irgendwo in China.

Im Museum des Kapitalismus ist dieser, juhu, eine klassenlose Gesellschaft und Karl Marx eine Spendendose aus Porzellan. Folglich gibt’s hier weder eine herrschende Klasse noch einen Staat als ihr Machtinstrument. Würde ein solcher Staat denn über seine Landeszentrale für politische Ökonomie, pardon: politische Bildung so ein Museum fördern? Der müsste ja ganz schön am Rad drehen.