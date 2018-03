Bruch des Völkerrechts

Luftangriff auf die Stadt Afrin durch die türkische Luftwaffe. Foto: ANF

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages bewertet die türkische Militäroffensive gegen die kurdischen Volksverteidigungskräfte (YPG) im nordsyrischen Afrin völkerrechtlich anders als die Bundesregierung. »Worin genau der bewaffnete Angriff bestehen soll, der ein Selbstverteidigungsrecht der Türkei ausgelöst hat, lässt sich nach Sichtung der Faktenlage nicht eindeutig klären«, zitierten die ARD-tagesschau und die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag aus dem Gutachten, das der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu (Die Linke) in Auftrag gegeben hatte. Der türkische Staat bleibe »den konkreten Beweis für das Vorliegen eines das Selbstverteidigungsrecht auslösenden bewaffneten Angriffs schuldig«, heißt es darin.

Die Türkei beruft sich bei ihrer »Operation Olivenzweig« gegen die YPG in der Region Afrin auf das Selbstverteidigungsrecht in Artikel 51 der UN-Charta. Die Analyse des wissenschaftlichen Dienstes bestätigt vielmehr die Auffassung, dass es sich um einen illegalen Angriffskrieg handelt.

Kriminalisiert wird aber in Deutschland die Solidarität mit dem Widerstand in Afrin. Das angekündigte Verbot einer Großdemonstration zum kurdischen Neujahrsfest in Hannover am 17. März wollen die Anmelder allerdings nicht akzeptieren. Sie würden »gemeinsam mit der Bevölkerung zum Newrozfest in jedem Fall auf den Straßen sein«, heißt es in einer Erklärung des Demokratischen Gesellschaftszentrums der KurdInnen in Deutschland (Nav-Dem).

Dementiert wurde damit ein Teil des Berichts der Süddeutschen Zeitung vom Mittwoch, in dem es geheißen hatte, Newroz falle in Deutschland aus. Die Polizeidirektion Hannover hatte ihr Verbot damit begründet, dass die Versammlung »die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährden« würde. Nav-Dem sei von der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) »kontrolliert und gesteuert«.

Die Anmelder betonten, Newroz sei ein Fest des Widerstandes. Die Türkei führe gemeinsam mit islamistischen Gruppierungen, mit der Duldung der internationalen Mächte und ausgestattet mit deutscher Waffentechnik, einen blutigen Angriffskrieg – und sie würden sich in Deutschland nicht das Recht nehmen lassen, Newroz auf der Straße zu feiern.

Ziel einer Razzia wurde am Donnerstag der Mezopotamien-Verlag in Neuss, der Bücher über die kurdische Befreiungsbewegung herausgibt. Die kurdische Nachrichtenagentur ANF brachte die verschärfte Repression mit dem Berlin-Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu Anfang der Woche in Verbindung. Bereits am Dienstag seien in diesem Zusammenhang »fünf Privatwohnungen und ein Büro in Thüringen durchsucht worden«.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt derweil gegen die Kovorsitzende der Linksfraktion der Bürgerschaft, Cansu Özdemir, weil sie auf Twitter ein Foto geteilt hat, auf dem unter anderem eine PKK-Fahne zu sehen ist. Vorwurf: Verstoß gegen das Vereinsgesetz. Ein gleichgelagertes Verfahren gegen Özdemir im Jahr 2015 war allerdings nach kurzer Zeit ebenso eingestellt worden wie entsprechende Ermittlungsverfahren gegen verschiedene Abgeordnete des Deutschen Bundestags. Daran erinnerte Özdemir am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit ihrer Fraktionskollegin Sabine Boeddinghaus. »Es muss endlich Schluss sein mit der Verfolgung von Menschen, die sich nichts zuschulden kommen lassen als das Symbol einer Vereinigung zu zeigen, die eine der wichtigsten integrativen politischen Kräfte im Mittleren Osten ist«, betonten sie.