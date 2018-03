Belgische Dominanz

Das waren noch Zeiten: Reklame für den ­niederländischen Telegraaf 1898–1899 Foto: www.geheugenvannederland.nl

Der belgische Zeitungsverlag Mediahuis ist zufrieden mit seinem jüngsten Einkauf, der niederländischen Telegraaf Media Groep (TMG). Der erworbene Konkurrent habe einen erheblichen Beitrag zum guten Gesamtergebnis im Geschäftsjahr 2017 geleistet. »TMG hat ein Portefeuille an starken Marken, die in den kommenden Jahren substantiell zum Wachstum und der Steigerung des Umsatzes beitragen können«, hieß es in Geschäftssprache am vergangenen Donnerstag in einer Presseerklärung des Unternehmens.

Mediahuis hatte den niederländischen Anbieter im Juni vergangenen Jahres übernommen (jW berichtete) und integrierte ihn inzwischen komplett in den eigenen Betrieb. TMG ist seit 22. Februar nicht mehr an der Börse gelistet. Damit besitzen die Belgier nun mit dem Boulevardblatt De Telegraaf die auflagenstärkste Zeitung in den Niederlanden. Hinzu kommen unter anderem die Regionalzeitung Noordhollands Dagblad und das kostenlose Anzeigenblatt Metro. Ebenfalls interessant ist das Onlinemagazin Geen Stijl, in dem sich vor allem sogenannte Wutbürger wiederfinden.

Damit ist Mediahuis zu einem »tonangebenden mulitmedialen Betrieb mit einem Umsatz von 800 Millionen Euro, 3.200 Mitarbeitern und einem täglichen Verkauf von 1,4 Millionen Zeitungen« gewachsen, lobt sich das Unternehmen in der Presseerklärung selbst. In Belgien gehören die flämischen Tageszeitungen Standaard, Nieuwsblad und Gazet van Antwerpen zum Verlag, in den Niederlanden hatte sich er sich bereits vorher die Regionalzeitung De Limburger und das traditionsreiche NRC Handelsblad unter dem Nagel gerissen.

900.000 Exemplare je Ausgabe verkauft Mediahuis in den Niederlanden, fast doppelt so viele wie in seinem Stammland Belgien, wo der Verkauf im vergangenen Jahr sogar um drei Prozent zurückgegangen war. Der Nettogewinn sank insgesamt von 18,2 Millionen Euro auf 14,0 Millionen. Grund sind Medienberichten zufolge die sinkenden Werbeeinnahmen, unter denen fast alle Zeitungen seit der Erfindung des Internets leiden. Einzig das NRC Handelsblad konnte seine Werbeeinnahmen um 4,3 Prozent erhöhen.

Besonders betroffen vom Wandel auf dem Medienmarkt ist De Telegraaf. Vor 20 Jahren lag die Auflagenhöhe noch bei 800.000 Exemplaren, im Jahr 2016, also kurz vor der Übernahme durch Mediahuis, sank sie erstmals unter 400.000 Stück. Die Zeitung verlor in dieser Zeit jeden Tag fast einhundert Käufer.

Mediahuis versucht, den Einnahmeverlust bei Werbung und Verkauf wettzumachen, indem es in den Onlineausgaben immer mehr Artikel nur für zahlende Kunden zugänglich macht. Ferner setzt das Unternehmen auf Angebote im Internet wie die Jobbörsen »Jobat« und »Jellow«. Außerdem investiert Mediahuis in die niederländische Content-Marketing-Firma Wayne Parker Kent, die nach Belgien expandieren will. »Mehr als jemals zuvor wird sich Mediahuis auf die weitere digitale Transformation seines Kerngeschäfts konzentrieren«, kündigt der Verlag in seiner Presseerklärung für 2018 an.

Die Umstrukturierung fordert wie befürchtet die üblichen Opfer beim Personal: 150 Jobs sollen in den nächsten Jahren wegfallen. »TMG kann die Stellen wegen der Zusammenarbeit mit dem neuen Eigentümer streichen. Dabei werden weniger Hände dieselbe Arbeit tun müssen«, befürchtete die niederländische Tageszeitung Volkskrant im November.

Nach der Übernahme verkaufte Mediahuis die zu TMG gehörende Tochter Keesing Mediagroep, die Rätselheftchen herausgibt, an die belgische Investmentfirma Ergon Capital Partners. Erstaunlich, denn Keesing ist europäischer Marktführer in der Rätselsparte und machte 2016 rund 21,5 Millionen Euro Gewinn. Aber Mediahuis braucht das Geld aus dem Verkauf, um ins Kerngeschäft zu investieren. Dazu diente auch der Verkauf der TMG-Anteile an Talpa Radio, das dem niederländischen Medienmogul John de Mol gehört.

Der hatte im Sommer hartnäckig versucht, bei TMG mitzubieten. Obwohl er bereit war, mehr Geld auf den Tisch zu legen als Mediahuis, erhielten die Belgier den Zuschlag. De Mol witterte ungesetzliche Absprachen zwischen TMG und Mediahuis und zog vor Gericht, wo er allerdings unterlag. Schließlich verkaufte De Mol seinen 29-Prozent-Anteil an der Telegraaf Media Groep im Dezember für 81 Millionen Euro an Mediahuis.

Die Konzentration auf dem Zeitungsmarkt in den Niederlanden hat in den letzten Jahrzehnten ein Ausmaß angenommen, das um die Pressevielfalt fürchten lässt. Alle großen Zeitungen und Zeitschriften sind jetzt in der Hand von zwei belgischen Verlagshäusern. Der Rest der großen Tageszeitungen gehört nämlich schon zur flämischen Persgroep: Algemeen Dagblad, Volkskrant, Het Parool und Trouw.

Der dritte große Medienkonzern ist die friesische NDC Mediagroep, die im Norden des Landes mit dem Friesch Dagblad, dem Leeuwarder Courant und dem Dagblad van het Noorden das Monopol hat. Wer aber eine überregionale Tageszeitung lesen will, die nicht in einem belgischen Verlagshaus erscheint, muss entweder auf die Wirtschaftszeitung Financieele Dagblad zurückgreifen oder auf die beiden Publikationen der kalvinistischen Minderheit: Reformatorisch Dagblad und Nederlands Dagblad.