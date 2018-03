Nachschlag: Erinnerungsschwund

Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der RBB hat sich am Dienstag abend mit einem wichtigen Thema auseinandergesetzt: dem Erinnerungsschwund bei AfD-Politikern. Diesmal ging es um Andreas Kalbitz, den Fraktionsvorsitzenden der Partei im Potsdamer Landtag. Der Wessi, der sich darin hervortut, im Osten rassistische Stimmungen zu schüren, hatte 2007 an einem »Pfingstlager« der inzwischen verbotenen »Heimattreuen Deutschen Jugend« (HDJ) teilgenommen, wie Recherchen des ARD-Magazins »Kontraste« belegen. Ähnlichkeiten mit der »Hitlerjugend« kommen nicht von ungefähr. Doch oh Wunder, an den Ausflug mit den Faschisten ins Grüne wollte sich der ehemalige Fallschirmjäger zunächst nicht erinnern. Zu lange her, und sowieso war er nur Gast. Die HDJ ließ aber nur einen erlauchten Kreis von Gleichgesinnten in ihr Biwak. Dazu gehörte Kalbitz, der nicht zum ersten Mal »Details« aus seinem Leben vergessen hat. Etwa, dass er für neonazistische Blättchen schrieb. Als brandstiftendem Biedermann kann einem das schon mal passieren. (rz)