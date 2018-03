Schulkreide ade?

Bedenken second? Grundschule in Dolgesheim (Rheinland-Pfalz) Foto: Andreas Arnold/dpa

Was die Behandlung von Digitalthemen im Schulunterricht angeht, plädieren nicht nur Lehrer für die Vermittlung ethischer Grundlagen und eines kritischen Umgangs mit der Technik, sondern auch Führungskräfte in Deutschland ansässiger Unternehmen. Das besagt jedenfalls eine von der Firma Microsoft beim Meinungsforschungsinstitut YouGov in Auftrag gegebene Umfrage. Erstaunlicherweise scheinen die Unternehmer sogar mehr Problembewusstsein mitzubringen als die Lehrer. Während 63 Prozent der Pädagogen für eine kritische Befassung mit den neuen Technologien votierten, waren es 77 Prozent der »Unternehmensentscheider«. Das mag daran liegen, dass Probleme der Datensicherheit insbesondere die mittelständische Wirtschaft seit Jahren beschäftigen. Auch die Frage, welche Auswirkungen die gegenwärtig und künftig erwartbaren Rationalisierungsschritte im Zuge der sogenannten Industrie 4.0 auf die Anzahl und die Zusammensetzung der Belegschaften haben werden, dürfte Unternehmensmanager mehr beschäftigen als Studienräte.

Bei einem Thema sind die Lehrer allerdings vorsichtiger als die Leute aus der Privatwirtschaft. Nur 26 Prozent von ihnen meinen, dass es zu ihren Aufgaben gehöre, den Schülern das Programmieren beizubringen. Allerdings ist nicht ganz klar, ob diese Zurückhaltung mit der in letzter Zeit lauter gewordenen lernpsychologische Kritik an einer zu frühen Heranführung der Kinder an Computer- und Bildschirmarbeit zu tun hat. Womöglich spielt hier auch der Unwille mit hinein, sich auf Drängen der Kultus- und Schulbehörden ständig technologisch fortbilden zu müssen, anstatt sich auf die Kernaufgaben in einem immer schwieriger werdenden Unterricht konzentrieren zu können.

Beide Motive haben ihre Berechtigung. Allein der Sachverhalt, dass Microsoft bei der Präsentation der Umfrage Anfang Dezember in Berlin laut dpa die Vorteile des Programmierunterrichts eigens würdigte, sollte hellhörig machen. Dabei würden Schlüsselkompetenzen wie Teamfähigkeit, Kompetenz für das Problemlösen und ganzheitliches Denken gefördert, behauptete Microsoft-Managerin Astrid Aupperle. So würden die Kinder fit gemacht für die digitale Gesellschaft. Richtiger müsste es wohl heißen: für den Einsatz als Arbeitskräfte in Unternehmen der Digitalbranche. Im US-Bundesstaat Kalifornien wird der Programmierunterricht bereits in vielen Kindergärten angeboten. Das hat unmittelbar mit dem Interesse der Konzerne der High-Tech-Branche an optimal verwertbarer Arbeitskraft zu tun.

Unternehmen wie Google, Facebook oder Microsoft stellten chronisch unterfinanzierten Schulen technische Ausrüstung und Lehrpläne für den Informatikunterricht zur Verfügung, während der Staat sich aus der Verantwortung für den Computerunterricht zurückziehe, hieß es in der Sendung »Campus und Karriere« am 7. Dezember 2017 im Deutschlandfunk. Die deutsche Politik tappt möglicherweise sehenden Auges in diese Falle. Ihr Spitzenpersonal ist weniger kritisch als die für die Microsoft-Umfrage konsultierten Manager. »Digital first, Bedenken second«, hieß eine Wahlkampfparole der FDP. Martin Schulz (SPD) versuchte im Bundestagswahlkampf mit dem Vorschlag zu punkten, die Schulen technologisch aufzurüsten. Schulkreide ade. Die FAZ (13.9.2017) vermisste eine Bildungsidee dahinter: »Als lerne man, die richtigen Fragen zu stellen, wenn man den personalen Bezug des Lernens in Laptop- und Smartphone-Grundschulklassen versanden lässt.«