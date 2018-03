Die Errettung der Zeit

Viel von Proust gelernt: Annie Ernaux (2001) Foto: picture alliance/Leemage

»Etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird.« Dieser Satz ist von schlichter Eleganz, weder nostalgisch noch pathetisch, sondern erfüllt von der Melancholie der Materialistin, die weiß, dass jedes irdische Glück vergänglich ist und dass die Umwälzung des Bestehenden sich auch aus der Idee der Flüchtigkeit speist. Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux lässt mit ihm ihr autobiographisches Buch »Die Jahre« enden, eine literarische Beschreibung des Lebens einer 1940 in Frankreich geborenen Frau, die 2008 abschließt, dem Jahr der französischen Erstveröffentlichung. Das deutschsprachige Publikum musste sich nahezu zehn Jahre bis zur Übersetzung gedulden. Das aber hat sich gelohnt. Denn was Ernaux vorlegt, hat mit dem gewöhnlichen Genre des Autobiographischen kaum noch etwas zu tun, das inzwischen vor allem die Ergüsse der von der Kulturindustrie gemodelten Halb- und Vollprominenz (Dschungelcampteilnehmer, Fußballstars, Popsternchen, etc. pp.) bedient und die Mär der souveränen Persönlichkeit dort ausposaunt, wo die Abhängigkeit vom Medienbetrieb am größten ist. Die Autorin lässt im Lichte ihrer persönlichen Erfahrungen eine Epoche erstrahlen und zeigt, dass Objektivität nur dort zu gewinnen ist, wo sich das Subjektive selbst überwindet. Das ist Didier Eribons soziologischer Selbstanalyse in »Rückkehr nach Reims« und »Gesellschaft als Urteil« nicht unähnlich, geht es doch auch darum, in den historischen Veränderungen der Gesellschaft ihre gegenwärtige Gestalt zu erblicken. Auch erinnert solches Schreiben im Medium der Erinnerung an Marcel Proust, der für die moderne französische Literatur so außerordentlich prägend war und ist.

An »Die Jahre« lässt sich nachvollziehen, warum gelungene Kunst sich in der Oberfläche artikulieren kann – und keineswegs die mit romantischen und mystifizierenden Beiklängen versehene Tiefe benötigt. Ernaux setzt wie bei einem Mosaik oder einem Gewebe ein Teil an das andere, Politik, Theorie, Musik, Film und Fernsehen, Kunst, Werbung, Sexualität und Verhütung, Familie und Kinder. So treffen französische Chansons auf de Gaulle, Mitterand und Chirac ebenso wie Sartre, Beauvoir und Bourdieu auf die Pille und Aids. Die Nachkriegszeit ist geprägt durch geschwätziges Schweigen, Schwelgen in Erinnerungen an den Krieg, Überspielen der Verbrechen. 1968 ist ein politisches Ereignis, auf das eine durch die Kreditschwemme ermöglichte Verkleinbürgerlichung folgt. Die Linksregierung schwenkt auf neoliberale Politik um, das Zeitalter der Ironie bricht an. Die Berliner Mauer fällt und im Nahen Osten werden »zivilisierte« Kriege geführt. Algerien, einst ein Zentrum der Dekolonisierung, wird in den neunziger Jahren von Islamisten überrannt.

Ernaux, die aus proletarischen Verhältnissen stammende Schriftstellerin, macht auch ihre eigene Entfremdung zum Gegenstand des Textes. Das ist nie psychologistisch, sie verzichtet im Text auf das »Ich«. Indem sie sich selbst als Kristallisationspunkt der verschiedensten Tendenzen der Zeit versteht, zeigt sie das Individuum als Reflexionsform der Gesellschaft. Ernaux verliert sich in ihren Erinnerungen – und gewinnt so an literarischer Kraft. Eine »unpersönliche Biografie« nannte sie »Die Jahre«. Retten will sie nicht sich selbst, sondern die Zeit, die unerfüllten Wünsche, die verratenen Träume und zuletzt die unabgeschlossene Geschichte. »Die Jahre« ist nicht weniger als die »Errettung der äußeren Wirklichkeit« (Siegfried Kracauer) mittels der Literatur. Einfach umwerfend.