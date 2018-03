Die US-Regierung erwägt, Stahl und Aluminium aus der EU höher zu besteuern Foto: Jochen Lübke/dpa

Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Matthias Machnig (SPD) setzt im Handelsstreit mit den USA auf Verhandlungen. »Ein Handelskrieg sollte vermieden werden, den kann niemand gewinnen«, sagte Machnig am Mittwoch in Berlin. Es gehe darum, miteinander sachlich und vernünftig zu reden. »Ich hoffe, dass diese Chance besteht und es zur Einsicht in Amerika kommt.« Die Bundesregierung halte dazu engen Kontakt mit dem Weißen Haus. An einer Eskalation könne niemand ein Interesse haben. Den Rücktritt von Donald Trumps oberstem Wirtschaftsberater Gary Cohn bezeichnete Machnig als »kein gutes Zeichen«.

US-Präsident Trump hatte vergangene Woche Strafzölle in Höhe von 25 Prozent für Stahlimporte und zehn Prozent für Aluminiumimporte ins Spiel gebracht. Die durchschnittlichen Einfuhrabgaben beim US-EU-Warenhandel liegen deutlich darunter. Die EU-Kommission zweifelt die Rechtmäßigkeit der angekündigten Strafzölle an und erwägt Gegenmaßnahmen.

Brüssel führte am Mittwoch schwere Geschütze auf. US-Produkte wie Erdnussbutter und Orangensaft könnten mit Strafzöllen belegt werden, sollte Trump tatsächlich höhere Importzölle auf Stahl und Aluminium verhängen. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, aber die EU »steht bereit, um angemessen zu reagieren«, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Die EU-Kommission sei jedoch bemüht, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Malmström sagte weiter, eventuelle Gegenmaßnahmen würden im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) erlassen. Eine Möglichkeit sei, Klage bei der WTO einzureichen. Dafür würde sich die EU mit anderen von den US-Maßnahmen betroffenen Staaten absprechen. Dieser Weg bräuchte jedoch einige Zeit.

Die EU ziehe deshalb auch schnellere Schritte in Erwägung, sagte Malmström. Denkbar seien etwa Schutzmaßnahmen bei den Einfuhren von Stahl und Aluminium, um den heimischen Markt vor einer Schwemme aus anderen Ländern zu schützen. Als die USA unter Präsident George W. Bush 2002 Strafzölle auf Stahl und Aluminium verhängten, reagierte die EU-Kommission ebenfalls sofort mit eigenen Schutzmaßnahmen.

Auf unmittelbare Kompensationsmaßnahmen in Form von Strafzöllen auf US-Produkte hatte die Brüsseler Behörde damals verzichtet und die Entscheidung der WTO abgewartet. Auf die nun angekündigten protektionistischen Schritte der USA könne die EU jedoch durchaus mit einer solchen Maßnahme reagieren, warnte Malmström.

Sie verwies auf frühere Äußerungen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der Strafzölle auf Bourbon-Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder oder Levi’s-Jeans zur Sprache gebracht hatte. Malmström schloss aber nicht aus, dass man »noch ein bisschen warten« werde, »um zu sehen, wie die Dinge sich entwickeln«, und so eine Eskalation zu verhindern. (dpa/AFP/jW)