Kalkulation fürs Kapital

Jedes Kind weiß, dass Schulen besser ausgestattet werden müssen Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Der Landesrechnungshof Hessen attestiert den Kommunen im Bundesland, sie hätten bereits genug Geld für die Infrastruktur ausgegeben. Die Behörde verweist im Kommunalbericht 2017 auf 1.218 Euro pro Einwohner, die 2013 investiert worden seien – weit mehr als in allen anderen Bundesländern. Doch bei dem Verweis auf diese Zahlen, die der Rechnungshof übrigens einer Studie der Bertelsmann-Stiftung entnommen hat, übersieht er geflissentlich, dass von diesen vorgeblich so üppigen Mitteln nur ein kleiner Teil zum Kernbereich kommunalen Investitionsgeldes zählt.

»Der Rechnungshof hat fragwürdige Schlüsse aus der Aufstellung der Bertelsmann-Stiftung gezogen«, sagt Kai Eicker-Wolf, der bei der GEW Hessen für Finanzpolitik zuständig ist. Tatsächlich entfielen von den erwähnten 1.218 Euro Investitionsmitteln pro Kopf im Jahr 2013 nur 265 Euro auf den Kernhaushalt, aus dem beispielsweise Investitionen in Schulen aufgebracht würden. Mit diesem Wert stehe Hessen allerdings gar nicht gut da: Bayern hat ausweislich derselben Studie 514 Euro pro Kopf Investitionsmittel in den kommunalen Kernhaushalten, Baden-Württemberg 425 Euro ausgewiesen. »Wenn der Landesrechnungshof mit Bezug auf die Zahlen der Bertelsmann-Studie behauptet, hessische Kommunen benötigten keine zusätzlichen Investitionsmittel, dann basiert das auf einer eklatanten Fehleinschätzung«, so Kai Eicker-Wolf.

In den üppigen Pro-Kopf-Investitionen des Landes Hessen sind 953 Euro sogenannte FEUs enthalten, Investitionen in öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen. Und hier gebe es mindestens eine Einrichtung, die jedes Jahr rund 500 Euro pro Kopf veranschlagt – dies entspricht einem jährlichen Investitionsvolumen von drei Milliarden Euro. Leider, so der GEW-Finanzexperte, offenbare das Statistische Landesamt nicht, um welche Einrichtung es sich handele. Und da Hessen über kein Informationsfreiheitsgesetz verfüge, sei es auch nicht möglich, die Herausgabe dieser Auskunft zu erzwingen.

Ihn und seine Kollegen bei der GEW Hessen erbost die Fehlinterpretation auch deshalb, weil der Investitionsstau im Schulbereich des Bundeslandes sehr groß ist. In einem Bericht »Schulen: Sanierung auskömmlich finanzieren!« notierte Kai Eicker-Wolf Ende Oktober vergangenen Jahres, wie hoch der entsprechende Mittelbedarf für einzelne Kommunen in Hessen ausfällt: für Frankfurt am Main rund eine Milliarde Euro, für Wiesbaden mindestens 400 Millionen Euro, für die Landkreise Marburg-Biedenkopf 170 Millionen Euro und Bergstraße 150 Millionen Euro. Auch für andere Schulträger im Land, die keine konkreten Zahlen ermittelt hätten, sei von »einem enormen Finanzbedarf auszugehen, beispielsweise für Darmstadt oder Rüsselsheim«. Der Landesrechnungshof müsse sich aufgrund seines gesetzlichen Auftrages mit diesem erheblichen Investitionsstau befassen, mache es aber nicht, schrieb der GEW-Finanzfachmann in seinem Bericht im vergangenen Herbst.

Der jetzt vorgelegte Kommunalbericht der Landesbehörde untermauert Eicker-Wolfs These. Im Rechnungshof will offenkundig niemand den real vorhandenen Investitionsbedarf für die Schulen in den hessischen Kommunen wahrnehmen. Stattdessen behauptete die Behörde gegenüber der Frankfurter Rundschau am Montag mit Verweis auf die hohe Gesamtsumme der Investitionsmittel, die Forderung nach weiteren Förderprogrammen habe wenig Sinn. Es sollte gezielt und vom konkreten Bedarf aus über zusätzliche Maßnahmen entschieden werden. In den vergangenen Jahren waren der kommunale Investitionsstau für den Rechnungshof und insbesondere die fehlenden Ausgaben für Hessens Schulen überhaupt kein Thema. Dabei sei der Rechnungshof eigentlich verpflichtet, sich auch mit der Frage zu befassen, ob auf der Gemeindeebene ausreichend finanziert werde. Ein großes Problem in den Kommunen in Hessen sei zudem ganz offensichtlich das Fehlen von ausreichendem Personal in der Bauverwaltung – hier seien in den zurückliegenden Jahren viele Stellen offensichtlich nicht wieder besetzt worden. »Die Bauinvestitionen müssten mindestens verdreifacht werden. Dazu ist wiederum zuvor die Stärkung der Bauverwaltungen nötig«, so Eicker-Wolf. »Handeln ist dringend nötig, wenn die Schulen nicht immer weiter verkommen sollen.«