»Wir fordern, der Paragraph 219 a muss fallen«

Gegen die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen: Demonstrantinnen fordern die Abschaffung der Abtreibungsparagrafen 218 und 219 Foto: Boris Roessler/dpa

Welche Aktivitäten gibt es in Hessen am Internationalen Frauentag in diesem Jahr? Welche Akzente will die Partei Die Linke dort setzen?

Die Frauen begehen hier den 8. März in diesem Jahr mit vielfältigen Themen, sehr aktiv und kämpferisch. Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch hat Generationen von Frauen beschäftigt – insbesondere in Hessen nun erneut. Viele Frauen bewegt die Strafverfolgung von Frauenärztinnen, die Abtreibungen vornehmen. Der Fall der Gießener Medizinerin Kristina Hänel hat die Debatte ins Rollen gebracht. Weil sie auf der Internetseite ihrer Praxis darüber informiert hatte, dass sie Abtreibungen vornimmt, hatte das Amtsgericht Gießen eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verhängt.

Nach Paragraph 219 a des Strafgesetzbuches ist Werbung für Schwangerschaftsabbrüche nämlich verboten. Dieser Paragraph muss fallen, fordern nun Frauen im ganzen Land. Am Vorabend des Frauentags gab es eine Veranstaltung dazu mit Kristina Hänel, Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Pro Familia, die in Frankfurt am Main derzeit von fundamentalistisch christlichen sogenannten Lebensschützern belagert werden und mir.

Am 12. März diskutieren wir in Kassel über »100 Jahre Frauenwahlrecht«: Heute ist nichts wirklich besser. Beispiel: In Hessen gibt es bedauerlicherweise kein Frauenministerium. Das zuständige Sozialministerium ist männlich besetzt: Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) und die Staatssekretäre Wolfgang Dippel (CDU) und Kai Klose (Grüne). Bei der Linken ist alles quotiert, da wäre dergleichen ausgeschlossen.

In Südhessen hat sich das Frauenbündnis »Mit uns ist zu rechnen« gegen Altersarmut gegründet, das eine solidarische Mindestrente fordert, bei der niemand von weniger als 1.050 Euro leben muss. Es kann nicht sein, dass Frauen im Schnitt pro Stunde etwa 21 Prozent weniger Lohn erhalten als Männer; schon gar nicht, dass sie mit einer 53 Prozent niedrigeren Rente als diese abgespeist werden.

In vielen Fragen gibt es ein Roll-Back. Reaktionäre Kräfte aus rechten und religiösen Kreisen wirken gegen die Emanzipation. Die Lohn- und Rentendiskriminierung von Frauen hat sich kaum verändert. Wie wehren sich die Frauen dagegen?

Hier in Hessen wird viel getan. Sowohl außerparlamentarisch als auch in unserer Partei setzen sich Frauen zusammen, um sich politisch für Frauenrechte stark zu machen. Interessanterweise ist die Alterspanne in den Gruppen überraschend groß, von 18 bis 80. Da wird aufmerksam zugehört und voneinander gelernt. Ältere Frauen wollen von den wissen, wie die Jügeren denn die Verhältnisse erleben. Und die wollen von den Erfahrungen der vorigen Generationen lernen.

Sie haben in einer Rede im Hessischen Landtag beklagt, dass die Landesregierung zuwenig tut. Was kritisieren Sie?

Ich erinnere an einige unsägliche Diskussionen, die wir im Landtag zu frauenpolitischen Fragen hatten: Ob es die »Pille danach« war, der die Grünen nicht zustimmen durften – oder als sich der Sozialministers für die Geburtshilfe, die Hebammen und die Schließung von Geburtshilfeabteilungen für nicht zuständig erklärte. Die Diskussion um das hessische Gleichberechtigungsgesetz war bemerkenswert; fast wären die Frauenbeauftragten ohne rechtliche Grundlage gewesen. Wir haben häufig die unangemessene Bezahlung in Erziehungs- und Pflegeberufen im öffentlichen Dienst kritisiert.

Bei der Debatte kommt stets der gleiche Einwand: Frauen wählten halt Frauenberufe, die schlechter bezahlt werden. Da kann ich nur antworten: Dann wird es Zeit, dass die endlich besser bezahlt werden. So wäre übrigens auch der dort zum Teil erhebliche Fachkräftemangel zu beheben. Wenn der Artikel 3 des Grundgesetzes tatsächlich gelebt würde, wo die Gleichberechtigung von Männern und Frauen festgeschrieben ist, dürfte es über solche Fragen keinen Streit geben.