Rotlicht: Handelskrieg

Freihandel? Ohne mich. Ein Trump-Unterstützer am 8. November 2016 in New York Foto: Mike Segar/Reuters

Zölle sind das wichtigste Mittel, um eine kapitalistische Nation entstehen zu lassen. Kein Geringerer als Hoffmann von Fallersleben, der Autor des Deutschlandliedes, hat das begriffen und die Gründung des Deutschen Zollvereins 1834 in einem Gedicht als Geburtsstunde Deutschlands gefeiert. Die 18 vereinten Fürstenstaaten schlossen die übermächtige englische Konkurrenz von ihren Gebieten mit hohen Zöllen weitgehend aus. So entwickelte sich ein eigener deutscher Kapitalismus und eine eigene (klein-)deutsche Nation. Ohne den Schutz der heimischen Industrie durch Zölle kann eine junge kapitalistische Wirtschaft nicht gedeihen. Die Forderung nach Freihandel, also Zollfreiheit wird dagegen von den jeweils stärksten Industriestaaten erhoben – damals war das ohne Frage England. Sie scheuen sich nicht, gegenüber Abschottungsversuchen Kriegsflotten und Truppen einzusetzen, um den Absatz ihrer Industrie zu fördern.

Die Lage ist heute ein wenig anders. Die altkapitalistischen Staaten sind in die Jahre gekommen. Ihre Industrien werden nicht auf- sondern abgebaut. Auch dabei spielt der Freihandel eine wichtige Rolle. Und noch wichtiger: die seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts im Zuge der neoliberalen Konterrevolution international durchgesetzte Freiheit des Kapitalverkehrs. Sie veranlasste die Großkapitalisten zum verschärften Kapitalexport. Weil sich in China und den anderen jungen kapitalistischen Staaten Asiens noch weitaus bessere Produktions- und Renditemöglichkeiten boten, wurde in den »aufstrebenden Schwellenländern« in Industriebetriebe investiert. Deren Produkte konnten dank gültiger Freihandelsvorschriften jederzeit zollfrei oder nur mit geringen Zöllen belastet nach Europa und Nordamerika eingeführt und dort mit Gewinn verkauft werden.

Die USA und Britannien waren und sind bei der Deindustrialisierung führend, weil sie sich dank eines besonders erfolgreichen Finanzkapitals höhere Einfuhren und damit höhere Verschuldung besser leisten können. Die Finanzkrise von 2007 hat schlagartig gezeigt, dass diese Art internationaler Arbeitsteilung auf Dauer nicht durchzuhalten ist. Noch unter dem Schock der Finanzkrise haben sich die Regierungschefs der altkapitalistischen Länder gegenseitig versprochen, an der neoliberalen Freihandelsordnung und der Freiheit des Kapitalverkehrs festzuhalten und keinen Handelskrieg zu beginnen. Das hinderte sie nicht, gegen diese Regeln zu verstoßen und Sanktionen gegen Staaten wie Russland, Iran oder Syrien zu verhängen.

Seit Ende der Krise weisen alle altkapitalistischen Staaten nur niedrige Wachstumsraten aus. Ihre Regierungen begannen eine Abschottungspolitik, die EU unter dem Einfluss Deutschlands eine verschärfte Austeritätspolitik, die die Lohnentwicklung und die Binnennachfrage dämpfte, um damit im Warenhandel Konkurrenzvorteile zu schaffen. Das Ergebnis war ein weiter vergrößertes Ungleichgewicht im Außenhandel. Die Bundesrepublik hat heute noch höhere Handelsüberschüsse als vor der Krise.

Donald Trump kam dank seines Programms »America first« an die Regierung, das der angeblichen Benachteiligung der USA ein Ende machen sollte. Nun hat Trump Zölle auf die Einfuhr der Rohwaren Stahl und Aluminium angekündigt. Am meisten davon wird bisher aus Kanada in die USA importiert. Der nördliche Nachbar wird damit auch am stärksten geschädigt. Der verarbeitenden Industrie in den USA wird der teurer werdende Import dieser Waren eher schaden. Auch ansonsten ist die Wirtschaftspolitik der Regierung Trump darauf ausgerichtet, die USA als Produzent und Exporteur von Rohstoffen zu stärken. Der direkte und schmerzhafte Handelskrieg mit der EU und China ist das jedenfalls (noch) nicht.