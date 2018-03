Ach-tung, Lust!

»Zieh den Mantel aus!« Jennifer Lawrence als Dominika Edorowa Foto: © 2017 Twentieth Century Fox

Die Frau sitzt züchtig im roten, tief dekolletierten Cocktailkleid auf dem Hotel-Lotterbett und blickt so missmutig drein, als ginge es zu ihrer Hinrichtung. Da erscheint der Mann, zumindest pars pro toto: Stimme und Hand. Die Hand legt ordentlich nacheinander die Insignien von Macht und Verkehr – das Smartphone und das von der obligatorischen Klammer zusammengehaltene, sauber in der Mitte gefaltete Geldscheinbündel – auf den Nachttisch. »Zieh das Kleid aus«, befiehlt seine Stimme, und die Dinge nehmen ihren Lauf.

Die Frau, das ist Jennifer Lawrence als Dominika Edorowa, die Titelrolle in Francis Lawrences (nicht verwandt) Spionagethriller »Red Sparrow«. Vorlage ist der gleichnamige Roman eines gewissen Jason Matthews, offenbar ein ehemaliger Angestellter der CIA, was wohl dazu führte, dass sich auf deren Website unter der Rubrik »Intelligence in Public Literature« eine Rezension eben dieses 2003 erschienenen Werkes finden lässt (kurzlink.de/CIA-Spatz). Darin geht es vor allem um »Tradecraft« (Spionagepraxis) und Kochrezepte. Jedes Kapitel wird mit einem ebensolchen abgeschlossen, so wie bei vielen Büchern, die vornehmlich dazu da sind, in Wartesälen von Flughäfen und Bahnhöfen durchgeblättert zu werden.

In der Verfilmung geht es nun weniger um Kochrezepte. Im Grunde geht es auch nicht um Spionage, obwohl ein altbewährtes mythologisches Russlandbild – Kälte, Kerker und das Ballett – den Hintergrund abgibt. Eher geht es darum, Jennifer Lawrence so häufig wie irgend möglich in demütigenden Situationen die Kleidung auszuziehen.

Zu diesem Zweck wird sie Spionin auf dem zweiten Bildungsweg. Zu Beginn ist sie noch Primaballerina am Bolschoi. Dann bricht man ihr auf der Bühne das Bein (ein »Unfall« als Folge einer erotischen Intrige; sie rächt sich später mit dem Golfschläger). Glücklicherweise hat sie einen netten Onkel namens Wanja (Onkel Wanja, jaja, haha), der arbeitet beim Geheimdienst, Auslandsabteilung, und da kann es bekanntlich heiter werden.

Die Ballerina kommt auf die Spionageschule, die sich, so heißt es, als »Hurenschule« erweist. Wie lernen die Lehrlinge dort das Handwerk, was hat es mit der ominösen Tradecraft noch mal auf sich? Sie gucken SM-Pornos und spielen sie im Klassenzimmer nach. Unter der strengen Aufsicht von Charlotte Rampling, die in den 70ern selbst kein Kind von Traurigkeit war. »Euer Körper gehört dem Staat, der ihn ausgebildet hat«, sagt Rampling mit Nachdruck. Das ist die »russische« Eröffnung (in der »amerikanischen« würde er der Agentur gehören, die ihn gemietet/angeheuert hat)

Der Körper gehört dem Staat und seinen Männern sowie den Voyeuren, insbesondere wenn es sich um einen weiblichen Profikörper handelt. Auffällig oft wird der von Edorowa/Lawrence nicht nur geschult und geprüft, sondern auch malträtiert. Erster Verhörschritt: sicherheitshalber die Bluse aufknöpfen.

Der Profikörper ist in Situationen gefangen, in denen die Folter der Sex ist und umgekehrt. Lust ist schwer zu zeigen (und anscheinend noch schwerer zu ertragen); man kann sie lediglich an-zeigen (»Ach-tung!«). Folterinstrumente und jeweilige Settings lassen sich einfacher ins Bild setzen. Sie sind gleichsam die Messlatte der Lustbereitung geworden. Zudem gehört es zur Grundausstattung der Körperprofis (Tänzer, Sportler, Agenten im Außendienst), permanent erheblichem Schmerz ausgesetzt zu sein. Der Profikörper ist ein Körper des Belastungsrisikos. Seine (an Drogen und Schmerzen erprobte) Toleranz ist zugleich sein Sexappeal. Das alles wird hier exemplarisch vorgeführt, mit Reminiszenzen an den Topos der Verführung durch die russische (wahlweise schwedische) Femme-fatal-Agentin.

Ansonsten hat sich die Welt, zumal die vorgeblich russische, offenbar seit »Gorky Park« (Michael Apted, 1983) nur wenig verändert. Der Krieg ist kalt bis lauwarm wie die Bahnhofsküche, und die CIA schreibt die Rezensionen und Rezepturen.

Auch der Soundtrack zu schneeverhangener Steppe, Palasttreppenhäusern und Folterkellern ist bei Tschaikowskis »Dornröschen« (op. 66) stehengeblieben.

Jennifer Lawrence wiederum präsentierte vorgestern in der Oscarnacht zusammen mit Jodie Foster (auf Krücken) die Auszeichnung für die beste weibliche Hauptrolle, die Frances McDormand gewann. Die beiden machten Witze über Galionsfigur Meryl Streep und priesen »die Stärke der Frauen«. Ob eine lahme Rekonsolidierung von Identitätspolitik wie bei der Oscarverleihung weiterhilft, bleibt abzuwarten. Wenn die TV-Quoten korrekt sind, interessierten sich dafür weniger Menschen denn je.

Wie Filmkritikerin Manohla Dargis in der New York Times bemerkte, dürfte die jährliche Aktionärsversammlung der Firma Disney für die Filmkultur ohnehin längst mehr Gewicht haben als die Oscar-Nacht. Bei der Zusammenkunft der Anteilseigner geht es dann unter anderem um die Filme, die wirklich zählen. Solche wie »Star Wars« (kein Oscar seit 1981) oder die Marvel-Comic-Verfilmung »Black Panther« (in aller Munde), vorgeblich ein Film über »Afrofuturismus« in einem imaginären afrikanischen Landstrich, während der einzige Weiße, der da, irgendwo hinter den sieben Schleiern in Afrika, was zu sagen hat, natürlich ganz zufällig ein CIA-Agent ist.