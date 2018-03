Richter, Lubosch, Schmitt

»Als kritische Genossin geschätzt«: Walfriede Schmitt mit Dieter Mann bei der Beisetzung der Kollegin Käthe Reichel (9.11.2012) Foto: Stephanie Pilick/dpa

Vor gut zwei Jahren überraschte Schauspieler Otmar Richter die Öffentlichkeit mit einer Ausstellung in einem Tauchsport-Museum in Berlin-Wendenschloss – niemand, der ihn nicht persönlich kannte, wusste bis dahin, dass er ein eingefleischter Tauchsportler war. Am Montag wurde Richter 80 Jahre alt. Seit den 50er Jahren spielte er mehr als 100 Haupt- und Nebenrollen in Produktionen der DEFA des Fernsehfunks, darunter die Hauptrolle in Heiner Carows zu Unrecht vergessenem Film »Die Hochzeit von Länneken« (1964). Er hat auch Drehbücher geschrieben, darunter das für den Taucherfilm »Amor holt sich nasse Füße« (1978).

Ute Lubosch wird am Sonnabend 65 und steht mitten im Leben. Die gebürtige Erfurterin hat in Leipzig studiert, u. a. in Dresden und Rostock auf der Bühne gestanden und ist seit den 70er Jahren aus Kino- und Fernsehfilmen bekannt. Egon Günther hatte sie für eine kleine Rolle in »Der Dritte« erstmals vor die Kamera geholt, Auftritte in Filmen von Konrad Wolf, Roland Gräf und Hans Kratzert folgten, ehe sie 1979 als Büchners Geliebte in »Addio piccola mia« von Lothar Warneke ihre erste Hauptrolle bekam. In den 80ern stand sie im Mittelpunkt von TV-Serien, etwa als Frau Zitterbacke, Mutter des legendären Alfons, und als titelgebende Berliner Straßenbahnfahrerin »Johanna«. So eine Rolle wünscht man ihr bald wieder!

Mit Walfriede Schmitt, die am Freitag 75 wird, stand die Lubosch u. a. 1984 für den Fernsehfilm »Paulines zweites Leben« vor der Kamera. Und das war nicht die erste Charakterrolle der »Wally« Schmitt in einem Film von Christa Mühl. Die langjährige Volksbühnen-Schauspielerin (von 1972 bis 1994 gehörte sie zum Ensemble, ihre Mutter Elfriede Florin war vorher an dem Haus tätig) hatte bei der Mühl 1977 in »Tod und Auferstehung des Wilhelm Hausmann« ihre erste Klara gespielt – ein Rollenname, der sie in ihrer Laufbahn in Filmen und Serien wie »Weihnachtsgeschichten« (1986), »Alter schützt vor Liebe nicht« (1990) und »Für alle Fälle Stefanie« (1995–2003) begleiten sollte.

In der DDR wurde Schmitt als kritische Genossin geschätzt. In Kehrt-»Wende«-Zeiten kämpfte sie in der Gewerkschaft und im Unabhängigen Frauenverband gegen den Ausverkauf von Kultur und Humanismus. Es ist kein Zufall, dass man sie nie in einem der vielen Filme sah, die die DDR in ein schlechtes Licht rücken sollen. Dafür spielte sie kürzlich eine ahnungslose Gangster-Mutter in einem Serien-Krimi.