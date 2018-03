»Die Brandstifter nicht feiern lassen«

Ausnahmsweise nicht nur braun: Das Hotel "Neißeblick" - oft Ort rechter Veranstaltungen - nach einer Farbattacke Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Vom 20. bis 22. April soll im »Hotel Neißeblick« in Ostritz eines der größten Neonazifestivals in Europa mit dem Titel »Schwert und Schild« stattfinden. Was ist dort geplant?

Die Veranstaltung beginnt am 20. April, also an Hitlers Geburtstag. Es soll zunächst einen Liederabend geben. Am nächsten Tag sind dann Konzerte mit einschlägigen Rechtsrockbands geplant, mit Auftritten von Szenebands wie »Kategorie C« oder »Oidoxie« will man mehrere tausend Besucher anlocken. Es wird eine Tattoo-Convention und Kampfsportvorführungen geben, bei der aus zahlreichen Ländern angereiste Nazis sich gegenseitig wehtun wollen.

Viele der angekündigten Bands gehören zur Szene sogenannter Freier Kameradschaften und verstehen sich als Teil der verbotenen »Blood & Honour« Bewegung. So wird etwa die »Lunikoff Verschwörung« spielen, eine Rechtsrockband aus dem Raum Berlin, gegründet von Ex-»Landser«-Sänger Michael Regener.

Der Veranstalter, Thorsten Heise, ist ein bekannter militanter Neonazi, ähnlich wie auch die Redner dort. Traditionell steht auch das Hotel, in dessen Veranstaltungsräume durchaus 10.000 Leute passen, der rechten Szene als Veranstaltungsort zur Verfügung – beispielsweise für NPD- und AfD-Veranstaltungen.

Wie sieht es in der Region ansonsten politisch aus? Sind die Rechten in der Gesellschaft präsent?

Im Landkreis Görlitz, zu dem Ostritz gehört, wurde die AfD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft. Michael Kretschmer, jetziger CDU-Ministerpräsident, verlor etwa dort sein Mandat an sie. Die gegenwärtige Entwicklung in Sachsen ist das Ergebnis jahrelanger ignoranter CDU Politik. Sie hat nicht nur die Augen vor dem Problem zunehmend etablierter Nazistrukturen verschlossen, sondern antirassistisches Engagement kriminalisiert und Demokratiebildung massiv vernachlässigt.

Ostritz selbst hat eine Zivilgesellschaft, die mit einem bürgerlichen Treffen am Marktplatz zeigen will, dass sie mit dem Nazitreffen nicht einverstanden ist. Es soll aber aus Sicht der Organisatoren bitteschön unpolitisch sein – wobei ich nicht verstehen kann, wie jemand »unpolitisch« gegen Rechtsextremismus sein will. »Wir wollen zeigen, dass die Ostritzer und ihre Vereine bunt sind«, heißt es da. Nun, es gibt eben unterschiedliche Widerstandsformen.

Am 21. April ruft dann ein breites Bündnis zum politischen Widerstand gegen das Neonazispektakel auf.

Wir wollen, dass linke Antifaschistinnen und Antifaschisten aus der ganzen Republik uns nicht mit diesem europaweiten Naziproblem alleine lassen und ein deutliches Zeichen dagegen setzen. Ein regionales Bündnis gegen Nazis aus Sachsen ruft zum Protest auf, das Aktionsnetzwerk »Leipzig nimmt Platz« wird mit Bussen kommen, »Rechts rockt nicht« aus Dresden. Wir gehen davon aus, dass auch Hamburger und Berliner kommen. Hauptsache wir sind wirklich viele.

Was ist das politische Ziel der breiten bundesweiten Proteste?

Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass wie am 15. Juli 2017 im südthüringischen Themar 6.000 Nazis ungestört unter dem Motto »Rock gegen Überfremdung« feiern – und so rassistische Parolen verbreiten. Das greift immer weiter um sich: »Akademien» wie die von Götz Kubitschek in Schnellroda veranstalten Events für Gleichgesinnte und geben ihnen Möglichkeiten zum Austausch. Oft suchen sich Rechte dazu Örtlichkeiten im ländlichen Raum, wo sie mit wenig zivilgesellschaftlicher Gegenwehr rechnen müssen.

Da wollen wir intervenieren. Wir werden ihnen diese Bühne nicht überlassen. Wir solidarisieren uns mit den Menschen vor Ort, die sich den Platz durch Nazis nicht nehmen lassen wollen. Gemeinsam mit vielen Aktivistinnen und Aktivisten werden wir die geistigen und tatsächlichen Brandstifter nicht in Ruhe feiern lassen. Wir werden dasein – und zwar ziemlich laut.