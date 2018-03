Gewerkschaften zum Schein

Profite im Blick: Ryanair-Boss Michael O’Leary (London, 31. August 2016) Foto: Toby Melville/Reuters

Die irische Billigfluglinie Ryanair rechnet in den kommenden Monaten mit Ausfällen im Flugverkehr. Als Grund werden Konflikte mit der Belegschaft angegeben. Weil sich die Gespräche über die Anerkennung von Gewerkschaften in die Länge zögen, könne es über Ostern und im Sommer zu Störungen kommen, sagte Konzernchef Michael O’Leary am Dienstag in Brüssel. Betroffen seien vor allem Irland und Portugal. Mit seiner Erklärung geht O’Leary wieder auf Konfrontation mit den Piloten.

Zuvor hatte die europäische Pilotenvertretung von Ryanair O’Leary Ende Februar zum Rücktritt aufgefordert. Er habe bei der Lösung der Personal- und Flugplanprobleme versagt, hieß es in einem Schreiben des Pilotenrates EERC. Dem Konzernchef wird vorgeworfen, die Angebote und Forderungen der Piloten ausgeschlagen zu haben und so die Stabilität des Flugbetriebs weiterhin zu gefährden. Es sei damit zu rechnen, dass weiterhin Kapitäne und Copiloten in großer Zahl die Fluggesellschaft verlassen und zur besser zahlenden Konkurrenz wechseln werden.

Personalvorstand Eddie Wilson tat das als »lächerlich« ab. »Viele« Piloten hätten ein Angebot von 20 Prozent mehr Gehalt angenommen. Das zeige, die Piloten würden dem EERC keine Bedeutung beimessen.

Das Angebot von 20 Prozent mehr Lohn zielt offenbar darauf ab, die Gewerkschaft weitgehend aus dem Konzern herauszuhalten, meinte Philip von Schöppenthau, Generalsekretär des Europäischen Dachverbandes »European Cockpit Association« (ECA), Ende Februar im Gespräch mit dem Manager-Magazin. Denn das Angebot wurde nicht den Pilotenvereinigungen vorgelegt, sondern den Piloten jeder einzelnen »Base«. »Es handelt sich um ein unilaterales ›take-it-or-leave-it‹-Angebot und hat mit Gewerkschaften nichts zu tun«, sagte von Schöppen­thau.

Markus Wahl, Pressesprecher der Pilotenvereinigung »Cockpit«, bestätigte dies auf Nachfrage gegenüber jW. Demnach sollen die Verträge eine Laufzeit bis 2022 haben, und in dieser Zeit soll es keine weiteren Lohnerhöhungen geben. Offenbar will sich Ryanair damit Zeit erkaufen, so Wahl. Hierzulande habe man das Angebot allerdings abgelehnt, weil die Piloten einen Tarifvertrag anstreben. Angenommen haben es dagegen die Briten.

Mit seinen Flugkapitänen liegt das Unternehmen schon lange über Kreuz. Bereits im vergangenen Herbst hatte Ryanair seinen Flugplan wegen fehlender Piloten zusammenstreichen müssen. Flächendeckende Streiks im wichtigen Weihnachtsgeschäft konnten nur verhindert werden, weil O’Leary erstmals in der 32jährigen Unternehmensgeschichte Pläne zur Anerkennung von Pilotengewerkschaften ankündigte. Bislang sei es aber in keinem Fall dazu gekommen, so Wahl.

Die spanische Pilotengewerkschaft »Sepla« lässt derzeit gerichtliche Schritte gegen die Airline prüfen. Die Gewerkschafter beklagen, dass die Gespräche über Tarifverträge und Scheinselbständigkeit bisher nicht konstruktiv verlaufen seien. Deshalb überlege man, ob diese Themen nicht besser bei einem Richter aufgehoben seien.

In Portugal rief laut einem Bericht des Handelsblatts vom 27. Februar die Gewerkschaft SNPVAC, die das Kabinenpersonal vertritt, rund um Ostern zu Streiks auf. Begründet werden die Ausstände mit sich verschlechternden Arbeitsbedingungen und fehlendem Respekt gegenüber dem Personal.

Worum es Ryanair letztlich geht, ist sein Geschäftsmodell. Der Billigflieger setzt nicht nur auf ein Minimum an Service, sondern auch auf ein System mit selbständigen Leihpiloten mit schlechter sozialer Absicherung. Während die Piloten direkte und dauerhafte Arbeitsverträge nach den jeweiligen Gesetzen des Landes und ohne Auflagen fordern, liegt dem Unternehmen wenig an verbindlichen Sozialstandards und Kollektivverhandlungen.

Das könnte freilich die Wachstumspläne der Airline beeinträchtigen. Im Jahr 2020 will die Airline auf 170 bis 180 Millionen Passagiere jährlich kommen. Wenn die Piloten allerdings zur nach Tarif zahlenden Konkurrenz gehen, dürfte allerdings wenig daraus werden.