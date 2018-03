»Regressive Rebellion«

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Björn Höcke, im September 2017 in Potsdam Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die SPD, so kommentierte Björn Höcke (AfD) den Mitgliederentscheid der Partei über eine neue Regierungskoalition, sei auf dem Marsch »in den sicheren Abstieg in die politische Bedeutungslosigkeit«. CDU/CSU und Sozialdemokraten verkörperten die »Verwaltung des Elends«. Der heimliche Vorsitzende der AfD prognostizierte weiter: »Die AfD wird mit ihrer Sozial- und Heimatpolitik die neue Volkspartei. Sie ist die einzige Partei, die sich gegen die Kaputtglobalisierung unserer Solidargemeinschaft ausspricht. Die alte Sozialdemokratie ist Geschichte, die Zukunft gehört dem solidarischen Patriotismus.«

Der »solidarische Patriotismus«, eine Wortschöpfung Höckes, knüpft nahtlos an die Traditionslinie des »völkischen« Antikapitalismus an, dessen natürlicher Gegner stets die freien Gewerkschaften waren. Deren Hauptaufgabe, so der selbst definierte Anspruch, war und ist die Minderung der Konkurrenz zwischen den Lohnabhängigen, zwischen diesen und den Arbeitsuchenden, zwischen Männern und Frauen, zwischen deutschen Beschäftigten und solchen ausländischer Herkunft. Und ebenso traditionell besteht zwischen diesen Gewerkschaften und der SPD, aller proklamierten Überparteilichkeit zum Trotz, ein enges Verhältnis. Was also liegt näher, in einer Zeit des Verfalls dieser einstmals sozialdemokratischen Partei, als die Offensive an einer weiteren Front, in den Betrieben, zu eröffnen? Die Betriebsratswahlen in diesem Frühjahr sind dafür ein erster Probelauf.

Gleichwohl schrillen bei den Gewerkschaften die Alarmglocken. Hans-Jürgen Urban vom Vorstand der IG Metall, die als Einzelgewerkschaft derzeit am stärksten mit rechten Konkurrenzkandidaturen konfrontiert ist, sieht bereits einen »Kampf um die Hegemonie«. Die Gewerkschaften, so Urban, »spüren zunehmend den rechten Atem im Nacken«. Er warnte in Blätter für deutsche und internationale Politik (3/18) weiterhin, »die rechtspopulistische Bewegung könnte darüber hinaus die Erosion gewerkschaftlicher Macht insgesamt befördern. Das wäre der Fall, würde sie sich erfolgreich als (vermeintliche) ›interessenpolitische Konkurrenz von rechts‹ zu den Gewerkschaften etablieren«. Der IG-Metall-Vorstand deutet den »Rechtspopulismus als regressive Rebellion« und malte die Konsequenzen eines möglichen Erfolges als Menetekel an die Wand: »Beide, Demokratie und Gewerkschaften, drohen im Übergang zum neoliberalen Finanzmarktkapitalismus unter die Räder zu geraten und sind keineswegs davor gefeit, zur Beute der rechtspopulistischen Aggression zu werden«.

Bereits Anfang der neunziger Jahre hatten Untersuchungen in Baden-Württemberg gezeigt, dass besonders junge, gut qualifizierte Beschäftigte, mehrheitlich Männer, deutlich überdurchschnittlich zu den Positionen der damals erfolgreichen »Republikaner« neigten. Eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft wirkte keineswegs immunisierend. Die von Urban beschriebene Gefahr ist also nicht neu. Und sie ist auch nicht auf Deutschland beschränkt. In Frankreich war der Front National zeitweise die stärkste politische Kraft in der Gruppe der Arbeiter. Bei den jüngsten Parlamentswahlen in Österreich haben nach den Untersuchungen von Meinungsforschungsinstituten 40 bzw. 47 Prozent der Arbeiter die FPÖ gewählt.

Zwar ist es bereits jetzt nicht zu übersehen, dass die AfD im Bundestag eine durch und durch neoliberale Politik betreibt, doch gibt es inzwischen ebenso Ansätze, die für gewerkschaftlich und ehedem sozialdemokratisch orientierte Arbeiter anschlussfähig sind. Der Jenaer Soziologe Klaus Dörre analysiert die Strategie der AfD in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau: »Ihr schwebt kein Klassenkampf vor, sondern die Betriebsgemeinschaft, in der deutsche Beschäftigte und deutsche Vorgesetzte harmonisch gemeinsam arbeiten, zum Wohle Deutschlands. Die einzigen, die dabei stören, sind nicht-integrationsfähige Ausländer.«

In der demnächst im VSA-Verlag erscheinenden Studie »Rechtspopulismus und Gewerkschaften. Eine arbeitsweltliche Spurensuche« weisen die Autoren darauf hin, dass es oftmals die Situation in den Betrieben selbst sei, die über mehrere Vermittlungsschritte zu Sympathien mit der extremen Rechten und rassistischem Gedankengut führen könne. »Als ›krisenhaft‹ werden der fortwährende Druck und die permanente Unsicherheit von Beschäftigung, Einkommen und Arbeitsbedingungen verstanden. Als verursachender Hintergrund wird auf die beständige Restrukturierung der Abläufe im Betrieb verwiesen: Aufspaltungen, Verlagerungen, Standortkonkurrenz, Kostensenkungsprogramme, zunehmender Leistungsdruck und vieles andere mehr.«

Die rechten Betriebsratslisten und die AfD liefern Antworten, falsche Antworten auf richtige Fragen. Insofern ist es eine angemessene Reaktion, als Baden-Württembergs IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger am vergangenen Wochenende erklärte: »Wer gegen unser Wertegerüst von Respekt, Würde und Solidarität verstößt, dem muss klar sein, dass wir das nicht akzeptieren.« Es ist jedoch zugleich eine unzureichende Reaktion, denn sie berücksichtigt nicht, dass es gerade der zunehmende Verlust von »Respekt, Würde und Solidarität« in den Betrieben war, der mit ursächlich für die gegenwärtigen rechten Konkurrenzkandidaturen gewesen ist. Und es müsste ihn nachdenklich machen, dass der größte Teil dieser Bewerber ausgerechnet in seinem Bezirk, lange Jahre ein Schwerpunkt linker IG-Metall-Politik, zur Wahl antritt, in Großbetrieben, deren Belegschaften durchaus als privilegiert gelten können und in gesicherten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Die Reaktion der IG Metall wird eine politische und nicht lediglich eine moralische sein müssen. Wenn die Ergebnisse der zitierten Studie zutreffen, wird es einschneidender Veränderungen in der Gewerkschaftspolitik bedürfen, um den gerade erst beginnenden Angriff von rechts in den Betrieben abzuwehren. Das Selbstverständnis muss sich dann wandeln von dem als Ordnungsfaktor zu dem als Gegenmacht.

Die Autoren der Studie warnen davor, den »Rechtspopulismus«, also die soziale Bewegung von rechts, lediglich als eine weitere Spielart des Neoliberalismus zu betrachten. »Der Rechtspopulismus ist eine Gegenbewegung, nicht, wie mitunter mit Blick auf Programmfragmente der AfD geschlussfolgert wird, ein Neoliberalismus in neuem Gewand. Er transportiert keine soziale Utopie der vereinzelten Einzelnen, sondern schöpft seine Kraft aus neuen Kollektividentitäten.« Die Begriffe »Nation« und »Volk« spielen dabei eine zentrale Rolle.

Eine gewerkschaftliche Strategiedebatte ist also überfällig. Noch ist Zeit dafür, denn auch die strategischen und theoretischen Überlegungen innerhalb der extremen Rechten stehen noch am Anfang und sind innerhalb des Lagers keineswegs unumstritten. Die jüngste Ausgabe der neurechten Theoriezeitschrift Sezession, die unter der Überschrift »Hegung und Enthemmung« den Antikapitalismus von rechts als Schwerpunkt hat, erschien mit deutlicher Verzögerung. Verleger Götz Kubitschek: »Der Grund dafür ist eine redaktionsinterne Debatte über die Frage, ob ein rechter Antikapitalismus eine grundsätzlich oder nur strategisch notwendige Angelegenheit sei, wobei im letzteren Fall der politische Arm in den Parlamenten der Treibriemen des Themas wäre.«